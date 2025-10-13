Enojo con Toto Belmonte por la lesión de Alan Velasco, el jugador de los 10 palos

Según contó el periodista partidario de Boca que trabaja en ESPN, Emiliano Raddi, todo ocurrió producto de un choque en la práctica con Toto Belmonte. En consecuencia, Velasco terminó llorando.

A la espera de parte médico, tiene una distensión en la rodilla por un choque en la práctica con 'Toto' Belmonte.



Salió entre lágrimas de la práctica.



La cuenta de Boca Juniors en redes sociales comunicó la lesión de Alan Velasco, a diferencia de la de Edinson Cavani, que sufrió una molestia muscular en el psoas de la pierna derecha y, de momento, no hubo comunicación oficial acerca de todo lo referido a ello.

El jugador Alan Velasco sufrió una distensión del ligamento lateral interno de la rodilla derecha.



A raíz de ello, los tuiteros boquenses se manifestaron en contra del ex Lanús.

"Toto Belmonte lpqtp", escribió un usuario; "Dale Belmonte tenés que quitársela no lesionarlo, es tu compañero", expresó otro; "Ahí va justo cuando iba levantando un poco el nivel y lo lesiona Totito Belmonte", se alcanza a leer también.

image Tomás Belmonte, repudiado nuevamente de Boca.

