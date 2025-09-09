urgente24
POLÍTICA Milei > Menem > Carrió

CARRIÓ: "KIRCHNERISMO TERMINÓ"

"Pareja presidencial de los Milei es perversa, gozan con la crueldad, están llenos de codicia"

“Los Milei son tipos ilegales. Son como su padre, un tipo que se hizo rico con los colectivos cobrando los subsidios de Ricardo Jaime. No tienen nada en blanco”

09 de septiembre de 2025 - 23:15
Elisa Carrió muy dura con Milei

Elisa Carrió muy dura con Milei

"Martín Menem tiene relación con todos los laboratorios de Argentina: el negocio de los Milei está en la salud y el ministro Mario Lugones es lo peor de ese sector" dijo Elisa Carrió en A24 donde criticó con severidad al presidente y la secretaria general de la Casa Rosada.

"Una pareja de marginales se ha quedado con la nación, han generado el mismo sistema de coimas que funcionaba en la época menemista del ex ministro Víctor Alderete”.

Seguir leyendo

“Lo de $LIBRA también es una tragedia y los audios de Diego Spagnuolo también son reales. Las coimas son las mismas de los 80 y los 90”, cerró Elisa Carrió.

Están haciendo negocios monstruosos desde el gobierno. Cobran intereses monumentales y lucran con el carry trade. Ganan fortunas cada mes y la gente no puede llegar a fin de mes. Yo, que soy una privilegiada, ya puse en venta mi casa. Están haciendo negocios monstruosos desde el gobierno. Cobran intereses monumentales y lucran con el carry trade. Ganan fortunas cada mes y la gente no puede llegar a fin de mes. Yo, que soy una privilegiada, ya puse en venta mi casa.

La elección de la provincia de Buenos Aires

“Estoy contenta con el resultado de la provincia de Buenos Aires. El peronismo sacó los votos que tenía que sacar pero del otro lado existía un aventurero bancado por el establishment y Mauricio Macri” aseguró la titular de la Coalición Cìvica.

Si este hombre (Javier Milei) sigue teniendo legitimidad va hacia un autoritarismo. Karina es la cajera y roba en salud, esto se sabía, Martín Menem tiene todas las relaciones con todos los laboratorios y él dijo que era con la Suizo Argentina y comenzó a copar todo. Lugones, que es un representante de lo peor del negocio de la salud, se reía porque podía manejar las cápitas de PAMI. Si este hombre (Javier Milei) sigue teniendo legitimidad va hacia un autoritarismo. Karina es la cajera y roba en salud, esto se sabía, Martín Menem tiene todas las relaciones con todos los laboratorios y él dijo que era con la Suizo Argentina y comenzó a copar todo. Lugones, que es un representante de lo peor del negocio de la salud, se reía porque podía manejar las cápitas de PAMI.

image
Elisa Carri&oacute; sostuvo que "se termin&oacute; el kirchnerismo"

Elisa Carrió sostuvo que "se terminó el kirchnerismo"

"Se terminó el kirchnerismo"

“El peronismo gana, pero Cristina Kirchner pierde. Fue positivo en términos de renovación del peronismo, los intendentes ayudaron a Kicillof, que es un chico educado, aunque piense distinto, entra dentro del margen de la convivencia. No estaba Máximo ni Cristina, por eso ganó el peronismo ante semejante perversidad en el ajuste de la LLA”.

“Milei fue una creación de Sergio Massa que finalmente se le fue de las manos. Debe existir una tercera opción, un centro alejado desde extremos que fuerzan una polarización pactada”.

“El gobierno es quien pone en riesgo la gobernabilidad. ¿Quién puede sostener a este presidente?” cerró.

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES