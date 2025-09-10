Polonia activa al artículo 4 de la OTAN tras derribar drones de Rusia: "Conflicto abierto"

Del mismo modo, el premier polaco señaló que “por primera vez durante esta guerra los aparatos no provenían de Ucrania, sino de Bielorrusia”, y subrayó que las incursiones “no puede decirse que fueran el resultado de errores, pérdida de control de drones o pequeñas provocaciones rusas”.

La invocación al artículo 4 de la OTAN es solo el principio. Espero un gran apoyo de los aliados ante la confrontación que Rusia ha declarado al mundo libre (Tusk ante el Parlamento) La invocación al artículo 4 de la OTAN es solo el principio. Espero un gran apoyo de los aliados ante la confrontación que Rusia ha declarado al mundo libre (Tusk ante el Parlamento)

image La reunión de emergencia convocada por Tusk en Polonia | GENTILEZA AP NEWS

Italia, Países Bajos y Alemania (miembros de la OTAN) ayudaron a Polonia a derribar los drones rusos

La Organización del Atlántico Norte (OTAN) de la que Polonia forma parte —tal como de la Unión Europea (UE)— confirmó este miércoles que Italia, Alemania y Países Bajos ayudaron a Varsovia a derribar los drones rusos.

“Varios aliados estuvieron implicados junto a Polonia. Esto incluyó F-16 polacos, F-35 neerlandeses, AWACS italianos, el avión cisterna multifunción de la OTAN y Patriots alemanes”, declaró el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en la sede de la alianza, en Bruselas, Bélgica.

La OTAN está llevando a cabo una evaluación completa” del incidente, pero la incursión, haya sido intencionada o no, es absolutamente irresponsable, temeraria La OTAN está llevando a cabo una evaluación completa” del incidente, pero la incursión, haya sido intencionada o no, es absolutamente irresponsable, temeraria

image Autoridades polacas revisan el lugar donde habría caído uno de los drones. | GENTILEZA EFE

El secretario general de la OTAN también advirtió al presidente ruso, Vladimir Putin, del riesgo de una escalada en el conflicto:

Mi mensaje a Putin es claro. Detenga la guerra en Ucrania. Deje de violar el espacio aéreo. Y que ahora estamos preparados, que estamos alerta y que defenderemos cada metro del territorio de la OTAN Mi mensaje a Putin es claro. Detenga la guerra en Ucrania. Deje de violar el espacio aéreo. Y que ahora estamos preparados, que estamos alerta y que defenderemos cada metro del territorio de la OTAN

“Numerosos drones entraron en el espacio aéreo polaco durante la noche y se encontraron con las defensas aéreas polacas y de la OTAN”, señaló la vocera de la Alianza Atlántica, Allison Hart, en X.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NATO/status/1965743410079227942?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1965743410079227942%7Ctwgr%5E9fee648929408e4c58d98513d3d1df3a0245f27b%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.france24.com%2Fes%2Ffrancia%2F20250910-lecornu-asume-como-primer-ministro-francC3A9s-en-medio-de-jornada-nacional-de-bloqueos&partner=&hide_thread=false Last night showed that we are able to defend every inch of NATO territory including its airspace.



— @SecGenNATO Mark Rutte on the violation of Polish airspace by Russian drones — NATO (@NATO) September 10, 2025

Se trata de la primera vez, desde el inicio de la guerra en Ucrania en febrero del 2022, que un país miembro de la OTAN se ve obligado a abrir fuego contra la artillería del Kremlin, y se especula que se trata de un acto deliberado de Moscú para poner a prueba las defensas de la Alianza Atlántica.

En tanto, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, reaccionó ante la denuncia de Polonia sobre la incursión rusa en su espacio aéreo polaco. Zelensky dijo que Moscú lanzó 415 drones y 40 misiles contra Ucrania durante esta madrugada, y aseguró que al menos ocho de esos drones ruso-iraníes apuntaron hacia Polonia.

“Hoy se ha dado un nuevo paso en la escalada, los drones ‘Shaheds’ ruso-iraníes han operado en el espacio aéreo polaco, un espacio aéreo de la OTAN”, escribió en la plataforma X.

image El techo de una casa alcanzado por uno de los drones. Polonia junto a sus aliados de la OTAN derribaron tres de los 19 drones rusos | GENTILEZA REUTERS

Rusia niega las acusaciones de Varsovia

El ministerio de Defensa de Rusia desmintió por completo que haya enviado drones al espacio aéreo polaco y, de hecho, precisó que el ataque masivo ruso de este miércoles contra empresas del complejo militar-industrial ucraniano no estaba previsto atacar objetivos en territorio polaco.

El alcance máximo de vuelo de los vehículos aéreos no tripulados rusos utilizados en el ataque, que supuestamente cruzó la frontera con Polonia, no supera los 700 kilómetros...No obstante, estamos dispuestos a consultar con el Ministerio de Defensa polaco sobre este tema El alcance máximo de vuelo de los vehículos aéreos no tripulados rusos utilizados en el ataque, que supuestamente cruzó la frontera con Polonia, no supera los 700 kilómetros...No obstante, estamos dispuestos a consultar con el Ministerio de Defensa polaco sobre este tema

Al respecto de las acusaciones, el portavoz del Kremlin afirmó que los líderes occidentales suelen culpabilizar a Rusia de sus infortunios o de supuestas provocaciones sin aportar evidencias contundentes, a la vez que señaló que Moscú aún no recibió formalmente ninguna solicitud de contacto oficial por parte de las autoridades polacas.

"Los dirigentes de la UE y la OTAN acusan diariamente a Rusia de provocaciones. En la mayoría de las ocasiones sin ni siquiera intentar presentar argumentos", dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Más contenidos en Urgente24:

"Sigue sin escuchar": Maximiliano Pullaro se volvió a plantar contra Javier Milei

Scott Bessent a Bill Pulte: "Te voy a dar un puñetazo en la cara"

El día después, arde La Libertad Avanza: Gordo Dan vs. Maximiliano Bondarenko

César Mansilla lo registró, Santiago Caputo erró ¿y Javier Milei qué onda?