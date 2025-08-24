Racing sufrió una cachetada durísima este domingo ante Argentinos Juniors. En La Paternal, el Bicho lo goleó por 4 a 1 en una goleada muy contundente por la fecha 6 del Torneo Clausura. La Academia solo ganó un partido en lo que va del certamen.
Cómo explicar la dura goleada de Racing: la contundente opinión de Zuculini
Bruno Zuculini no dudó en expresar lo que le falta a este Racing para afianzarse en el Torneo Apertura. La Academia perdió contra Argentinos Juniors por 4 a 1.
Racing cayó ante un gran equipo. Argentinos Juniors, de la mano de Nicolás Diez, sigue consolidando lo hecho en el primer semestre (donde era un gran candidato al título) y va. Tuvo un arranque algo deficiente, pero poco a poco está acomodándose y reencontrando esa buena versión de principios de año. El Bicho es un equipo con identidad.
Y eso lo demostró hoy ante Racing al atropellar a uno de los mejores clubes del último año y medio del fútbol argentino. La Academia había abierto el marcador de la mano de Conechny, pero el Bicho se repuso. Lo empató rápidamente a través de Alan Lescano (el cerebro creativo de Argentinos Juniors que ya lleva 8 participaciones directas en goles durante los últimos 12 partidos, con 5 goles y 3 asistencias); luego amplió con tantos de Oroz, Giménez Rojas y López Muñoz.
Fue un golpe muy duro (y también llamativo) para un Racing que venía de imponerse en una noche épica ante Peñarol, por los octavos de final de la Copa Libertadores. Parecía un paso importante para el conjunto de Gustavo Costas de cara a cumplir el objetivo de afianzarse como equipo.
La identidad ya la tiene. La ha construido a lo largo del último tiempo y así ha logrado la Copa Sudamericana y la Recopa Sudamericana. Así se impuso a lo mejores del continente.
Bruno Zuculini, crítico de la realidad de Racing: "Nos esta faltando mantener esa mentalidad que tenemos en Copa Libertadores y Copa Argentina"
Por alguna razón no termina de darle continuidad a esa solidez que consigue y ha conseguido en varios partidos, algunos de ellos épicos, como el duelo contra Peñarol. El futbolista Bruno Zuculini, uno de los referentes que tiene este Racing, dio declaraciones post derrota vs. Argentinos Juniors que pueden ayudar a explicar.
"Es algo que nos viene pasando desde el año pasado. También clasificamos entre los mejores ocho en las ultimas fechas. Nos pusimos el chip para ganar y lo hicimos", expresó Zucu.
"Seguramente vamos a cumplir ese objetivo también, pero de acá a la Copa Libertadores todavía falta mucho, entonces tenemos que mantenernos unidos y trabajar mucho más, porque todavía no nos alcanza", añadió.
Y luego reconoció: "Realmente veníamos de una semana muy linda para todo el club. Era un objetivo que teníamos que cumplir, el de Copa Argentina fue otro y cumplimos. En el torneo local nos esta faltando mantener esa mentalidad que tenemos en Copa Libertadores y Copa Argentina".