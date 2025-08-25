Lanús y River igualaron 1 a 1 en el cierre de la fecha 6 del Torneo Clausura. En el sur del conurbano bonaerense, el Granate y el Millonario no pudieron sacarse diferencias, en un encuentro con muchos errores no forzados. El equipo muletto que puso Gallardo no surtió el efecto esperado.
Lanús 1 - River 1: empate agónico del Granate, en una floja noche de ambos equipos
River ganaba y Lanús encontró el empate en la última jugada del partido. Fue un cotejo con demasiadas imprecisiones, fricción y poco juego. Por Manuel Nacinovich.
EN VIVO
-
23:17
Final del partido: Lanús y River igualaron 1 a 1
-
23:03
¡GOL DE LANÚS! VIDEO: En la última jugada del partido, Castillo pone el empate
-
22:58
El Granate va en busca del empate y el partido se hace de ida y vuelta
-
22:47
¡GOL DE RIVER! VIDEO: Montiel justifica su ingreso y captura una pelota perdida en el área
-
22:43
Gallardo quema cartuchos: manda otros dos titulares a la cancha
-
22:32
Aunque con desorden y apuro, es el mejor momento de River en lo que va del partido
-
22:30
El ingreso de Salas mejora notablemente los ataques de River, y es muy clara la diferencia con Borja
-
22:21
Gallardo mueve la estantería: adentro Quintero y Salas para arrancar el segundo tiempo
-
22:21
Comienza el 2T
-
22:03
Final del 1T
-
22:00
VIDEO: ¡Manotazo salvador de Armani! El Pulpo tapó abajo un tiro rasante de Moreno y evitó el gol
-
21:47
El Millonario no puede encadenar pases con fluidez y la ausencia de perfiles complementarios es evidente
-
21:35
Lanús no encuentra a Marcelino Moreno y le cuesta mucho generar volumen de juego
-
21:29
Colidio, el quinto volante
-
21:22
River, más precavido en el inicio del encuentro cuando tiene que presionar
-
21:19
VIDEO: ¡Lo perdió solo Borja abajo del arco! El Colibrí se perdió el primer gol del partido
-
21:16
Comienza el partido
-
20:54
El Millonario juega con un ojo puesto en el próximo jueves
-
20:49
Fuerte apuesta de Gallardo por el Colibrí
-
17:58
Poco margen: la deuda que todavía no cumple el River de Gallardo
-
17:57
Equipos confirmados en Lanús y River
Fue un partido chato el que se jugó en la Fortaleza. Ambos equipos venían del esfuerzo que les había significado jugar el jueves por copa. Lanús por la Sudamericana, River por la Libertadores. Basta observar quiénes se destacaron como los mejores jugadores del encuentro: la pareja de centrales de ambos elencos.
Izquierdoz-Canelo por el lado del local, y Rivero-Portillo por el lado del visitante, fueron un sostén permanente para sus equipos y lo sujetaron cada vez que se desnudaban sus falencias.
Para Marcelo Gallardo, la dupla de zagueros fue la buena noticia de la noche. Estuvieron firmes ganando duelos y rápidos para corregir. Rivero, juvenil de las Inferiores del Millonario, sacó todo lo que se le puso enfrente y juega como si ya tuviera algunos años en Primera.
"Hoy pudimos hacer bien las cosas y ganar los duelos. Contento por eso", expresó el chico tras el empate, pero no ocultó su desazón. "Caliente. Caliente. Nos vamos calientes porque era un partido que lo teníamos controlado y la desesperación nos jugó en contra", confesó.
Marcelo Gallardo había optado por colocar una formación alternativa, no solo por el desgaste físico hecho la semana pasada sino porque el próximo jueves el Millonario juega ante Unión por los octavos de final de Copa Argentina. Si se hubiera llevado el triunfo, la noche habría salido redonda en términos de números. Tres puntos y líder en la tabla lejos de su escolta.
Pero el saldo es negativo. Quedó claro que en ese once titular que armó el Muñeco, faltaron perfiles que se pudieran complementar. A Boselli le costó hacer la banda derecha, Galarza y Galoppo no tenían características creativas, a Castaño le costó dominar el mediocampo, Meza no pesó y Borja no aportó nada en ataque.
Es cierto, el partido de hoy tiene el aliciente de que la mayor parte de los futbolistas eran suplentes. Solo repitió Armani, Galoppo y Colidio. Sin embargo, cabe la pregunta de si el DT no debería haber planteado otro tipo de estrategia a partir de esos nombres y el rival: un Lanús duro, raspador y al que no le han convertido muchos goles en todo el campeonato.
Vaya que no funcionó el once titular, que en el entretiempo el Muñeco mandó a Juanfer Quintero y a Maxi Salas a la cancha. Aunque el colombiano no influyó demasiado, fue quien sacó el centro con rosca para que Galoppo asista de cabeza a Montiel (que también había ingresado en el complemento).
Maxi Salas sí logró sacudir el avispero. Su autosuficiencia resultó fundamental en un equipo que producía poco en términos colectivos. Con ganas y compromiso, se generó jugadas de gol él solo y así logró contagiar a sus compañeros. De hecho, el gol de River llega gracias a una acción previa del delantero.
Lanús mostró todas sus limitaciones y nunca estuvo claro para atacar al Millonario. Le costó mucho hilar jugadas para llegar al arco de Armani, que cuando tuvo que responder lo volvió a hacer muy bien y sacó pelotas claves para evitar la ventaja del Granate.
Sin embargo, con el amor propio de cualquier equipo que va abajo en el marcador y se juega sus últimos cartuchos, Lanús no se dejó caer y encontró un gol al minuto 95´. Fue, literalmente, la última jugada del partido. El Millonario marcó mal y, tras un centro, Castillo la empujó solo para el empate.
