Cómo explicar la dura goleada de Racing: la contundente opinión de Zuculini

Bruno Zuculini, crítico de la realidad de Racing: "Nos esta faltando mantener esa mentalidad que tenemos en Copa Libertadores y Copa Argentina"

Por alguna razón no termina de darle continuidad a esa solidez que consigue y ha conseguido en varios partidos, algunos de ellos épicos, como el duelo contra Peñarol. El futbolista Bruno Zuculini, uno de los referentes que tiene este Racing, dio declaraciones post derrota vs. Argentinos Juniors que pueden ayudar a explicar.

"Es algo que nos viene pasando desde el año pasado. También clasificamos entre los mejores ocho en las ultimas fechas. Nos pusimos el chip para ganar y lo hicimos", expresó Zucu.

"Seguramente vamos a cumplir ese objetivo también, pero de acá a la Copa Libertadores todavía falta mucho, entonces tenemos que mantenernos unidos y trabajar mucho más, porque todavía no nos alcanza", añadió.

Y luego reconoció: "Realmente veníamos de una semana muy linda para todo el club. Era un objetivo que teníamos que cumplir, el de Copa Argentina fue otro y cumplimos. En el torneo local nos esta faltando mantener esa mentalidad que tenemos en Copa Libertadores y Copa Argentina".

