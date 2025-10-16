Momento de limpieza para el Boca de Riquelme: Qué pasará con Edinson Cavani

Aunque aún queda buena parte del 2025, en Boca Juniors, bajo la conducción de Juan Román Riquelme, ya empiezan a planear el 2026. La diferencia entre afrontarlo con o sin Copa Libertadores hace que el cierre de la temporada actual sea fundamental.
De cara al próximo año, hay varios jugadores que parecen destinados a no continuar en Boca, y la principal incógnita es qué ocurrirá con el uruguayo Edinson Cavani.
La salida de Chiquito Romero de Boca Juniors a Argentinos abrió el debate de qué jugadores deben irse del club de la Ribera una vez que finalice el 2025.
En principio, hay 4 jugadores a los que se le termina el vínculo con el Xeneize en diciembre de 2025, que son:
- Javier García: según confirmó el periodista Lucho Cofano, aún no está descartado el hecho de que el arquero renueve por un año más.
- Frank Fabra: según el mismo periodista, al colombiano ya le habrían avisado que no va a continuar en Boca y no lo van a tener en cuenta hasta final del año.
- Cristian Lema: el único de los borrados que no se fue. Marcos Rojo y Marcelo Saracchi si abandaron el Xeneize. Lema no continuará en el club de la Ribera.
- Ignacio Miramón: se termina su préstamo desde Lille.
Además, hay otros futbolistas que estarán en revisión. Estos son:
- Lucas Janson: con contrato hasta 2027
- Agustín Martegani: tiene contrato hasta 12/2028
- Luis Advíncula: no gustaron algunos de sus comportamientos al enterarse la titularidad de Juan Barinaga. En las últimas horas sonó la posibilidad de que vaya a Alianza Lima. Desmentido desde el Xeneize.
Ahora bien, la gran duda es qué pasará con Edinson Cavani. El uruguayo, tiene contrato hasta diciembre de 2026 con la posibilidad de rescindir contrato en diciembre de este año. Si Boca clasifica a la Copa Libertadores, casi con seguridad, el ex Manchester United continuará en el club de la Ribera.
Lo que se le viene a Boca de Claudio Úbeda
Como fue mencionado previamente, el 2026 de Boca Juniors dependerá pura y exclusivamente de si clasifica o no a la Copa Libertadores.
Por el momento, el Xeneize tiene un lugar de clasificación directa y buscará sumar de a 3 en el próximo partido ante Belgrano de Córdoba para seguir en lugares de privilegio.
El partido ante el Pirata será el próximo sábado 18 de octubre desde las 18 horas en una Bombonera que seguramente esté conmovida por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo.
Según Tato Aguilera, el probable once para recibir al equipo cordobés es:
Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Milton Giménez
