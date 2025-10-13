Cómo quedó el Reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional de Fútbol

Los cruces son los siguientes:

Gimnasia de Jujuy vs. Deportivo Madryn

Gimnasia y Tiro de Salta vs. Estudiantes de Río Cuarto

Deportivo Morón vs. Atlanta

Tristán Suárez vs. Estudiantes de Caseros

A diferencia de los 8vos. de final, los 4tos. se disputarán con formato de ida y vuelta y se mantendrá la ventaja deportiva, es decir, en caso de empate, avanzará a la siguiente fase los que definan la serie de local.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Primeranaciona/status/1977560135196201013&partner=&hide_thread=false DEFINIDOS LOS CUARTOS DE FINAL DEL REDUCIDO



• Gimnasia (J) Deportivo Madryn

• Gimnasia y Tiro (S) Estudiantes (RC)

• Deportivo Morón Atlanta

• Tristán Suárez Estudiantes



A partir de esta fase, se juega a IDA Y VUELTA, con VENTAJA DEPORTIVA para el que… pic.twitter.com/FjehpxVan6 — Primera Nacional (@Primeranaciona) October 13, 2025

Se armó teniendo en cuenta en primer lugar la posición en la Tabla de su respectiva Zona en la parte regular del torneo, luego la cantidad de puntos obtenidos, diferencia de goles, goles a favor, y por último, sorteo. Los clubes se ordenaron del 1º al 8º, considerando al perdedor de la final como 1°. Así, se medirán 1° vs 8°, 2° vs 7°, 3° vs 6° y 4° vs 5°.

La segunda fase se disputará a doble partido. Definirá de local el equipo mejor ubicado en la Tabla General de Posiciones. Si tras el segundo partido, hay igualdad de puntos y goles, avanzará el equipo mejor posicionado en la clasificación.

Seguí leyendo...

San Lorenzo: Damián Ayude hace lo que puede entre las inhibiciones y Marcelo Moretti

Preocupación en River: Extraño comentario de Juan Cortese sobre Lautaro Rivero

Enojo con Toto Belmonte por la lesión de Alan Velasco, el jugador de los 10 palos

Boca y River, pendientes al Platense-Deportivo Riestra (post horario laboral)

Sorpresa en Boca: Este podría ser el futuro de Chiquito Romero