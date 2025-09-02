La billetera virtual que destronó a Mercado Pago y todos están usando

Una billetera virtual destronó a Mercado Pago en cuanto a la remuneración que brinda por tener dinero en cuenta. La misma tiene hoy en día una TNA anual bastante más alta que la de Marcos Galperín y los usuarios están utilizándola sin parar.
Uno de los beneficios que se busca en una billetera virtual es que la remuneración diaria que brinda sea bastante alta. Por esa razón Mercado Pago logró ser destronada por su competencia, la cual posee un plazo fijo digital con valores muy por encima.
La billetera virtual que paga más que Mercado Pago
Nos referimos a Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia. Esta posee un plazo fijo digital con una tasa del 52% anual lo cual es bastante más alto que Mercado Pago. La misma hoy en día posee una TNA del 34,9%. La diferencia es abismal.
Además de tener una tasa mucho más alta, Cuenta DNI es de las billeteras virtuales más utilizadas por sus descuentos diarios y del fin de semana en distintos rubros. Uno de los más conocidos es en carnicería. Por otro lado, Mercado Pago cuenta con ciertas promociones en supermercados que son muy tentadoras.
En definitiva, esta guerra entre billeteras virtuales la ganará aquella que se adapte más a las necesidades del usuario. Quienes necesiten una TNA más alta optarán por Cuenta DNI. Sin embargo, Mercado Pago es mucho más intuitiva y con grandes descuentos.
