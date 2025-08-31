Inter Miami 0 - Seattle Sounders 3: Las Garzas sufrieron una paliza en la final

Seattle Sounders se consagró campeón de la Leagues Cup 2025 tras vencer en la final al Inter Miami por 3 a 0. En el Estadio Lumen Field de Seattle, el equipo de Lionel Messi dio demasiadas licencias ante uno de los rivales más difíciles de Estados Unidos.

No fue una buena noche del Inter Miami. Ni en términos colectivos ni en términos individuales. El equipo de Javier Mascherano siempre es candidato por las figuras internacionales que tiene en el plantel, que esta noche fueron todas titulares: Leo, Rodrigo De Paul, Sergio Busquets, Jordi Alba, Luis Suárez. Sin embargo, esta vez la solidez del Sounders pudo más que la estelaridad de los protagonistas.

Las Garzas se fueron con las manos vacías

La contundente derrota tiene argumentos lógicos. El conjunto ganador fue más inteligente y efectivo para plantear el encuentro. Le cedió la posesión al Inter Miami y dejó que sea él quien tuviera que llevar la batuta de la creatividad. Por su parte, el Sounders se dispuso a forzar un partido físico, con duelos individuales y asfixiando al rival. La idea estaba clara: no lo iba a dejar jugar.

Durante la primera parte, esa presión la ejerció cerca del arco de Oscar Ustari. Durante la segunda, ya con la ventaja encima, se replegó en su campo y apostó a contragolpear las veces que pudiera. Robar y atacar; robar y atacar.

Del otro lado, Inter Miami sufrió sus limitaciones de siempre. El equipo de Mascherano se empeña por ser un equipo ofensivo, algo lógico por los jugadores que tiene. Pero deja demasiado libradas otras facetas del juego, como si quisiera poder correr antes de aprender a caminar.

Las transiciones, uno de sus puntos débiles, fueron una tentación para Seattle Sounders, que así logró convertir todos sus goles. Rosario a los 26´, Roldan a los 84´y Rothtock a los 89´ firmaron los tantos del encuentro.

image Busquets lucha contra Roldan, que metió un gol y dio una asistencia @SoundersFC

En este Inter Miami, las cualidades individuales de sus cracks logran tapar las falencias colectivas. No fue el caso esta noche. Ni siquiera Messi estuvo fino, algo atípico para un Leo que se había vestido de héroe en varios cotejos a lo largo del torneo. Tuvieron chances de gol, como un disparo del Diez que se fue por arriba del travesaño o un mano a mano clarísimo de Tadeo Allende que podrían haber igualado el trámite.

Del otro lado, un meritorio Seattle Sounders se llevó el triunfo. Algo lógico, teniendo en cuenta el gran 2025 que ha hecho hasta ahora. Pedro de La Vega, Pepo, el jovencito surgido en las Inferiores de Lanús y que juega en el equipo desde principios de 2024, fue una de las figuras del elenco campeón.

Tal es así que recibió el premio al jugador más valioso de la Leagues Cup.

GzuKTglbIAAnKzz Pepo de La Vega, decisivo @SoundersFC

Las Garzas se quedaron a las puertas de volver a levantar el título de esta competencia, que ya habían levantado en 2023.

En contrapartida, el Seattle Sounders alzó el noveno título de su historia y se convirtió en el club más ganador de Estados Unidos.

Tras el pitido final hubo un intenso altercado entre jugadores de ambos equipos y también volaron algunas piñas que, por suerte, no llegaron a destino ni pasaron a mayores. El tumulto generado no duró más que un puñado de minutos.

Resumen del partido

Live Blog Post Final del partido: Seattle Sounders venció por 3 a 0 al Inter Miami

Live Blog Post ¡GOL DE SEATTLE SOUNDERS! VIDEO: Rothrock aprovechó las licencias de Inter Miami y marcó el 3 a 0 Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LeaguesCup/status/1962336207016214668&partner=&hide_thread=false Paul Rothrock seals #LeaguesCup2025 title for the Sounders FC pic.twitter.com/RnqLUf0PHz — Leagues Cup (@LeaguesCup) September 1, 2025

Live Blog Post ¡GOL DE SEATTLE SOUNDERS! VIDEO: Roldan abrió el pie y puso el 2 a 0 Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LeaguesCup/status/1962335496945783272&partner=&hide_thread=false Alex Roldan doesn't miss from the spot and doubles the lead for the Sounders in the Final!!!



Los de Seattle se acercan al título de #LeaguesCup2025



Watch it live with MLS Season Pass on Apple TV https://t.co/ca518VWtcX pic.twitter.com/8pZNiNgWsz — Leagues Cup (@LeaguesCup) September 1, 2025

Live Blog Post ¡PENAL PARA SEATTLE SOUNDERS!

Live Blog Post Las Garzas están volcadas completamente en ataque y Seattle Sounders espera para golpear de contraataque

Live Blog Post Tapadón de Ustari en un mano a mano para evitar un nuevo gol de Seattle Sounders

Live Blog Post ¡No puede ser el mano a mano que se perdió Allende! El ex Godoy Cruz se pierde el empate de Las Garzas

Live Blog Post ¡Era un golazo! VIDEO: Combinación Suárez-Messi a un toque en el área, pero el tiro de Leo se va por arriba Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LeaguesCup/status/1962326415426142540&partner=&hide_thread=false Cerca la combinación Suárez-Messi Watch #LeaguesCup2025 Final live with MLS Season Pass on Apple TV https://t.co/ca518VWtcX pic.twitter.com/B5pJ3xxu3X — Leagues Cup (@LeaguesCup) September 1, 2025

Live Blog Post Comienzo del 2T

Live Blog Post Final del 1T

Live Blog Post ¡Tranquilos, muchachos! Discusión de argentinos: Pepo de La Vega habla acaloradamente con Messi y De Paul, y el partido toma temperatura Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AtaqueFutbolero/status/1962318105452896301&partner=&hide_thread=false El cruce entre Lionel Messi y Pepo de La Vega. pic.twitter.com/4RMT9PtgRH — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) September 1, 2025

Live Blog Post ¡GOL DE SEATTLE SOUNDERS! VIDEO: De Rosario cabeceó solo en el área y puso el 1 a 0 Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LeaguesCup/status/1962315455453966647&partner=&hide_thread=false GOOOOOAAAAAL! DE ROSARIO!!! Osaze with the header to give @SoundersFC the lead in #LeaguesCup2025 Final Watch it live with MLS Season Pass on Apple TV https://t.co/ca518VWtcX pic.twitter.com/kMOdiAiPYk — Leagues Cup (@LeaguesCup) September 1, 2025

Live Blog Post Inter Miami toma el protagonismo con pelota y ahora domina

Live Blog Post Pepo de La Vega es indetectable para Inter Miami: el ex Lanús recibe siempre solo por banda izquierda y es un problema

Live Blog Post Las Garzas están imprecisas y Seattle Sounders presiona para no dejarlas jugar con libertad

Live Blog Post Comienza el partido

Live Blog Post Las 35 finales a partido único que disputó Messi en su carrera y la estadística que juega a su favor Leo ha jugado 35 finales a partido único en toda su carrera, y la de esta noche es la número 36. Los números le sonríen: ha ganado 25 y perdió solo 9, contando las que disputó con el Barcelona, PSG, la Selección Argentina e Inter Miami. En total ha marcado 24 goles y dio 11 asistencias.

Live Blog Post Chapa copera: Con Leo como figura, así fue el partidazo que ganó Inter Miami en semis para clasificar a la final Las Garzas accedieron al encuentro de esta noche tras vencer en semis a Orlando City, en un cotejo que comenzaron perdiendo rápidamente y en el que no jugaron bien. Sin embargo, apareció un Messi inoxidable para dar vuelta el resultado en cuestión de minutos. Metió un doblete para el 2 a 1, y luego fue Segovia quien selló el 3 a 1 final.

Live Blog Post La joya surgida en Lanús que brilla en Seattle Sounders e intentará impedir el triunfo de Inter Miami Pedro de la Vega debutó en la Primera División de Lanús cuando aun cursaba el secundario. Su aparición fue una grata sorpresa para el fútbol argentino, que veía en el chico un futuro prometedor. Jugó Sudamericano Sub 20 con la Selección Argentina, y representó a la Albiceleste en los JJ.OO de Tokio 2020. Tras seis años en el Granate, fue vendido al Seattle Sounders a principios de 2024.

Live Blog Post Messi quiere alzar un nuevo título en su carrera: ¿Cuántos trofeos ganó Leo hasta ahora? Si el Inter Miami se consagra campeón, el Diez habrá alcanzado su título número 47. Hasta el momento tiene 46; el último trofeo lo consiguió con Las Garzas en 2024, año en que ganaron la MLS Supporters' Shield. Meses antes de aquel título, Leo había ganado la Copa América de Estados Unidos con la Selección Argentina.

Live Blog Post La sólida racha de Seattle Sounders que preocupa a Inter Miami El elenco rival, dirigido por Brian Schmetzer, ha perdido solo 1 partido de los últimos 14 en juego. Tras la reanudación de la temporada (luego de su paso por el Mundial de Clubes, donde quedó eliminado en primera ronda), los de Seattle han caído derrotados solo una vez. Fue por la MLS, hace 15 días.