Vélez de Guillermo Barros Schelotto sigue exponiendo a River de Marcelo Gallardo

Además de estar en cuartos de final de Copa Libertadores, River Plate y Vélez Sarsfield, compiten por el primer lugar de la zona B del Torneo Clausura de la Liga Profesional. Igualmente, hay algo en lo que Guillermo Barros Schelotto expone a Marcelo Gallardo.
Ambos equipos vienen de ganar el pasado fin de semana. Uno pasando por encima a Lanús en Liniers y el otro, venciendo casi sin sobresaltos a San Martín de San Juan en el Monumental.
Guillermo Barros Schelotto expone a Marcelo Gallardo
El comienzo de segundo semestre de 2025, comenzó de buena manera para Vélez Sarsfield. Perdió solo un partido de los nueve que disputó, está en cuartos de final de Copa Libertadores y está segundo en la zona B del Torneo Clausura (además de estar cada vez más lejos de la zona de descenso).
El Millonario, por su lado, tuvo un arranque en el que cumple los objetivos, pero lejos está de agradar en el juego. Está en cuartos de Libertadores, misma instancia de Copa Argentina y puntero en su zona.
Ahora bien, faltan dos semanas para que se dispute la siguiente instancia de la competencia continental y Guillermo Barros Schelotto pareciera tener las cosas más claras que Marcelo Gallardo.
Rodrigo Aliendo es la manija del Fortín y todo hace indicar que el equipo para los cuartos de final de Copa, está bastante claro.
Al Millonario, justamente le falta eso. No tiene un tercer volante claro ya que por ese puesto lo podría ocupar Matías Galarza, Giuliano Galoppo, Santiago Lencina, etc. Ninguno hizo los méritos suficientes para jugar allí.
El ex Colón, podría jugar en esa posición, pero el Muñeco decidió no tenerlo en cuenta.
Lo que se le viene a River y Vélez
De igual manera, no hay que dejar pasar que en vistas a la serie con Palmeiras, Marcelo Gallardo está dejando de lado el 4-3-3 y ya probó con 4-4-2 y 4-2-3-1.
Consciente de que le falta un tercer volante en la táctica que probó desde que llegó, el Muñeco apela a otras variantes.
El Fortín, por su lado, pareciera ser un 4-3-3 claro con un Maher Carrizo que va de derecha al centro y convierte seguido. Este jugador, fue pretendido por el club de Núñez en el último mercado de pases.
El Fortín tiene dos partidos previos a jugar cuartos de Libertadores mientras que el Millonario uno solo.
Vélez
- Vélez vs Central Córdoba: Supercopa. El 6/9 en el Gigante de Arroyito.
- Huracán vs Vélez: fecha 8 del Torneo Clausura. El 11/9
Luego, llegan los cuartos de Libertadores el 16 y 23 de septiembre.
River
Juega con Estudiantes el 13 de septiembre por Torneo Clausura y luego tiene la serie con Palmeiras el 17 y 24 de septiembre, respectivamente.
