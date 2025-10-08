Después de que surgiera la demanda, Momotov renunció para centrarse en “proteger su nombre”.

“Renuncié únicamente porque la situación que se ha creado en torno a mi nombre, a pesar de la presunción de buena fe, afecta a la autoridad del poder judicial, que valoro mucho”, explicó.

Momotov fue el principal ideólogo e impulsor de la reforma del Derecho Penal ruso, defensor de su humanización.

A instancias de Momotov y en respuesta a sus demandas, los tribunales comenzaron a aplicar con mayor frecuencia medidas preventivas que no implicaban prisión.

Durante el verano (boreal), pidió a los tribunales que protegieran los derechos de la gente común en las disputas administrativas con el Estado y las grandes empresas, ya que en tales casos el individuo es la "parte más débil".

La próxima audiencia sobre la demanda de la Fiscalía contra el ex juez está prevista para el 10/10.

supremo ruso Sede del Supremo Tribunal de Justicia ruso.

La acusación

Según la Fiscalía General de la Nación, el exjuez se convirtió en copropietario de facto de hoteles de lujo en varias regiones del país. La acusación cree que lo hizo con un ingreso de recursos consecuencia de una supuesta amistad con el grupo de crimen organizado Pokrovskie, cuyos fundadores están ahora en la lista internacional de personas buscadas.

Según la demanda de la Fiscalía General, la amistad de Momotov con la banda de Pokrovskie era mutuamente beneficiosa. El influyente juez les ayudó a 'blanquear' sus activos, y ellos, a su vez, le regalaron terrenos para uno de los hoteles.

Supuestamente, Momotov construyó la cadena de hoteles de negocios Marton, junto con Andrey Marchenko, "delincuente de Krasnodar".

El esquema, según la acusación, se repitió: con la ayuda de Momotov, Marchenko logró legalizar 11 propiedades en varias ciudades y regiones. Además, ambos evadieron impuestos.

La jueza Olga Lukyanova anunció que ahora todas las cuentas de Marchenko fueron congeladas.

La purga

La demanda contra Momotov fue interpuesta por Igor Krasnov, ex Fiscal General de Rusia y actual Presidente del Tribunal Supremo.

La Fiscalía General la presentó simbólicamente el 23/09, el último día de Krasnov como fiscal.

Al día siguiente, el 24/09, Krasnov fue elegido presidente del Tribunal Supremo (siendo el único candidato para el cargo).

Algunos expertos en la Justicia rusa creen que Krasnov inició una "purga de la vieja guardia judic ial", y con el caso Momotov envió un mensaje: a partir de ahora, "las reglas del juego están cambiando".

Desde fines de septiembre, Marchenko se encuentra en un centro de detención preventiva de Krasnodar, acusado de fraude, evasión fiscal y soborno.

Pero Momotov permanece en libertad.

La Fiscalía solo exige la confiscación de sus 44 terrenos y 51 inmuebles, que incluyen hoteles, baños públicos y bares de narguile en 7 regiones.

El narguile o huka o pipa de agua o pipa oriental es un dispositivo que se emplea para fumar tabaco de distintos sabores.

Momotov acudió personalmente al Tribunal de Ostankino para una reunión preparatoria de la audiencia de la demanda. Pero ignoró a la prensa.

A escasos periodistas se les permitió acceder a la sala donde se celebraba la "reunión" aunque la audiencia es pública y todo el mundo puede asistir.

El tribunal decidió que el área para periodistas es muy reducida, "del tamaño de una letrina rural".

Igor Krasnov y Nicolas Maduro Igor Krasnov visitando a Nicolás Maduro.

Acusación y defensa

El fiscal: "Momotov decidió utilizar su estatus e inmunidad para encubrir sus activos. Había mucho que encubrir, no sólo hoteles, sino también actividades ilegales, a saber, la prestación de servicios íntimos, habitaciones por horas y saunas. Momotov también fragmentó artificialmente el negocio y evadió impuestos”.

También señala que los hoteles Marton se construyeron infringiendo las normas de seguridad contra incendios en terrenos que estaban siendo expropiados de propiedad municipal. Momotov, como juez, facilitó los precios artificialmente bajos de las parcelas, que luego fueron adquiridas por sus cómplices, y también facilitó la competencia desleal a favor de sus hoteles.

Momotov niega todas estas acusaciones.

Él habló después del fiscal:

"En 2007, yo no era juez, era profesor. Vivía con mi madre y mi abuela en un pueblo cerca de Krasnodar, donde conocí a Marchenko; él vivía en la calle de al lado... Nunca me dediqué a la actividad empresarial, ni siendo juez. No infringí la ley ni me enriquecí. Esta demanda fue un duro golpe, incluso para mi salud. Mi vida quedó simplemente arruinada."

El exjuez había calificado previamente las acusaciones de la Fiscalía de "calumnias flagrantes" y se dijo conmocionado por la forma en que había sido "calumniado en todo el país".

También prometió proporcionar todos los documentos necesarios sobre su propiedad legal.

Los documentos fueron presentados al tribunal: 2 cajas con varios extractos del Registro Estatal Unificado de la Propiedad Inmobiliaria y otros documentos. Todos fueron añadidos al expediente, y la jueza observó las cajas con evidente ansiedad.

momotov3 Viktor Momotov ante el tribunal.

---------------------------

Más contenidos en Urgente24

Tiene 6 episodios y es la miniserie más inteligente y entretenida del momento

Llega el 26/10: A Luis Caputo se le termina el tiempo

Total (a)normalidad: Milei rockstar, y si hay crisis que no se note

Riestra 2 - Vélez 2: en un partido de pelotas paradas, el líder y el escolta no se sacaron diferencias

El pueblo en Buenos Aires con la mejor cocina al disco