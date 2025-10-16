Momento de limpieza para el Boca de Riquelme: Qué pasará con Edinson Cavani

Lucas Janson : con contrato hasta 2027

: con contrato hasta 2027 Agustín Martegani : tiene contrato hasta 12/2028

: tiene contrato hasta 12/2028 Luis Advíncula: no gustaron algunos de sus comportamientos al enterarse la titularidad de Juan Barinaga. En las últimas horas sonó la posibilidad de que vaya a Alianza Lima. Desmentido desde el Xeneize.

Ahora bien, la gran duda es qué pasará con Edinson Cavani. El uruguayo, tiene contrato hasta diciembre de 2026 con la posibilidad de rescindir contrato en diciembre de este año. Si Boca clasifica a la Copa Libertadores, casi con seguridad, el ex Manchester United continuará en el club de la Ribera.

image

Lo que se le viene a Boca de Claudio Úbeda

Como fue mencionado previamente, el 2026 de Boca Juniors dependerá pura y exclusivamente de si clasifica o no a la Copa Libertadores.

Por el momento, el Xeneize tiene un lugar de clasificación directa y buscará sumar de a 3 en el próximo partido ante Belgrano de Córdoba para seguir en lugares de privilegio.

El partido ante el Pirata será el próximo sábado 18 de octubre desde las 18 horas en una Bombonera que seguramente esté conmovida por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo.

Según Tato Aguilera, el probable once para recibir al equipo cordobés es:

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Milton Giménez

