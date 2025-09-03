1-Elisa Carrió bromeó en "Radio con Vos" sobre que tiene un novio de 95 años con quien comparte buenos momentos.
RESUMEN AUDIOVISUAL 3/9
Carrió con novio de 95 años; Milei y Hernán Cortés; Majul se pone las plumas y Doman vs Bullrich
Elisa Carrió ¿de novia con nonagenario?; Milei dijo que lo quieren asesinar; Luis Majul se pasa a la farándula y Doman advierte sobre riesgos del acto en Moreno.
La ex diputada de 70 años contó que la relación es sencilla y que solo se dan un beso de despedida.
Además, reconoció que por sus problemas de salud no volverá a ser candidata a la presidencia ni al parlamento nacional.
2-En A24, un conductor televisivo cuestionó con dureza la decisión de la Casa Rosada de organizar un acto de campaña en Moreno.
El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, también desaconsejó la actividad de Javier Milei en Villa Trujui.
A pesar de las advertencias, la ministra Patricia Bullrich respaldó la movida y envió tropas federales al tercer cordón del conurbano oeste.
3-El presidente argentino brindó una entrevista a la TV francesa, realizada por el hijo del ex mandatario Nicolas Sarkozy.
Allí comparó al kirchnerismo con la estrategia de Hernán Cortés: “quemar las naves” para no dar marcha atrás.
Pese al duro diagnóstico político, confirmó que hará un acto público en Moreno, en un barrio peligroso y de noche, pasadas las 19:00.
4-Para correrse del caso de Diego Spagnuolo y los audios de Karina Milei, Luis Majul apuntó contra Moria Casán.
La diva respondió con su lengua karateca y aseguró que Majul “muere de ganas” por conducir un programa de chismes.
No es la primera vez que chocan: ya habían tenido cruces con el “hijastro” de Moria durante la campaña presidencial de 2023.