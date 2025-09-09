"Pareja presidencial de los Milei es perversa, gozan con la crueldad, están llenos de codicia"

La elección de la provincia de Buenos Aires

“Estoy contenta con el resultado de la provincia de Buenos Aires. El peronismo sacó los votos que tenía que sacar pero del otro lado existía un aventurero bancado por el establishment y Mauricio Macri” aseguró la titular de la Coalición Cìvica.

Si este hombre (Javier Milei) sigue teniendo legitimidad va hacia un autoritarismo. Karina es la cajera y roba en salud, esto se sabía, Martín Menem tiene todas las relaciones con todos los laboratorios y él dijo que era con la Suizo Argentina y comenzó a copar todo. Lugones, que es un representante de lo peor del negocio de la salud, se reía porque podía manejar las cápitas de PAMI.

image Elisa Carrió sostuvo que "se terminó el kirchnerismo"

"Se terminó el kirchnerismo"

“El peronismo gana, pero Cristina Kirchner pierde. Fue positivo en términos de renovación del peronismo, los intendentes ayudaron a Kicillof, que es un chico educado, aunque piense distinto, entra dentro del margen de la convivencia. No estaba Máximo ni Cristina, por eso ganó el peronismo ante semejante perversidad en el ajuste de la LLA”.

“Milei fue una creación de Sergio Massa que finalmente se le fue de las manos. Debe existir una tercera opción, un centro alejado desde extremos que fuerzan una polarización pactada”.

“El gobierno es quien pone en riesgo la gobernabilidad. ¿Quién puede sostener a este presidente?” cerró.