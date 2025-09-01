Revuelo en River Plate por el festejo de gol de Santiago Lencina

River Plate de Marcelo Gallardo venció 2 a 0 a San Martín de San Juan sin que le sobre nada. Muchos en redes sociales hablaron sobre el festejo de gol de Santiago Lencina, que convirtió el primer tanto del partido.
¿FUE PAPÁ?
Santiago Lencina fue uno de los que marcó en la victoria de River ante San Martín de San Juan. Su festejo se viralizó en redes. ¿Fue padre?
El Millonario sin convencer desde el juego sigue avanzando a paso firme y ahora los del Muñeco tendrán dos semanas de descanso para preparar de la mejor manera la llave ante Palmeiras por Copa Libertadores.
Festejo de gol de Santiago Lencina
El trato de Marcelo Gallardo a los juveniles, es una de las cosas que se le cuestiona al Muñeco en su actual ciclo al mando de River Plate.
Santiago Lencina, quien había sido titular en varios encuentros en el principio del segundo semestre del 2025, dejó de tener ese lugar preponderante y lo recuperó en el encuentro de ayer 31 de agosto ante San Martín de San Juan.
El chico de 19 años, convirtió el primer tanto del partido y tuvo un festejo que rápidamente caló hondo en redes sociales.
Tal como suelen hacer los futbolistas que fueron o serán padres, se puso la pelota debajo de su remera, haciendo alusión a un embarazo.
El periodista Matías Cabezas, confirmó: "Santiago Lencina fue papá el viernes y así celebró su primer gol en el Monumental".
A algunos usuarios en redes, les llamó la atención que haya sido padre siendo tan joven. El futbolista, tiene 19 años y es categoría 2005.
Lo cierto es que el juvenil ha demostrado nuevamente estar a la altura y no solo eso, sino que convirtió, algo absolutamente relevante para un jugador de sus características.
River de Marcelo Gallardo
Durante buena parte del año, Marcelo Gallardo apostó por el 4-3-3, le funcione en mayor o menor medida.
En los últimos dos partidos, el entrenador de River cambió, entendiendo que con la táctica anterior, el rendimiento no era el esperado.
Ante Unión de Santa Fé por Copa Argentina, el Muñeco dispuso un 4-4-2 y ayer domingo 31 de agosto ante San Martín de San Juan, fue un 4-2-3-1.
No hay muchas más pruebas para el Millonario en vistas a lo que serán los cuartos de final de Copa Libertadores ante Palmeiras de Brasil.
El club de Núñez, deberá ir a La Plata para enfrentarse a Estudiantes de Eduardo Domínguez por la octava fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional el próximo sábado 13 de septiembre.
Luego, se vendrá la serie con el Verdao, que es el gran objetivo para la Banda.
- La ida será el miércoles 17 de septiembre desde las 21:30 horas en el Monumental
- La vuelta, se disputará una semana más tarde (24/9) en el Allianz Parque, en el mismo horario.
