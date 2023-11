Estafas en WhatsApp: Usuarios en alerta ante nueva amenaza

Considerando que, para recibir la remuneración, los llamados "nuevos trabajadores" deberán proporcionar sus datos personales, abriendo la puerta al robo de contraseñas y otras vulnerabilidades.

¿De qué manera se lleva a cabo el engaño?

El inicio del fraude se da cuando a través de diversos números telefónicos, estos individuos se comunican con usuarios y usuarias con la intención de proponerles una tarea fácil, aparentemente en nombre de YouTube.

“Los comerciantes de YouTube están dispuestos a pagar para aumentar su popularidad, por lo que la empresa necesita reclutar una gran cantidad de empleados cooperativos (...) Este es un trabajo de medio tiempo (...) es muy simple, solo necesita darle me gusta a los videos de YouTube y enviar capturas de pantalla”, señala uno de los mensajes.

“Todo lo que tiene que hacer es suscribirse a nuestro blogger en YouTube. Una vez que haya terminado de suscribirse, envíeme una captura de pantalla para informarnos que ha terminado. Después de eso te pagamos”, incluye otro mensaje. “Todo lo que tiene que hacer es suscribirse a nuestro blogger en YouTube. Una vez que haya terminado de suscribirse, envíeme una captura de pantalla para informarnos que ha terminado. Después de eso te pagamos”, incluye otro mensaje.

Conforme a las propuestas difundidas en plataformas como X (ex Twitter), individuos prometen retribuciones que oscilan entre 90 y 200 pesos por colocar un "me gusta" o "like". No obstante, también hay quienes afirman que es factible ganar hasta 2.000 pesos diarios mediante esta actividad.

Pese a que en un principio todo parece marchar correctamente, la situación se complica al recibir el primer pago de 100 pesos, momento en el cual te solicitan la instalación de Telegram para incorporarte a grupos con más de 100 participantes.

Donde posteriormente, se insta a las personas captadas a realizar depósitos de dinero, prometiéndoles recibir "hasta 10 veces la compensación". Punto en el cual se desencadena la artimaña.

Es por ello que, aunque en ocasiones pueda sonar reiterativo, resulta crucial poner atención a este tipo de escenarios con el propósito de evitar caer en fraudes. Y adoptar las medidas pertinentes para mitigar cualquier posible repercusión.

