urgente24
GLOBAL Israel > Qatar >

2 MUERTOS

Rechazo en el mundo Árabe: Israel atacó delegación de Hamas en Qatar

Donald Trump lamentó lo ocurrido en territorio "aliado y amigo". USA afirma que avisó del ataque, Qatar desmiente.

09 de septiembre de 2025 - 18:24
Donald Trump lamentó el ataque en territorio aliado y amigo.

Donald Trump lamentó el ataque en territorio "aliado y amigo".

Por GUILLERMO CARRIL

Hora después del ataque contra Hamas que Israel lanzó en Qatar el presidente Donald Trump lamentó la acción militar en territorio de “un aliado y un amigo de Estados Unidos”, detalló la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

USA avisó

USA avisó a Qatar en cuanto supo que las fuerzas israelíes estaban atacando la residencia donde permanecían líderes de Hamás en Doha, reveló la portavoz.

Qatar, por su lado, negó que Washington hubiese avisado antes del ataque.

Seguir leyendo

El portavoz del ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar, Majed al-Ansari remarcó por X

Las declaraciones que circulan sobre que Qatar fue informado del ataque con antelación son falsas. La llamada recibida de un funcionario estadounidense se produjo mientras se oían las explosiones del ataque israelí en Doha. Las declaraciones que circulan sobre que Qatar fue informado del ataque con antelación son falsas. La llamada recibida de un funcionario estadounidense se produjo mientras se oían las explosiones del ataque israelí en Doha.

Karoline Leavitt a la prensa.

Bombardear unilateralmente a Qatar, una nación soberana y un aliado cercano de Estados Unidos que trabaja duro, con valentía y asumiendo riesgos para negociar la paz, no promueve los objetivos de Israel ni de Estados Unidos Bombardear unilateralmente a Qatar, una nación soberana y un aliado cercano de Estados Unidos que trabaja duro, con valentía y asumiendo riesgos para negociar la paz, no promueve los objetivos de Israel ni de Estados Unidos

Haber atacado este lugar “deja una muy mala impresión” a Trump, precisó, sin embargo, agregó “eliminar a Hamas” es “un objetivo loable”.

“El presidente Trump cree que este desafortunado incidente podría servir como una oportunidad para la paz” añadió la portavoz.

newly-sworn-in-israeli-prime-minister-benjamin-netanyahu-makes-a-toast-during-a-cabinet-meeting-in-jerusalem.jpeg
Hubo diálogo telefónico entre el primer Ministro Israelí y el jefe de Gobierno de USA. No trascendieron detalles.

Hubo diálogo telefónico entre el primer Ministro Israelí y el jefe de Gobierno de USA. No trascendieron detalles.

Donald Trump mantuvo una llamada con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien le trasladó que “desea lograr la paz rápidamente”. Leavitt dijo que Trump “cree que este lamentable incidente podría ser una oportunidad para la paz”.

Por último, el presidente estadounidense hablado con el emir de Qatar, Tamim bin Hamad al Thani, y con el primer ministro, Mohamed bin Abdulraham al Thani, a quienes “agradecido su apoyo y amistad”. “Les aseguro que algo así no volverá a ocurrir en su territorio”, señaló.

Tras el ataque, los precios internacionales del petróleo subieron más de un dólar por barril.

Desde octubre de 2023, Israel lleva a cabo operaciones contra dirigentes de Hamas, luego de que el grupo cometió un atentado en Israel que causó la muerte de 1.200 personas y dejó 251 rehenes, según cifras oficiales israelíes. En el curso del conflicto, Israel ha realizado bombardeos y acciones militares en Líbano, Siria, Irán y Yemen, ampliando el radio del enfrentamiento en Oriente Medio.

(Con información de AFP, EFE, Reuters y AP)

Más noticias en Urgente24:

"Sigue sin escuchar": Maximiliano Pullaro se volvió a plantar contra Javier Milei

Scott Bessent a Bill Pulte: "Te voy a dar un puñetazo en la cara"

El día después, arde La Libertad Avanza: Gordo Dan vs. Maximiliano Bondarenko

César Mansilla lo registró, Santiago Caputo erró ¿y Javier Milei qué onda?

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES