Vélez de Guillermo Barros Schelotto sigue exponiendo a River de Marcelo Gallardo

Ahora bien, faltan dos semanas para que se dispute la siguiente instancia de la competencia continental y Guillermo Barros Schelotto pareciera tener las cosas más claras que Marcelo Gallardo.

Rodrigo Aliendo es la manija del Fortín y todo hace indicar que el equipo para los cuartos de final de Copa, está bastante claro.

Al Millonario, justamente le falta eso. No tiene un tercer volante claro ya que por ese puesto lo podría ocupar Matías Galarza, Giuliano Galoppo, Santiago Lencina, etc. Ninguno hizo los méritos suficientes para jugar allí.

image

El ex Colón, podría jugar en esa posición, pero el Muñeco decidió no tenerlo en cuenta.

Lo que se le viene a River y Vélez

De igual manera, no hay que dejar pasar que en vistas a la serie con Palmeiras, Marcelo Gallardo está dejando de lado el 4-3-3 y ya probó con 4-4-2 y 4-2-3-1.

Consciente de que le falta un tercer volante en la táctica que probó desde que llegó, el Muñeco apela a otras variantes.

El Fortín, por su lado, pareciera ser un 4-3-3 claro con un Maher Carrizo que va de derecha al centro y convierte seguido. Este jugador, fue pretendido por el club de Núñez en el último mercado de pases.

El Fortín tiene dos partidos previos a jugar cuartos de Libertadores mientras que el Millonario uno solo.

Embed

Vélez

Vélez vs Central Córdoba: Supercopa. El 6/9 en el Gigante de Arroyito.

Huracán vs Vélez: fecha 8 del Torneo Clausura. El 11/9

Luego, llegan los cuartos de Libertadores el 16 y 23 de septiembre.

River

Juega con Estudiantes el 13 de septiembre por Torneo Clausura y luego tiene la serie con Palmeiras el 17 y 24 de septiembre, respectivamente.

+ EN GOLAZO 24

Aburrido empate entre San Lorenzo y Huracán (0-0)

Insólita lesión de Marchesín: quiso amagar un defensor, le tiró y pidió el cambio

River 2 - San Martín (SJ) 0: al Millonario no le fluyó el juego, pero fue efectivo en el área

Inter Miami 0 - Seattle Sounders 3: Las Garzas sufrieron una paliza en la final