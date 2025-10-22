Golpe a Juan Román Riquelme: se filtró el contrato entre Boca y Hard Rock

Hacia el final del envío periodístico de Decime qué se Siente, edición de lunes (20/10), Serpa tomó la palabra y realizó un duro editorial -de los que nos tiene acostumbrados- contra el presidente xeneize, Juan Román Riquelme, por el acuerdo con la marca de la guitarra.

"La inversión la hace Boca. Boca tiene que encargarse de la parte edilicia. Tiene que hacer toda la parte eléctrica, los baños, todo el acondicionamiento del lugar lo tiene que hacer Boca. Después ellos ponen la cartelería, la decoración...", comenzó detallando.

Y amplió: "El contrato dice que tiene que dar un 7% de las ventas netas de gastronomía, indumentaria por el costado, ni la ves. Indumentaria cero. Con el uso de la marca Boca, Bombonera". Y en continuado, disparó fuertemente por el poco dinero que le ingresaría a la institución.

Lo único que te garantizan son 8.333 dólares por mes, son 100.000 dólares al año por el uso de un local en La Bombonera. ¡Voy y lo pago yo, boludo, no jodamos! ¡100.000 dólares por año Boca! Lo único que te garantizan son 8.333 dólares por mes, son 100.000 dólares al año por el uso de un local en La Bombonera. ¡Voy y lo pago yo, boludo, no jodamos! ¡100.000 dólares por año Boca!

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/somoslovest/status/1980440732088279285&partner=&hide_thread=false ESCÁNDALO por el contrato de BOCA con el CAFÉ HARD ROCK



Toda la información en el programa https://t.co/1iwdOg9TKF#DecimeQuéSeSiente@ElContra pic.twitter.com/mDVJv2SpSV — LOVE/ST (@somoslovest) October 21, 2025

Fue así que, en el programa Decime qué se Siente, de este martes (21/10), la mesa debatió sobre el tema del Hard Rock con el Ruso Ribolzi como invitado y ante la expectativa de muchísimo público.

Tony Serpa tomó la posta y reveló el contrato con la marca londinense:

"Esto es lo que le bajaron a la comisión directiva... Es lo que les bajaron para votar. Nadie se opone a Román, que arregló el contrato con Hard Rock", indicó el escritor, que destacó que "lo que sobresale" es la "instalación y explotación de un restaurante Hard Rock Café, tiendas de indumentaria y merchandising. Local en la confitería actual, dos barras gastronómicas y hospitalities con catering VIP".

El comunicador, a su vez, fulminó a Juan Román Riquelme por los siguientes puntos:

Las ganancias que quedarán para el club serán en concepto de gastronomía pero no del merchandising.

A las arcas del club le ingresará una suma de 100.000 dólares anuales

Las obras serán estarán a cargo de Boca y no de Hard Rock.

Se le concederá a la empresa extranjera un palco corporativo de 15 localidades, valuado en 300.000 USD .

La duración del contrato, que es de 10 años, y que obliga a las dos próximas dirigencias a su cumplimiento.

MINUTA CONTRATO CONCESION

El asambleísta xeneize, Fran Quintana, que fue parte del programa de streaming anoche (21/10), sentenció: "Es una cargada, es un mal negocio para Boca. Y seguro un gran negocio para otros".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/franquintana/status/1980809809852239879&partner=&hide_thread=false "Se supone que "el Club es de los socios". Me gustaría que quienes tienen la responsabilidad de cuidar lo que es de todos, nos defiendan. Que negocien de la mejor manera. Es evidente que están perdiendo plata con este acuerdo, por eso, nosotros como oposición vamos a votar en… — Fran Quintana (@franquintana) October 22, 2025

