Gustavo Alfaro puede convertirse en héroe si Paraguay clasifica y habrá feriado

El proyecto de ley aprobado recientemente en el Congreso no solo faculta al Ejecutivo a declarar feriados extraordinarios, sino que además incorpora el 20 de junio como feriado por la Jura de la Constitución Nacional y establece cuáles podrán trasladarse a lunes, como el Día de los Héroes (1.° de marzo), la Paz del Chaco (12 de junio), la Jura de la Constitución (20 de junio) y la Batalla de Boquerón (29 de septiembre).

De esta forma, la eventual clasificación de la selección paraguaya no solo significaría un hecho histórico tras 16 años de ausencia mundialista, sino también un día de celebración oficial en todo el país.

GUSTAVOALFAROPUEDECONVERTIRSEENHEROESIPARAGUAYCLASIFICAYHABRAFERIADOFOTO3 Gustavo Alfaro puede convertirse en “héroe” en Paraguay porque, en caso de clasificarse al Mundial 2026, habrá feriado en ese país.

¿Qué es lo que necesita Paraguay para clasificarse al Mundial 2026?

La “Albirroja”, que no juega un Mundial desde Sudáfrica 2010, confirmará su pase si derrota a Ecuador el jueves a las 20:00 en el estadio Defensores del Chaco. Bajo la dirección del argentino Gustavo Alfaro, el equipo paraguayo consiguió un pleno de victorias como local en estas Eliminatorias, derrotando a Brasil, Venezuela, Argentina, Chile y Uruguay.

De lograr la clasificación, el Ejecutivo podría estrenar la nueva norma con un anuncio de impacto político y social. La expectativa se centra ahora en dos frentes: la hazaña deportiva y la eventual decisión presidencial que daría a los paraguayos un día extra de festejo.

Más notas de Golazo24

Llanto insoportable contra Chiqui Tapia y Barracas Central por la expulsión de Andino

¿ESPN Gallina?: El extraño posteo que llora Boca y festeja River

Mariano Closs tampoco cree en la recuperación de Boca y ¿Cavani hunde a Merentiel?

A Diego Milito (Racing) le pesa el fantasma de otra derrota política con River

Parece que a Chiqui Tapia (y AFA) le entró la bala de Ángel Di María

La ácida chicana de Sacachispas a Karina Milei por los audios-gate