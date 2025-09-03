Final de Javier Milei, mañana kicillof y el domingo, para vos ¿quién gana?

Mientras que en Lomas de Zamora, junto al jefe comunal Federico Otermín, visitará una escuela especial y compartirá una charla con la comunidad educativa de ese distrito.

Recordemos que Kicillof había encabezado ayer un acto de cierre en la Primera Sección en el Centro Miguelete de San Martín, donde volvió a cuestionar el modelo de la “motosierra” de Javier Milei y llamó a votar por Fuerza Patria.

Como publicáramos más temprano en Urgente24, el gobernador bonaerense, un día después del acto en San Martín en el que Axel Kicillof y Sergio Massa volvieron a mostrarse juntos, el gobernador bonaerense devolvió el gesto y fue hasta Tigre para asistir al cierre de listas de concejales de Fuerza Patria.

Con Massa en las tribunas y con los candidatos de la Primera Sección, Gabriel Katopodis, Malena Galmarini y los candidatos locales a concejales, Kicillof respaldó la propuesta local de Fuerza Patria y la reivindicó como la única oferta peronista para enfrentar a Javier Milei.

Mientras tanto, Javier Miliei tiene todo listo para su principal aexposición en PBA. Moreno lo espera. Que las fuerzas del cielo lo acompañen. Las va a necesitar.

