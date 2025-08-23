¿Fue Fernando Cerimedo quien grabó a Diego Spagnuolo? Nadie lo sabe pero en La Libertad Avanza todos hablan de todos por estas horas. Falta quien 'ordene la tropa'. Lo cierto es que alguien grabó un diálogo privado del abogado y amigo de Javier Milei, Diego Spagnuolo, designado director de la ANDIS (Agencia Nacional de Discapacidad). Pero es un error de muchos periodistas: el ahora 'recortado' en sus funciones, no renunciado ni renunciante, Spagnuolo, no es el culpable de nada. Su confesión, aún cuando esa grabación no resulte prueba judicial porque fue ilegal, deja en entredicho a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; y a su colaborador estrella, confesor y mano ejecutora, 'Lule' Menem Menem, el primo de Martín Menem, el amigo íntimo de Karina.
EL OTRO EDUARDO MENEM
'Lule': Ascenso y ocaso del 'hombre en las sombras' de los hermanos Milei
'Lule' Menem Menem, subsecretario de Gestión Institucional de Karina Milei: PAMI, ANSeS, La Libertad Avanza, ANDIS, candidato a sacrificio expiatorio.
Si a Emmanuel Kovalivker no le hubieran encontrado muchos billetes -dicen US$200.000- en su vehículo, la historia de la corrupción entre funcionarios y Droguería Suizo Argentina podía 'controlarse' pero ese acontecimiento estalló la relación de muchos simpatizantes de Javier Milei con su Administración. Es cierto: Javier Milei no está dispuesto a aceptar que hay una crisis, y hacer cambios es aceptar el inconveniente. Pero, en cualquier caso, 'Lule' Menem Menem tiene un problema porque todos sus movimientos quedarán bajo la lupa de terceros, y para muchos devotos de Milei, él es la imagen del 'irregular'. ¿Lázaro Báez? Hay demasiados recuerdos recientes que le hacen mal a los argentinos.
El discurso de 'la Casta' queda aniquilado. La Administración Milei es como similar a otras.
¿Resistirían Karina y 'Lule' una auditoría de las compras que realizan PAMI y ANSeS?
La mención no es ociosa: PAMi y ANSeS son ámbitos de ambos porque se supone que, en la imitación de La Cámpora que hace La Libertad Avanza, son estructuras del Estado utilizadas para la expansión geográfica de la fuerza partidaria en el poder.
La historia
La ficha biográfica de 'Lule' es sencilla:
- Eduardo Menem Menem nació el 29/11/1964 y es hijo de Fátima Menem (prima de Carlos y Eduardo Menem) y Mohamed Menem.
- Trabajó en la Secretaría Privado de su tío Eduardo Menem, por entonces presidente provisional del Senado.
- También con Ángel Maza (cuando fue gobernador de La Rioja entre 1995 y 2007). Tras la destitución de Maza en 2007, retornó al Senado pero esta vez junto a Carlos Menem.
- Junto a su primo segundo Martín Menem, se acercaron a Javier Milei en la previa de las elecciones de 2021, a diferencia de Adrián Menem, ex diputado nacional y hermano de Martín, quien se mantenía cercano al PRO.
- En 2024 fue designado subsecretario de Gestión Institucional de la Secretaría General de la Presidencia, que encabeza Karina Milei.
Aclaración: su apellido Menem-Menem es porque sus padres eran primos lejanos que se casaron en Siria antes de venir a la Argentina.
Su mamá es prima del ex presidente Carlos Menem y el ex senador nacional Eduardo Menem.
'Lule' es el miembro de la dinastía que lleva más años en la función pública nacional.
A los 60 años él ya acumula casi 40 dentro de la política argentina. Ingresó al Congreso Nacional a los 19 años. Es un típico miembro de la “Casta política”
Le gusta que lo rotulen como un “killer” de la política por su falta de diálogo y su intransigencia a la hora de negociar. En el siglo de las comunicaciones, nadie le conoce la voz ya que solamente se mueve dentro de los cimientos y los sótanos de la política argentina.
Callado, pragmático y feroz en las negociaciones. No acepta notas, reportajes, entrevistas o el más mínimo contacto con la prensa. Detesta y al mismo tiempo teme a los hombres de prensa.
Se lo puede definir como el hombre de la rosca política dentro de un marco de bajísimo perfil en la gestión.
Trabajó codo a codo con Karina Milei en el armado político de La Libertad Avanza.
Denuncias en su contra
1-Diego Spagnuolo, removido de su cargo y detenido por orden del fiscal Franco Piccardi, indicó que Lule sería el organizador de una banda gubernamental voraz dedicada a quedarse con dinero de proveedores de bienes y servicios del Estado Nacional.
En agosto de 2024, el abogado Alejandro Díaz Pascual, de la asociación civil “Arco Social”, presentó una denuncia penal por contratación irregular de la Agencia Nacional de Discapacidad con la droguería Suizo Argentina SA.
Se incluyó en esa presentación a Diego Spagnuolo, como titular de la ANDIS; a la familia Kovalivker, propietaria de la droguería; y a Lule y Martín Menem (titular de la cámara de diputados de la Nación).
La denuncia se construía en base a movimientos de casi $ 30 mil millones (US$ 23 millones) sin licitación pública.
La causa fue cerrada tras el trabajo del fiscal federal Carlos Rívolo, indicando que no había ilicitud en el tipo de procedimiento de las contrataciones.
2-En agosto de 2025, ante los audios difundidos con intervenciones de Spagnuolo, el abogado Gregorio Dalbón presentó una nueva denuncia contra Javier y Karina Milei, “Lule” Menem y Eduardo Kovalivker, de Suizo Argentina SA. L
La causa cayó en el juzgado federal a cargo de Sebastián Casanello y derivó en el allanamiento de varios domicilios, la empresa investigada y la Agencia Nacional de Discapacidad. El magistrado dictó el secreto de sumario.
Los audios de Spagnuolo no dejan lugar a dudas y por ello la Casa Rosada se encuentra en un callejón sin salida.
Los audios fueron difundidos por el canal de streaming Carnaval y el portal digital Data Clave.
El hoy ex funcionario afirmaba que le contó la situación directamente al Presidente y que Milei le dijo: " Yo voy a hablar con Lule".
"No habló un carajo con Lule. Lo voy a ver y le voy a decir que hay un periodista que está pidiendo información", agreg{o Spagnuolo en los ya célebres audios.
Spagnuolo detalló con detalles acerca de que Lule Menem le "quiso meter una mina en una dirección nacional, otra en recursos humanos", pero él los "freezó", hasta que, finalmente, "logró meter el más importante de todos, para chorear".
¿'Pichi' o 'sherpa' de Karina Milei?
Antes de su desembarco en la Casa Rosada, en C5N, en el programa de Jorge Ríal, Argenzuela, pusieron un videograph que decía: “Karina Milei, enamorada de ‘Lule’ Menem”.
También, los llamaron “Los Romeo y Julieta del poder”. Esos rumores de romance fueron desmentidos desde el entorno de Lule y agregaron que el funcionario está en pareja.
¿Cómo terminan los “asesorados” por Lule? Bastante mal, parece.
Por ejemplo, Angel Maza, ex gobernador de La Rioja, para quien trabajó la hoy “mano derecha” de Karina Milei, fue destituido en 2007 tras un juicio político.
Ese año, Lule volvió al Senado y trabajó con Carlos Menem, también como asesor.
En la oficina del riojano, estableció relación cercana con otro ex colaborador del ex primer mandatario, Sebastián Pareja, al que Lule convertiría en el armador de los Milei en la provincia de Buenos Aires.
En un par de semanas, podría jalonar el colaborador de la hermana del Jefe de Estado una nueva derrota en el mayor distrito electoral de la Argentina gracias a una tormenta que él mismo se encargó de acelerar.
Desembarco de Lule Menem en la Casa Rosada
Fue tan desprolijo como eficiente: para 2025, año de elecciones de medio término, el objetivo estaba cumplido.
Menem se encargó del armado de las listas de todo el país a pesar de que sus modos de construcción generaron ruidos con dirigentes territoriales que habían llegado a La Libertad Avanza en 2023.
Estamos hablando de un funcionario omnipresente que en la práctica, por ejemplo, es el encargado de firmar las autorizaciones para la distribución de diferentes artículos que se encuentran varados en la Aduana y que el Estado otorga de manera discrecional a diferentes municipios o fundaciones.
Sus criterios anteponen a menudo los intereses partidarios más mezquinos a las necesidades más urgentes, como ocurriera tras las trágicas inundaciones de Bahía Blanca.
La influencia de Lule se observa en las seccionales de la ANSeS y PAMI provinciales, al colocar diferentes dirigentes allegados.
Uno de los casos más notorios fue la designación de Amado Menem, tío de Lule, en el PAMI riojano o a Andrés Bauzá, socio jurídico del senador Gabriel Bornoroni e hijo del exjefe de Gabinete de Carlos Menem, Eduardo Bauzá.
La pata juvenil también ocupa un lugar en la agenda de Lule, porque ubicó a su hijo Sharif, de 23 años, como presidente de la Juventud de La Libertad Avanza. ¿Estaba armando su propio “califato” antes que sobrevinieran los escándalos desatados por Diego Spagnuolo?.
Pero, como le pasaba a su tío segundo Carlos, cometió el grave error de pensar que “la prensa ladra pero no muerde”.
“Tiren, tiren, que soy mitad algarrobo y mitad quebracho” desafiaba el ex presidente riojano. La conclusión fue que los tiros del Cuarto Poder lo limaron hasta tal extremo que tuvo que escapar con cobardía del balotaje de 2003 (hecho inédito en la historia) ya que su imagen era “impeorable”.
Los Menem no son los Kennedy
Donald Trump luchó durante años contra las “casas reales” que gobernaron la súperpotencia durante décadas. Luego, terminó intentando armar su propia dinastía a través de sus hijos y su nuera, Lara Trump desde Miami, Florida.
Las distancias entre USA y nuestro país nunca fueron tan amplias, a pesar de los infructuosos intentos de acercamiento que a diario ejercitan "las fuerzas del cielo":
