Racing y Vélez, consumidos por el miedo: acordaron no visitantes en Copa Libertadores

Comunicado conjunto entre Racing y Vélez

"Racing Club y Vélez Sarsfield informan de manera conjunta que han acordado disputar los encuentros correspondientes a los cuartos de final de la Copa CONMEBOL Libertadores, programados para los días 16 y 23 de septiembre, exclusivamente con la presencia de público local en cada uno de los partidos. La decisión fue tomada en un marco de diálogo y entendimiento mutuo, con el objetivo de priorizar la seguridad, el bienestar y la comodidad de todos los asistentes, así como de garantizar que los socios y socias de ambas instituciones tengan un mayor acceso a las localidades disponibles para alentar a sus equipos contemplando la baja cantidad de localidades habilitadas para los visitantes. Ambos clubes están comprometidos en promover un espectáculo deportivo a la altura de la competencia más importante del continente y en generar un clima de celebración, respeto y pasión por el fútbol, donde prevalezcan los valores que identifican a nuestras instituciones. Racing y Vélez reafirman su compromiso con el juego limpio, la convivencia en el deporte y el fortalecimiento de los lazos entre clubes del fútbol argentino, y agradecen de antemano a sus hinchas por acompañar esta medida con responsabilidad y compromiso".