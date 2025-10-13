Este domingo 12 de octubre se terminaron de disputar los 8vos. de final del Reducido por el segundo ascenso a la Primera División del fútbol argentino. El primer ascendido es Gimnasia de Mendoza, que venció 3-0 en los penales a Deportivo Madryn, luego de igualar 1-1 en los 120'.
SE LARGAN LOS 4TOS...
Cómo quedó el Reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional de Fútbol
Consumado el primer ascenso a la Liga Profesional de Fútbol por parte de Gimnasia de Mendoza, quedó conformado el cuadro de los 4tos. de final del Reducido.
La Primera B Nacional entró en zona de definición. Este fin de semana quedó determinado el primer equipo que integrará la elite de nuestro fútbol para disputar la Liga Profesional, junto a los otros ocho que disputarán los cuartos de final por el segundo ascenso a la Primera División.
Gimnasia será el tercer equipo mendocino en la A, siempre y cuando Godoy Cruz Antonio Tomba no pierda la categoría, algo que es más que factible. Independiente Rivadavia es el otro club de la provincia del vino.
Cómo sigue el Reducido de la Primera B Nacional
Atlanta, Gimnasia y Tiro, Gimnasia de Jujuy, Estudiantes de Buenos Aires, Tristán Suárez, Estudiantes de Río Cuarto y Deportivo Morón avanzaron luego de haberse impuesto en sus respectivos duelos de octavos de final durante el fin de semana. Da la casualidad que clasificaron todos los locales.
En la segunda fase, a los siete equipos clasificados, se les sumará Deportivo Madryn, perdedor de la final por el primer ascenso. Los enfrentamientos de esta instancia se determinaron tras conformar una Tabla General de Posiciones entre ambas zonas.
Los cruces son los siguientes:
- Gimnasia de Jujuy vs. Deportivo Madryn
- Gimnasia y Tiro de Salta vs. Estudiantes de Río Cuarto
- Deportivo Morón vs. Atlanta
- Tristán Suárez vs. Estudiantes de Caseros
A diferencia de los 8vos. de final, los 4tos. se disputarán con formato de ida y vuelta y se mantendrá la ventaja deportiva, es decir, en caso de empate, avanzará a la siguiente fase los que definan la serie de local.
Se armó teniendo en cuenta en primer lugar la posición en la Tabla de su respectiva Zona en la parte regular del torneo, luego la cantidad de puntos obtenidos, diferencia de goles, goles a favor, y por último, sorteo. Los clubes se ordenaron del 1º al 8º, considerando al perdedor de la final como 1°. Así, se medirán 1° vs 8°, 2° vs 7°, 3° vs 6° y 4° vs 5°.
La segunda fase se disputará a doble partido. Definirá de local el equipo mejor ubicado en la Tabla General de Posiciones. Si tras el segundo partido, hay igualdad de puntos y goles, avanzará el equipo mejor posicionado en la clasificación.
Seguí leyendo...
San Lorenzo: Damián Ayude hace lo que puede entre las inhibiciones y Marcelo Moretti
Preocupación en River: Extraño comentario de Juan Cortese sobre Lautaro Rivero
Enojo con Toto Belmonte por la lesión de Alan Velasco, el jugador de los 10 palos
Boca y River, pendientes al Platense-Deportivo Riestra (post horario laboral)
Sorpresa en Boca: Este podría ser el futuro de Chiquito Romero