Golpe a Juan Román Riquelme: se filtró el contrato entre Boca y Hard Rock

Este martes (21/10), Golazo24 se hizo eco de una noticia que caló hondo en Boca, y que tiene que ver con el acuerdo entre la institución de La Ribera y Hard Rock, la cadena internacional de restaurantes temáticos. En esa misma jornada, pero por la noche, salieron a relucir las pruebas y los detalles. Conocelos en esta nota.
Antonio Serpa, en el programa Decime qué se Siente, reveló el escandaloso y famoso contrato de Boca Juniors con Hard Rock. Sufre Juan Román Riquelme.
A raíz del revuelo que se generó, Antonio Serpa mostró el contrato con HR en vivo en el programa de streaming Decime qué se Siente, transmitido por el canal Love/ST. La aprobación de esta alianza, que ya tiene el visto bueno de la Comisión Directiva, se someterá a Asamblea de Representantes el próximo miércoles 29 de octubre.
En junio de este año, la institución con sede en Brandsen 805 celebró el convenio con el conglomerado empresarial que opera en más de 70 países, en Miami. El convenio fue presentado en vísperas del debut del Xeneize -por entonces dirigido por Miguel Ángel Russo- en el Mundial de Clubes, ante Benfica, el pasado 16/6.
"La verdad es que es un momento muy lindo poder estar en su país y que nos reciban de está manera. Es un día muy importante para este club que van a poder disfrutar un Hard Rock en La Bombonera es maravilloso. Estamos agradecidos de que confíen en nosotros", declaró Riquelme en aquel entonces.
Se filtró el contrato de Boca con Hard Rock
El Mundo Boca se había revolucionado este lunes 20 de octubre por la noche luego de que Tony Serpa, columnista de TyC Sports y ex Diario Olé, tirara la bomba de lo que, hasta ese entonces, era un supuesto y escandaloso contrato entre el Club Atlético Boca Juniors y Hard Rock.
Hacia el final del envío periodístico de Decime qué se Siente, edición de lunes (20/10), Serpa tomó la palabra y realizó un duro editorial -de los que nos tiene acostumbrados- contra el presidente xeneize, Juan Román Riquelme, por el acuerdo con la marca de la guitarra.
"La inversión la hace Boca. Boca tiene que encargarse de la parte edilicia. Tiene que hacer toda la parte eléctrica, los baños, todo el acondicionamiento del lugar lo tiene que hacer Boca. Después ellos ponen la cartelería, la decoración...", comenzó detallando.
Y amplió: "El contrato dice que tiene que dar un 7% de las ventas netas de gastronomía, indumentaria por el costado, ni la ves. Indumentaria cero. Con el uso de la marca Boca, Bombonera". Y en continuado, disparó fuertemente por el poco dinero que le ingresaría a la institución.
Fue así que, en el programa Decime qué se Siente, de este martes (21/10), la mesa debatió sobre el tema del Hard Rock con el Ruso Ribolzi como invitado y ante la expectativa de muchísimo público.
Tony Serpa tomó la posta y reveló el contrato con la marca londinense:
"Esto es lo que le bajaron a la comisión directiva... Es lo que les bajaron para votar. Nadie se opone a Román, que arregló el contrato con Hard Rock", indicó el escritor, que destacó que "lo que sobresale" es la "instalación y explotación de un restaurante Hard Rock Café, tiendas de indumentaria y merchandising. Local en la confitería actual, dos barras gastronómicas y hospitalities con catering VIP".
El comunicador, a su vez, fulminó a Juan Román Riquelme por los siguientes puntos:
Las ganancias que quedarán para el club serán en concepto de gastronomía pero no del merchandising.
A las arcas del club le ingresará una suma de 100.000 dólares anuales
Las obras serán estarán a cargo de Boca y no de Hard Rock.
Se le concederá a la empresa extranjera un palco corporativo de 15 localidades, valuado en 300.000 USD.
- La duración del contrato, que es de 10 años, y que obliga a las dos próximas dirigencias a su cumplimiento.
El asambleísta xeneize, Fran Quintana, que fue parte del programa de streaming anoche (21/10), sentenció: "Es una cargada, es un mal negocio para Boca. Y seguro un gran negocio para otros".
