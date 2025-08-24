urgente24
GOLAZO24 Racing > Argentinos Juniors > Bruno Zuculini

VS. ARGENTINOS JUNIORS

Cómo explicar la dura goleada de Racing: la contundente opinión de Zuculini

Bruno Zuculini no dudó en expresar lo que le falta a este Racing para afianzarse en el Torneo Apertura. La Academia perdió contra Argentinos Juniors por 4 a 1.

24 de agosto de 2025 - 23:23
El Bicho goleó a Racing en La Paternal

El Bicho goleó a Racing en La Paternal

@AAAJoficial

Racing sufrió una cachetada durísima este domingo ante Argentinos Juniors. En La Paternal, el Bicho lo goleó por 4 a 1 en una goleada muy contundente por la fecha 6 del Torneo Clausura. La Academia solo ganó un partido en lo que va del certamen.

Racing cayó ante un gran equipo. Argentinos Juniors, de la mano de Nicolás Diez, sigue consolidando lo hecho en el primer semestre (donde era un gran candidato al título) y va. Tuvo un arranque algo deficiente, pero poco a poco está acomodándose y reencontrando esa buena versión de principios de año. El Bicho es un equipo con identidad.

2025_08_250824834
El Bicho, arrollador

El Bicho, arrollador

Y eso lo demostró hoy ante Racing al atropellar a uno de los mejores clubes del último año y medio del fútbol argentino. La Academia había abierto el marcador de la mano de Conechny, pero el Bicho se repuso. Lo empató rápidamente a través de Alan Lescano (el cerebro creativo de Argentinos Juniors que ya lleva 8 participaciones directas en goles durante los últimos 12 partidos, con 5 goles y 3 asistencias); luego amplió con tantos de Oroz, Giménez Rojas y López Muñoz.

Seguir leyendo

Racing 3 - Peñarol 1: épico triunfo de la Academia en un final para el infarto
Racing no pudo capitalizar el envión del triunfo ante Peñarol

Racing no pudo capitalizar el envión del triunfo ante Peñarol

La identidad ya la tiene. La ha construido a lo largo del último tiempo y así ha logrado la Copa Sudamericana y la Recopa Sudamericana. Así se impuso a lo mejores del continente.

Bruno Zuculini, crítico de la realidad de Racing: "Nos esta faltando mantener esa mentalidad que tenemos en Copa Libertadores y Copa Argentina"

Por alguna razón no termina de darle continuidad a esa solidez que consigue y ha conseguido en varios partidos, algunos de ellos épicos, como el duelo contra Peñarol. El futbolista Bruno Zuculini, uno de los referentes que tiene este Racing, dio declaraciones post derrota vs. Argentinos Juniors que pueden ayudar a explicar.

"Es algo que nos viene pasando desde el año pasado. También clasificamos entre los mejores ocho en las ultimas fechas. Nos pusimos el chip para ganar y lo hicimos", expresó Zucu.

"Es algo que nos viene pasando desde el año pasado" "Es algo que nos viene pasando desde el año pasado"

"Seguramente vamos a cumplir ese objetivo también, pero de acá a la Copa Libertadores todavía falta mucho, entonces tenemos que mantenernos unidos y trabajar mucho más, porque todavía no nos alcanza", añadió.

Y luego reconoció: "Realmente veníamos de una semana muy linda para todo el club. Era un objetivo que teníamos que cumplir, el de Copa Argentina fue otro y cumplimos. En el torneo local nos esta faltando mantener esa mentalidad que tenemos en Copa Libertadores y Copa Argentina".

+ de Golazo24

Embed

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES