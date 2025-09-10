Racing y Vélez anunciaron este miércoles que la serie que jugarán ambos por los cuartos de final de la Copa Libertadores no recibirá público visitante. No habrá parcialidad visitante ni en el duelo de ida que se disputará el Fortín ni en el de vuelta que será en el Cilindro de Avellaneda.
COMUNICADO
Racing y Vélez, consumidos por el miedo: acordaron no visitantes en Copa Libertadores
Racing y Vélez, que se enfrentarán por los cuartos de final de Copa Libertadores dentro de una semana, se estrecharon las manos.
La decisión fue comunicada de manera conjunta por ambas instituciones, que argumentaron motivos de seguridad, bienestar y comodidad para los asistentes, además de la intención de garantizar mayor acceso a entradas para sus socios y socias.
Comunicado conjunto entre Racing y Vélez
"Racing Club y Vélez Sarsfield informan de manera conjunta que han acordado disputar los encuentros correspondientes a los cuartos de final de la Copa CONMEBOL Libertadores, programados para los días 16 y 23 de septiembre, exclusivamente con la presencia de público local en cada uno de los partidos. La decisión fue tomada en un marco de diálogo y entendimiento mutuo, con el objetivo de priorizar la seguridad, el bienestar y la comodidad de todos los asistentes, así como de garantizar que los socios y socias de ambas instituciones tengan un mayor acceso a las localidades disponibles para alentar a sus equipos contemplando la baja cantidad de localidades habilitadas para los visitantes. Ambos clubes están comprometidos en promover un espectáculo deportivo a la altura de la competencia más importante del continente y en generar un clima de celebración, respeto y pasión por el fútbol, donde prevalezcan los valores que identifican a nuestras instituciones. Racing y Vélez reafirman su compromiso con el juego limpio, la convivencia en el deporte y el fortalecimiento de los lazos entre clubes del fútbol argentino, y agradecen de antemano a sus hinchas por acompañar esta medida con responsabilidad y compromiso".