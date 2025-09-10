Condena global a Israel por Qatar y "lamento" de Trump: Se picó aún más en Oriente

Starmer mantuvo una conversación telefónica con el emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, el martes por la noche, donde le expresó su repudio al ataque israelí, reiteró que era una "flagrante violación de la soberanía de Qatar" y lo calificó como una amenaza a la estabilidad regional, según el comunicado de Downing Street.

En tanto, el secretario General de la ONU, António Guterres, lamentó profundamente que Israel haya violado la soberanía de Qatar y destacó el papel mediador de Doha en los esfuerzos por alcanzar un alto el fuego en Gaza.

image En este fotograma, el primer ministro y ministro de Relaciones Exteriores de Qatar, el jeque Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, se dirige a la prensa en Doha, Qatar, el martes 9 de septiembre de 2025. | GENTILEZA ASOCIATED PRESS

Al igual que Naciones Unidas, el gobierno de Rusia condenó el ataque como una "grave violación" del derecho internacional y la Carta de la ONU, subrayando que amenaza la paz regional.

Por lo que Israel, con los bombardeos de este martes en la zona residencial de Doha, en un intento de abatir a los altos mandos de Hamás, demostró al mundo que, cuando se trata de perseguir a supuestos terroristas, infringe la soberanía de otros países y el Derecho Internacional Penal.

Trump, en una encrucijada, entre los acuerdos con Qatar y su lealtad a Israel

Israel atacó este martes una zona residencial en Doha, donde estaba reunido el buró político de Hamás con un equipo negociador para discutir una propuesta de alto el fuego en Gaza presentada por Estados Unidos, lo que avivó las actuales especulaciones de que el gobierno de Donald Trump habría dado el visto bueno a Israel para que realizara dicho atentado.

Sin embargo, Donald Trump dijo que "lamenta profundamente" que el ataque perpetrado este martes por Israel contra la cúpula de Hamás tuviera lugar en Qatar, "un aliado de Estados Unidos", según declaró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Leavitt aseguró que EstAdos Unidos avisó a Qatar en cuanto supo que las FDI estaban atacando la residencia donde se encontraban los líderes de Hamás en Doha, con el fin de disipar las especulaciones de que Estados Unidos le habría tendido una trampa a a Hamás, el cual se encontraba reunido con el equipo negociador para revisar la propuesta estadounidense.

Trump afirmó que la acción unilateral ordenada por Netanyahu, “no favoreció los objetivos de Israel ni de Estados Unidos”, aunque insinuó que “este desafortunado incidente podría servir como una oportunidad para la paz”.

Esta fue una decisión tomada por el primer ministro Netanyahu, no fue una decisión tomada por mí (TRUMP) Esta fue una decisión tomada por el primer ministro Netanyahu, no fue una decisión tomada por mí (TRUMP)

image Trump en su última visita a Qatar | GENTILEZA FRANCE24

El gobierno de Trump trata de mantenerse neutral en medio de las tensiones entre Doha y Tel Aviv, uno, su aliado regional, y el otro, un socio comercial y socio estratégico. En Qatar, Estados Unidos tiene alrededor de 10.000 tropas estacionadas en la Base Aérea de Al Udeid, una instalación que sirve como cuartel de avanzada del Comando Central de Estados Unidos.

Considero a Qatar como un fuerte aliado y amigo de Estados Unidos, y me siento muy mal por la ubicación del ataque...Pero eliminar a Hamás era un objetivo que valía la pena (TRUMP) Considero a Qatar como un fuerte aliado y amigo de Estados Unidos, y me siento muy mal por la ubicación del ataque...Pero eliminar a Hamás era un objetivo que valía la pena (TRUMP)

Trump dijo que ordenó al enviado especial Steve Witkoff que advirtiera a Qatar sobre el ataque israelí en la capital, Doha, después de enterarse de él, y que Witkoff se apresuró a llamar a los funcionarios qataríes, pero la alerta de Estados Unidos llegó “desafortunadamente, demasiado tarde para detener el ataque”.

Tel Aviv viola la soberanía de otros países detrás de su ajuste de cuentas con el terrorismo

La agencia de noticias Reuters informó que Israel lanzó el ataque en el distrito Leqtaifiya, en Doha, apuntando a los líderes de Hamás, aunque precisó que testigos oyeron varias explosiones en distintos puntos de la ciudad.

AP News también precisó que el ataque incluyó al menos 10 bombas de precisión, empleadas por 10 aviones de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), todo autorizados por el primer ministro Benjamin Netanyahu.

A pesar de la acción israelí, todos los altos mandos de Hamás sobrevivieron y sólo se reportaron muertes de civiles y de personas cercanas a la milicia. Sin embargo, el ataque manchó aún más el honor de Tel Aviv, ya vapuleado internacionalmente y por la organismos de DD.HH., que repudian su bloqueo humanitario y el asedio en Gaza, así como sus ataques deliberados en Líbano, Siria y Yemen -en el marco de la supuesta lucha contra el terrorismo-, aunque como daño colateral mueran civiles o se infrinja el Derecho Internacional Penal.

En este contexto, el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, habló por teléfono con el emir de Qatar, el jeque Tamim bin Hamad Al-Thani, reafirmando la “plena solidaridad” sauidta con el Reino con Qatar después del “flagrante ataque israelí contra el Estado de Qatar, que constituye un acto criminal y una flagrante violación de las leyes y normas internacionales”, informó SPA.

Arabia Saudita se comprometió a poner todas las capacidades a disposición de Qatar para apoyar cualquier medida adoptada para proteger su seguridad y soberanía. Arabia Saudita se comprometió a poner todas las capacidades a disposición de Qatar para apoyar cualquier medida adoptada para proteger su seguridad y soberanía.

Los Emiratos Árabes Unidos también repudiaron el ataque, y el ministro de Asuntos Exteriores, el jeque Abdullah bin Zayed Al-Nahyan, lo calificó de una violación “flagrante y cobarde” de la soberanía de Qatar y el derecho internacional.

A su vez, advirtió que las acciones israelíes sin control corren el riesgo de arrastrar a la región a una peligrosa inestabilidad con graves consecuencias para la seguridad global, informó la Agencia de Noticias de los Emiratos.

Israel se enorgullece del ataque en Qatar: “La sangre judía ya no es barata"

Las Fuerzas de Defensa de Israel confirmaron este martes que "las FDI y el servicio de inteligencia Shin Bet llevaron a cabo un ataque selectivo contra los principales líderes de la organización terrorista Hamás”.

Luego de la noticia, el ministro de Finanzas, el ultraortodoxo Bezalel Smotrich, tuiteó que “los terroristas no tienen ni tendrán inmunidad ante el largo brazo de Israel en ninguna parte del mundo”.

“La sangre judía ya no es barata. La decisión que tomamos de atacar a quienes nos infligieron la masacre del 7 de octubre es otra decisión histórica de una serie de decisiones importantes e históricas que hemos tomado”, declaró el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir.“Perseguiré a mis enemigos y los perseguiré, y no me retiraré hasta que sean completamente destruidos”, añadió.

