CARRIÓ: "KIRCHNERISMO TERMINÓ"
"Pareja presidencial de los Milei es perversa, gozan con la crueldad, están llenos de codicia"
“Los Milei son tipos ilegales. Son como su padre, un tipo que se hizo rico con los colectivos cobrando los subsidios de Ricardo Jaime. No tienen nada en blanco”
"Una pareja de marginales se ha quedado con la nación, han generado el mismo sistema de coimas que funcionaba en la época menemista del ex ministro Víctor Alderete”.
“Lo de $LIBRA también es una tragedia y los audios de Diego Spagnuolo también son reales. Las coimas son las mismas de los 80 y los 90”, cerró Elisa Carrió.
La elección de la provincia de Buenos Aires
“Estoy contenta con el resultado de la provincia de Buenos Aires. El peronismo sacó los votos que tenía que sacar pero del otro lado existía un aventurero bancado por el establishment y Mauricio Macri” aseguró la titular de la Coalición Cìvica.
"Se terminó el kirchnerismo"
“El peronismo gana, pero Cristina Kirchner pierde. Fue positivo en términos de renovación del peronismo, los intendentes ayudaron a Kicillof, que es un chico educado, aunque piense distinto, entra dentro del margen de la convivencia. No estaba Máximo ni Cristina, por eso ganó el peronismo ante semejante perversidad en el ajuste de la LLA”.
“Milei fue una creación de Sergio Massa que finalmente se le fue de las manos. Debe existir una tercera opción, un centro alejado desde extremos que fuerzan una polarización pactada”.
“El gobierno es quien pone en riesgo la gobernabilidad. ¿Quién puede sostener a este presidente?” cerró.