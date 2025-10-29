Hoy juega Boca: desde las 19:30hs, el Xeneize se enfrenta al Hard Rock

Y amplió: "El contrato dice que tiene que dar un 7% de las ventas netas de gastronomía, indumentaria por el costado, ni la ves. Indumentaria cero. Con el uso de la marca Boca, Bombonera".

Es ese el gran escollo de la cuestión: cuánto dinero le queda a Boca Juniors y en qué lo beneficia este convenio (si es que lo hace).

"Estamos concesionando por 10 años una confitería, que en el último contrato, que se firmó en 2017, pagaba un canon de 2.500 dólares por mes. Ahora, en cambio, Boca va a percibir como canon el 7% de la facturación total, incluido el merchandising, con un mínimo de USD 100.000 anuales, es un monto normal en cualquier contrato de este estilo en cualquier shopping de nuestro país", explicó el Secretario General del club, Ricardo Rosica, en una charla que se difundió a través de El Canal de Boca en YouTube.

"Pareciera ser una SAD encubierta": voces del oficialismo de Boca contra el acuerdo con el Hard Rock

Martín Mendiguren, ex presidente de Deportes Amateurs durante el mandato de Jorge Amor Ameal (2019-2023), se refirió en distintos medios al contrato que une a Boca Juniors con Hard Rock y dio una mirada contundente de la situación.

Boca debe ser noticia por cerrar contratos millonarios para sus arcas, llama mucho la atención estos números y considero que les cierra a muy pocos este negocio. En este sentido, este contrato no debe compararse con el último de la concesión anterior sino con el contrato de su rival máximo. Hoy River recibe US$ 1.800.000 anuales con un 14% de regalías para el club y la inversión la hace el privado quedando como activo para el club", apuntó.

Es decir, ése debería ser el piso en el inicio de la negociación en Boca. Es muy triste que esto se acate sin chistar y se haga lo que dicen los hermanos Juan Román y Cristian Riquelme. Ellos se manejan como dueños del club y, como tales, hacen lo que quieren. Justamente nosotros luchamos para que Boca nunca sea una SAD y este último año y medio, por sus formas y manejos pareciera ser una SAD encubierta

Este miércoles 29 de octubre, en la Asamblea de Representantes del Club Atlético Boca Juniors, deberán esclarecerse algunas cuestiones que generan ruido interno y que también son tema de agenda entre los hinchas.

Las ganancias que quedarán para el club serían en concepto de gastronomía pero no del merchandising (de ser un mero rumor, el oficialismo deberá desactivarlo y dar sus explicaciones).

(de ser un mero rumor, el oficialismo deberá desactivarlo y dar sus explicaciones). A las arcas del club le ingresará una suma mínima de 100.000 dólares anuales .

. Las obras serán estarán a cargo de Boca y no de Hard Rock , que aún así invertirá USD 2.000.000 en concepto de "ambientación, mobiliario y equipamiento" .

, que aún así . Se le concedería a la empresa extranjera un palco corporativo de 15 localidades , valuado en una suma mayor a los famosos US$ 100.000 que embolsará el CABJ.

, valuado en una suma mayor a los famosos US$ 100.000 que embolsará el CABJ. La duración del contrato, que es de 10 + 10 años, y que obliga a las dos próximas dirigencias a su cumplimiento. Las voces más optimistas del oficialismo aseguran que Boca recibirá -por este acuerdo- cerca de $ 350.000.000 anuales. Al tipo de cambio actual, eso significa unos US$ 235.000 cada 12 meses, según especificó La Nación.

Se espera un clima tenso en el Salón Filiberto de La Bombonera, escenario en el que se abordará el contrato que une a ambas partes. Existen tres tipos de votación posibles: mayoría simple, que se obtiene con un voto más que el rival; unanimidad, cuando todos los asambleístas están de acuerdo; y mayoría especial de tres cuartos, que requiere el apoyo del 75% de los presentes.

image Desde las 19:30 horas, aproximadamente, los asambleístas de Boca Juniors debatirán el acuerdo con Hard Rock y el balance económico institucional.

