Se estremece River: Palmeiras se trae un jugador top de Premier League

El jugador nacido en Bélgica pero nacionalizado brasileño, ya tuvo un pasado reciente en el Brasileirao con Flamengo, pero ahora busca ganar la Libertadores con el Verdao.

El periodista Germán García Grova, especialista en mercado de pases, lo informó de la siguiente manera: "Palmeiras alcanzó un acuerdo verbal con Fulham por Andreas Pereira. Los pagan €10M al equipo por la ficha del mediocentro. Se cruzan contratos para un contrato a largo plazo".

Marcelo Gallardo deberá estar atento ya que enfrentará un futbolista de clase mundial.

River vs Palmeiras por Copa Libertadores

River Plate viene de eliminar a Libertad por penales en octavos de final con un flojo rendimiento.

Palmeiras, por su parte, ganó la ida 4 a 0 ante Universitario en Perú y le alcanzó con un insulso 0 a 0 en la vuelta para pasar de instancia.

Los duelos de ida y vuelta serán:

River vs Palmeiras: miércoles 17 de septiembre, desde las 21:30 horas de Argentina en el estadio Monumental

Palmeiras vs River: miércoles 24 de septiembre, desde las 21:30 horas de Argentina en el Allianz Parque.

El historial entre el equipo argentino y el brasilero, marca 2 triunfos para el Millonario, 3 igualdades y 3 victorias para el Verdao.

Puntualmente en Copa Libertadores, se cruzaron en las semifinales de 1999 y de 2021. Las dos veces, se impusieron los de Brasil.

La diferencia de presupuestos de plantel según Transfermarkt, es bastante grande. 87,7 millones de euros vale el plantel del Millonario, mientras que el de Palmeiras, 193,15.

Se vienen semanas de mucho nerviosismo de un lado y del otro.

