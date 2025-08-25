Lanús 1 - River 1: empate agónico del Granate, en una floja noche de ambos equipos

Lanús y River igualaron 1 a 1 en el cierre de la fecha 6 del Torneo Clausura. En el sur del conurbano bonaerense, el Granate y el Millonario no pudieron sacarse diferencias, en un encuentro con muchos errores no forzados. El equipo muletto que puso Gallardo no surtió el efecto esperado.

Fue un partido chato el que se jugó en la Fortaleza . Ambos equipos venían del esfuerzo que les había significado jugar el jueves por copa. Lanús por la Sudamericana, River por la Libertadores. Basta observar quiénes se destacaron como los mejores jugadores del encuentro: la pareja de centrales de ambos elencos.

Izquierdoz-Canelo por el lado del local, y Rivero-Portillo por el lado del visitante, fueron un sostén permanente para sus equipos y lo sujetaron cada vez que se desnudaban sus falencias.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Para Marcelo Gallardo, la dupla de zagueros fue la buena noticia de la noche. Estuvieron firmes ganando duelos y rápidos para corregir. Rivero, juvenil de las Inferiores del Millonario, sacó todo lo que se le puso enfrente y juega como si ya tuviera algunos años en Primera .

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

image Rivero, figura @RiverPlate

"Hoy pudimos hacer bien las cosas y ganar los duelos. Contento por eso", expresó el chico tras el empate, pero no ocultó su desazón. "Caliente. Caliente. Nos vamos calientes porque era un partido que lo teníamos controlado y la desesperación nos jugó en contra", confesó.

"Nos vamos calientes" "Nos vamos calientes"

Marcelo Gallardo había optado por colocar una formación alternativa, no solo por el desgaste físico hecho la semana pasada sino porque el próximo jueves el Millonario juega ante Unión por los octavos de final de Copa Argentina. Si se hubiera llevado el triunfo, la noche habría salido redonda en términos de números. Tres puntos y líder en la tabla lejos de su escolta.

Pero el saldo es negativo. Quedó claro que en ese once titular que armó el Muñeco, faltaron perfiles que se pudieran complementar. A Boselli le costó hacer la banda derecha, Galarza y Galoppo no tenían características creativas, a Castaño le costó dominar el mediocampo, Meza no pesó y Borja no aportó nada en ataque.

Es cierto, el partido de hoy tiene el aliciente de que la mayor parte de los futbolistas eran suplentes. Solo repitió Armani, Galoppo y Colidio. Sin embargo, cabe la pregunta de si el DT no debería haber planteado otro tipo de estrategia a partir de esos nombres y el rival: un Lanús duro, raspador y al que no le han convertido muchos goles en todo el campeonato.

Vaya que no funcionó el once titular, que en el entretiempo el Muñeco mandó a Juanfer Quintero y a Maxi Salas a la cancha. Aunque el colombiano no influyó demasiado, fue quien sacó el centro con rosca para que Galoppo asista de cabeza a Montiel (que también había ingresado en el complemento).

Maxi Salas sí logró sacudir el avispero. Su autosuficiencia resultó fundamental en un equipo que producía poco en términos colectivos. Con ganas y compromiso, se generó jugadas de gol él solo y así logró contagiar a sus compañeros. De hecho, el gol de River llega gracias a una acción previa del delantero.

GzPeyGXXAAAFjjs Salas, revulsivo @RiverPlate

Lanús mostró todas sus limitaciones y nunca estuvo claro para atacar al Millonario. Le costó mucho hilar jugadas para llegar al arco de Armani, que cuando tuvo que responder lo volvió a hacer muy bien y sacó pelotas claves para evitar la ventaja del Granate.

Sin embargo, con el amor propio de cualquier equipo que va abajo en el marcador y se juega sus últimos cartuchos, Lanús no se dejó caer y encontró un gol al minuto 95´. Fue, literalmente, la última jugada del partido. El Millonario marcó mal y, tras un centro, Castillo la empujó solo para el empate.

Resumen del partido

Live Blog Post Final del partido: Lanús y River igualaron 1 a 1

Live Blog Post ¡GOL DE LANÚS! VIDEO: En la última jugada del partido, Castillo pone el empate Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1960163330003255472&partner=&hide_thread=false GOL DE CASTILLO PARA EL EMPATE 1-1 DE LANÚS A RIVER EN LA ÚLTIMA DEL PARTIDO.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/iFJp7NCkQP — SportsCenter (@SC_ESPN) August 26, 2025

Live Blog Post El Granate va en busca del empate y el partido se hace de ida y vuelta

Live Blog Post ¡GOL DE RIVER! VIDEO: Montiel justifica su ingreso y captura una pelota perdida en el área Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1960158722484769102&partner=&hide_thread=false GOL DE RIVER: Galoppo bajó la pelota y Montiel marcó el 1-0 del Millonario ante Lanús en el #TorneoClausura.ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/fUSO05RznV — SportsCenter (@SC_ESPN) August 26, 2025

Live Blog Post Gallardo quema cartuchos: manda otros dos titulares a la cancha Driussi y Montiel ya están en cancha. Se fueron Colidio y Boselli.

Live Blog Post Aunque con desorden y apuro, es el mejor momento de River en lo que va del partido

Live Blog Post El ingreso de Salas mejora notablemente los ataques de River, y es muy clara la diferencia con Borja

Live Blog Post Gallardo mueve la estantería: adentro Quintero y Salas para arrancar el segundo tiempo Salas ingresó por Borja, mientras que Quintero lo hizo por Meza

Live Blog Post Comienza el 2T

Live Blog Post Final del 1T

Live Blog Post VIDEO: ¡Manotazo salvador de Armani! El Pulpo tapó abajo un tiro rasante de Moreno y evitó el gol Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1960145325194182794&partner=&hide_thread=false ARMANI LE SACÓ EL GOLAZO A MARCELINO MORENO Y MARCICH SE PERDIÓ EL REBOTE.ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/U6y1vzelzp — SportsCenter (@SC_ESPN) August 26, 2025

Live Blog Post El Millonario no puede encadenar pases con fluidez y la ausencia de perfiles complementarios es evidente

Live Blog Post Lanús no encuentra a Marcelino Moreno y le cuesta mucho generar volumen de juego El Diez del Granate no aparece y eso afecta directamente a la gestación ofensiva del equipo local.

Live Blog Post Colidio, el quinto volante El futbolista desciende constantemente para colaborar en la salida desde el fondo. Con Meza y Galarza abiertos, y Galoppo y Castaño tomados por rivales de Lanús, Colidio entiende bien su rol para colaborar en el armado.

Live Blog Post River, más precavido en el inicio del encuentro cuando tiene que presionar El Millonario se para en un 4-4-2 en defensa, colocando cuatro volantes en la estructura y haciendo más hincapié en un equilibrio en mitad de cancha.

Live Blog Post VIDEO: ¡Lo perdió solo Borja abajo del arco! El Colibrí se perdió el primer gol del partido Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1960135578818674708&partner=&hide_thread=false DE NO CREER: BORJA SE PERDIÓ EL 1-0 DE RIVER ANTE LANÚS.ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/lgdzGoVRPC — SportsCenter (@SC_ESPN) August 26, 2025

Live Blog Post Comienza el partido

Live Blog Post El Millonario juega con un ojo puesto en el próximo jueves Una vez consumado el cotejo ante Lanús, el Millonario deberá dar vuelta la página rápidamente porque el próximo jueves juega ante Unión por Copa Argentina, por los octavos de final. El ganador del encuentro se enfrentará en cuartos a Racing.

Live Blog Post Fuerte apuesta de Gallardo por el Colibrí El Muñeco eligió a Borja para la titularidad de 9. Aunque convocó a Salas, el ex Racing está volviendo de la lesión así que lo llevará de a poco. Driussi terminó con una molestia en el encuentro ante Libertad y, a pesar de estar convocado, Gallardo no lo quiere arriesgar. Además, River se mide ante Lanús pensando en el encuentro del jueves, cuando se enfrente a Unión por Copa Argentina.

Live Blog Post Poco margen: la deuda que todavía no cumple el River de Gallardo A pesar de la clasificación, el Millonario no jugó un buen partido ante Libertad por Copa Libertadores. Había sido bueno lo del partido anterior, frente a Godoy Cruz, pero yendo hacia atrás tampoco tuvo buenas presentaciones en el duelo de ida contra Libertad y tampoco ante Independiente. Ya con el pase a cuartos de final abrochado, y con Palmeiras en el horizonte, el equipo de Gallardo necesita empezar a mostrar síntomas de mejora.