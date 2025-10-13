Se conocieron detalles de la nueva lesión sufrida por Alan Velasco, el hombre de los diez millones de dólares. El ex Independiente salió lesionado en la práctica del miércoles pasado (8/10) y la responsibilidad le es atribuida a Toto Belmonte, borrado en Boca Juniors.
FURIA EN REDES SOCIALES
Enojo con Toto Belmonte por la lesión de Alan Velasco, el jugador de los 10 palos
Alan Velasco se lesionó y se perderá lo que resta del año para Boca. El mediocampista sufrió una distensión de rodilla y la culpa habría sido de Toto Belmonte.
El enganche se lesionó la semana pasada pero todo quedó debajo de la alfombra, lógicamente, porque la noticia trascendió en la misma jornada que el fallecimiento del ex entrenador del club de La Ribera, Miguel Ángel Russo.
Según informaron desde las entrañas de Boca Predio, Velasco tendría unos dos meses de recuperación.
De esta manera, Claudio Úbeda tendrá que decidir entre el chileno Carlos Palacios, que dejó atrás su lesión y será muy probablemente quien reemplace a Velasco en el duelo ante Belgrano por la 13ª fecha el próximo sábado 18 de octubre, y Kevin Zenón, quien pese a estar borrado en el CABJ, es el reemplazante natural por ser el único volante zurdo por afuera.
Furia con Toto Belmonte por la lesión de Alan Velasco
En las últimas horas, trascendió que la lesión de Alan Velasco se produjo como parte de un choque protagonizado entre el propio armador de juego y Toto Belmonte, que no ve minutos desde hace mucho tiempo.
Según contó el periodista partidario de Boca que trabaja en ESPN, Emiliano Raddi, todo ocurrió producto de un choque en la práctica con Toto Belmonte. En consecuencia, Velasco terminó llorando.
La cuenta de Boca Juniors en redes sociales comunicó la lesión de Alan Velasco, a diferencia de la de Edinson Cavani, que sufrió una molestia muscular en el psoas de la pierna derecha y, de momento, no hubo comunicación oficial acerca de todo lo referido a ello.
A raíz de ello, los tuiteros boquenses se manifestaron en contra del ex Lanús.
"Toto Belmonte lpqtp", escribió un usuario; "Dale Belmonte tenés que quitársela no lesionarlo, es tu compañero", expresó otro; "Ahí va justo cuando iba levantando un poco el nivel y lo lesiona Totito Belmonte", se alcanza a leer también.
Seguí leyendo...
Preocupación en River: Extraño comentario de Juan Cortese sobre Lautaro Rivero
Boca y River, pendientes al Platense-Deportivo Riestra (post horario laboral)
Los hinchas de Boca sufren a Tato Aguilera por su tweet de nene chiquito
Lucas Martínez Quarta se disculpó ante los explotados hinchas de River
Esta vez, Marcelo Gallardo no logra armar el equipo en River Plate