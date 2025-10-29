El Club Atlético Boca Juniors define su futuro institucional. Este miércoles 29 de octubre, en la Asamblea de Representantes, se tratará el contrato con Hard Rock Café, que vincula a la empresa estadounidense y el Xeneize por un acuerdo de 10 + 10 años, es decir, hasta el 2046.
FUTURO INSTITUCIONAL
Hoy juega Boca: desde las 19:30hs, el Xeneize se enfrenta al Hard Rock
No es día de partido pero aún así juega Boca. Desde las 19:30hs, dirigentes oficialistas y opositores se enfrentan en el Salón Filiberto de La Bombonera.
Sin lugar a dudas, será uno de los cónclaves más esperados y polémicos en la historia xeneize, ya que será tema de agenda el controversial acuerdo con la marca rockera.
El vínculo contractual que se plantea es de 10 años contados a partir de la fecha de inicio de operaciones del Restaurante Hard Rock Café Bombonera, con opción a ser prorrogado de forma automática por el mismo periodo. Esto significa que, en caso de ser aprobado, influirá en la economía de al menos las próximas cuatro gestiones.
Antonio Serpa, en el programa de streaming, Decime qué se Siente, había revelado el escandaloso y famoso contrato del club de La Ribera con HR.
"La inversión la hace Boca. Boca tiene que encargarse de la parte edilicia. Tiene que hacer toda la parte eléctrica, los baños, todo el acondicionamiento del lugar lo tiene que hacer Boca. Después ellos ponen la cartelería, la decoración...", comenzó detallando Tony en su editorial.
Y amplió: "El contrato dice que tiene que dar un 7% de las ventas netas de gastronomía, indumentaria por el costado, ni la ves. Indumentaria cero. Con el uso de la marca Boca, Bombonera".
Es ese el gran escollo de la cuestión: cuánto dinero le queda a Boca Juniors y en qué lo beneficia este convenio (si es que lo hace).
"Estamos concesionando por 10 años una confitería, que en el último contrato, que se firmó en 2017, pagaba un canon de 2.500 dólares por mes. Ahora, en cambio, Boca va a percibir como canon el 7% de la facturación total, incluido el merchandising, con un mínimo de USD 100.000 anuales, es un monto normal en cualquier contrato de este estilo en cualquier shopping de nuestro país", explicó el Secretario General del club, Ricardo Rosica, en una charla que se difundió a través de El Canal de Boca en YouTube.
"Pareciera ser una SAD encubierta": voces del oficialismo de Boca contra el acuerdo con el Hard Rock
Martín Mendiguren, ex presidente de Deportes Amateurs durante el mandato de Jorge Amor Ameal (2019-2023), se refirió en distintos medios al contrato que une a Boca Juniors con Hard Rock y dio una mirada contundente de la situación.
Boca debe ser noticia por cerrar contratos millonarios para sus arcas, llama mucho la atención estos números y considero que les cierra a muy pocos este negocio. En este sentido, este contrato no debe compararse con el último de la concesión anterior sino con el contrato de su rival máximo. Hoy River recibe US$ 1.800.000 anuales con un 14% de regalías para el club y la inversión la hace el privado quedando como activo para el club", apuntó.
Ecos del acuerdo entre Boca y Hard Rock
Este miércoles 29 de octubre, en la Asamblea de Representantes del Club Atlético Boca Juniors, deberán esclarecerse algunas cuestiones que generan ruido interno y que también son tema de agenda entre los hinchas.
- Las ganancias que quedarán para el club serían en concepto de gastronomía pero no del merchandising (de ser un mero rumor, el oficialismo deberá desactivarlo y dar sus explicaciones).
- A las arcas del club le ingresará una suma mínima de 100.000 dólares anuales.
- Las obras serán estarán a cargo de Boca y no de Hard Rock, que aún así invertirá USD 2.000.000 en concepto de "ambientación, mobiliario y equipamiento".
- Se le concedería a la empresa extranjera un palco corporativo de 15 localidades, valuado en una suma mayor a los famosos US$ 100.000 que embolsará el CABJ.
- La duración del contrato, que es de 10 + 10 años, y que obliga a las dos próximas dirigencias a su cumplimiento. Las voces más optimistas del oficialismo aseguran que Boca recibirá -por este acuerdo- cerca de $ 350.000.000 anuales. Al tipo de cambio actual, eso significa unos US$ 235.000 cada 12 meses, según especificó La Nación.
Se espera un clima tenso en el Salón Filiberto de La Bombonera, escenario en el que se abordará el contrato que une a ambas partes. Existen tres tipos de votación posibles: mayoría simple, que se obtiene con un voto más que el rival; unanimidad, cuando todos los asambleístas están de acuerdo; y mayoría especial de tres cuartos, que requiere el apoyo del 75% de los presentes.
Más de Golazo24
Un relator de ESPN detonado por la victoria de Milei: Sus posteos en redes
Racing vs. Flamengo, por la épica: horario, TV y probables alineaciones
Polémica en Real Madrid: Vinicius tuvo que pedirle perdón a la gente