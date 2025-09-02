¿ESPN Gallina?: El extraño posteo que llora Boca y festeja River

Godoy Cruz de Mendoza venció 3 a 1 al vigente campeón del fútbol argentino Platense por la séptima fecha del Torneo Clausura. ESPN (SportsCenter) hizo un sugestivo posteo que celebraron algunos en River e hizo escandalizar a otros en Boca Juniors.
El equipo de Kily González no puede levantar cabeza en el actual campeonato y hasta el momento, no está ingresando en los playoffs (por lo que sería imposible que defiensa su título si todo sigue así).
Platense vs Godoy Cruz
Platense y Godoy Cruz cerraron la fecha 7 del Torneo Clausura ayer lunes 1 de septiembre en un partido en el que el Tomba derrotó 3 a 1 al Calamar.
El equipo que dirige Walter Ribonetto no venía cosechando los mejores resultados, pero pudo imponerse al actual campeón del fútbol argentino.
Los dirigidos por Kily González, no levantan cabeza en el campeonato y deben empezar a cosechar victorias si quieren soñar con meterse en los playoffs.
En el encuentro disputado ayer, el conjunto mendocino comenzó en ventaja con gol de Roberto Nicolás Fernández a los 10 de la primera etapa.
La segunda parte entregó más goles. El local pudo igualar el marcador a los 55, pero doce minutos más tarde, Daniel Barrea puso el 2-1.
Ese parecía el resultado final, pero con el afán de empatar, Platense fue a buscar con todo y Facundo Altamira quedó solo con el arco para marcar el 3 a 1 final
ESPN, River y Boca
Lógicamente, esta secuencia fue remarcada por muchos hinchas de River Plate, ya que se dio algo similar a lo que pasó el 9 de diciembre de 2018 en la final de la Copa Libertadores disputada en Madrid.
En aquella oportunidad, fue Pity Martínez quien se fue solo ante el arco y puso el 3 a 1 final en un partido que quedará en la memoria de todos los simpatizantes del fútbol.
SportsCenter de ESPN, haciendo alusión a esto, publicó en sus redes: "Y VA EL TERCERO... Altamira aprovechó que no había arquero y anotó el 3-1 de Godoy Cruz ante Platense en el Torneo Clausura.".
La primera frase, rememora la histórica frase de Mariano Closs en la corrida de Gonzalo Martínez hacia el arco del Xeneize que en ese momento no contaba con Esteban Andrada.
Obviamente, el tuit generó repercusión en hinchas de los dos clubes más grandes del país.
En el Xeneize, hubo repudio y en el Millonario, alegría por el recuerdo obvio generado.
Para dar una referencia de la repercusión, el gol de Platense subido por la misma página, tuvo más de 8000 impresiones. El tercer tanto de Godoy Cruz, superó las 30 mil.
