Seattle Sounders se consagró campeón de la Leagues Cup 2025 tras vencer en la final al Inter Miami por 3 a 0. En el Estadio Lumen Field de Seattle, el equipo de Lionel Messi dio demasiadas licencias ante uno de los rivales más difíciles de Estados Unidos.
Inter Miami 0 - Seattle Sounders 3: Las Garzas sufrieron una paliza en la final
- urgente24 >
- GOLAZO24 >
- El VAR >
- Inter de Miami >
Seattle Sounders se consagró campeón de la Leagues Cup porque fue más inteligente y efectivo. Inter Miami, con Messi, De Paul y cía., dio demasiadas licencias.
EN VIVO
-
23:11
Final del partido: Seattle Sounders venció por 3 a 0 al Inter Miami
-
23:02
¡GOL DE SEATTLE SOUNDERS! VIDEO: Rothrock aprovechó las licencias de Inter Miami y marcó el 3 a 0
-
22:55
¡GOL DE SEATTLE SOUNDERS! VIDEO: Roldan abrió el pie y puso el 2 a 0
-
22:54
¡PENAL PARA SEATTLE SOUNDERS!
-
22:47
Las Garzas están volcadas completamente en ataque y Seattle Sounders espera para golpear de contraataque
-
22:46
Tapadón de Ustari en un mano a mano para evitar un nuevo gol de Seattle Sounders
-
22:34
¡No puede ser el mano a mano que se perdió Allende! El ex Godoy Cruz se pierde el empate de Las Garzas
-
22:27
¡Era un golazo! VIDEO: Combinación Suárez-Messi a un toque en el área, pero el tiro de Leo se va por arriba
-
22:26
Comienzo del 2T
-
21:57
Final del 1T
-
21:46
¡Tranquilos, muchachos! Discusión de argentinos: Pepo de La Vega habla acaloradamente con Messi y De Paul, y el partido toma temperatura
-
21:37
¡GOL DE SEATTLE SOUNDERS! VIDEO: De Rosario cabeceó solo en el área y puso el 1 a 0
-
21:31
Inter Miami toma el protagonismo con pelota y ahora domina
-
21:25
Pepo de La Vega es indetectable para Inter Miami: el ex Lanús recibe siempre solo por banda izquierda y es un problema
-
21:21
Las Garzas están imprecisas y Seattle Sounders presiona para no dejarlas jugar con libertad
-
21:12
Comienza el partido
-
20:44
Las 35 finales a partido único que disputó Messi en su carrera y la estadística que juega a su favor
-
20:14
Chapa copera: Con Leo como figura, así fue el partidazo que ganó Inter Miami en semis para clasificar a la final
-
20:07
La joya surgida en Lanús que brilla en Seattle Sounders e intentará impedir el triunfo de Inter Miami
-
19:51
Messi quiere alzar un nuevo título en su carrera: ¿Cuántos trofeos ganó Leo hasta ahora?
-
18:45
La sólida racha de Seattle Sounders que preocupa a Inter Miami
-
18:34
Equipos confirmados en Inter Miami y Seattle Sounders
No fue una buena noche del Inter Miami. Ni en términos colectivos ni en términos individuales. El equipo de Javier Mascherano siempre es candidato por las figuras internacionales que tiene en el plantel, que esta noche fueron todas titulares: Leo, Rodrigo De Paul, Sergio Busquets, Jordi Alba, Luis Suárez. Sin embargo, esta vez la solidez del Sounders pudo más que la estelaridad de los protagonistas.
La contundente derrota tiene argumentos lógicos. El conjunto ganador fue más inteligente y efectivo para plantear el encuentro. Le cedió la posesión al Inter Miami y dejó que sea él quien tuviera que llevar la batuta de la creatividad. Por su parte, el Sounders se dispuso a forzar un partido físico, con duelos individuales y asfixiando al rival. La idea estaba clara: no lo iba a dejar jugar.
Durante la primera parte, esa presión la ejerció cerca del arco de Oscar Ustari. Durante la segunda, ya con la ventaja encima, se replegó en su campo y apostó a contragolpear las veces que pudiera. Robar y atacar; robar y atacar.
Del otro lado, Inter Miami sufrió sus limitaciones de siempre. El equipo de Mascherano se empeña por ser un equipo ofensivo, algo lógico por los jugadores que tiene. Pero deja demasiado libradas otras facetas del juego, como si quisiera poder correr antes de aprender a caminar.
Las transiciones, uno de sus puntos débiles, fueron una tentación para Seattle Sounders, que así logró convertir todos sus goles. Rosario a los 26´, Roldan a los 84´y Rothtock a los 89´ firmaron los tantos del encuentro.
En este Inter Miami, las cualidades individuales de sus cracks logran tapar las falencias colectivas. No fue el caso esta noche. Ni siquiera Messi estuvo fino, algo atípico para un Leo que se había vestido de héroe en varios cotejos a lo largo del torneo. Tuvieron chances de gol, como un disparo del Diez que se fue por arriba del travesaño o un mano a mano clarísimo de Tadeo Allende que podrían haber igualado el trámite.
Del otro lado, un meritorio Seattle Sounders se llevó el triunfo. Algo lógico, teniendo en cuenta el gran 2025 que ha hecho hasta ahora. Pedro de La Vega, Pepo, el jovencito surgido en las Inferiores de Lanús y que juega en el equipo desde principios de 2024, fue una de las figuras del elenco campeón.
Tal es así que recibió el premio al jugador más valioso de la Leagues Cup.
Las Garzas se quedaron a las puertas de volver a levantar el título de esta competencia, que ya habían levantado en 2023.
En contrapartida, el Seattle Sounders alzó el noveno título de su historia y se convirtió en el club más ganador de Estados Unidos.
Tras el pitido final hubo un intenso altercado entre jugadores de ambos equipos y también volaron algunas piñas que, por suerte, no llegaron a destino ni pasaron a mayores. El tumulto generado no duró más que un puñado de minutos.
Deja tu comentario