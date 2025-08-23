'Lule': Ascenso y ocaso del 'hombre en las sombras' de los hermanos Milei

karina y los primos menem Karina Milei entre 'Lule' y Martín Menem.

La historia

La ficha biográfica de 'Lule' es sencilla:

Eduardo Menem Menem nació el 29/11/1964 y es hijo de Fátima Menem (prima de Carlos y Eduardo Menem) y Mohamed Menem.

(prima de Carlos y Eduardo Menem) y Trabajó en la Secretaría Privado de su tío Eduardo Menem, por entonces presidente provisional del Senado.

También con Ángel Maza (cuando fue gobernador de La Rioja entre 1995 y 2007). Tras la destitución de Maza en 2007, retornó al Senado pero esta vez junto a Carlos Menem.

Junto a su primo segundo Martín Menem, se acercaron a Javier Milei en la previa de las elecciones de 2021, a diferencia de Adrián Menem, ex diputado nacional y hermano de Martín, quien se mantenía cercano al PRO.

En 2024 fue designado subsecretario de Gestión Institucional de la Secretaría General de la Presidencia, que encabeza Karina Milei.

Aclaración: su apellido Menem-Menem es porque sus padres eran primos lejanos que se casaron en Siria antes de venir a la Argentina.

Su mamá es prima del ex presidente Carlos Menem y el ex senador nacional Eduardo Menem.

'Lule' es el miembro de la dinastía que lleva más años en la función pública nacional.

A los 60 años él ya acumula casi 40 dentro de la política argentina. Ingresó al Congreso Nacional a los 19 años. Es un típico miembro de la “Casta política”

image Lule Menem, más de 40 años de "trabajo" en el Congreso Nacional

A pesar de semejante “foja de servicios” en la cumbre del poder nacional, reportó un patrimonio mínimo de apenas $ 4,8 millones (menos de US$ 4.000). Concretamente, en 2024 tuvo menos dinero que en 2023, antes de la llegada de los libertarios a Balcarce 50. Tiene una camioneta Hyundai Tucson que figura sin valoración. A pesar de semejante “foja de servicios” en la cumbre del poder nacional, reportó un patrimonio mínimo de apenas $ 4,8 millones (menos de US$ 4.000). Concretamente, en 2024 tuvo menos dinero que en 2023, antes de la llegada de los libertarios a Balcarce 50. Tiene una camioneta Hyundai Tucson que figura sin valoración.

Le gusta que lo rotulen como un “killer” de la política por su falta de diálogo y su intransigencia a la hora de negociar. En el siglo de las comunicaciones, nadie le conoce la voz ya que solamente se mueve dentro de los cimientos y los sótanos de la política argentina.

Callado, pragmático y feroz en las negociaciones. No acepta notas, reportajes, entrevistas o el más mínimo contacto con la prensa. Detesta y al mismo tiempo teme a los hombres de prensa.

Se lo puede definir como el hombre de la rosca política dentro de un marco de bajísimo perfil en la gestión.

Trabajó codo a codo con Karina Milei en el armado político de La Libertad Avanza.

image Lule y Martín Menem, culto al secretismo más típico de la casta política

Denuncias en su contra

1-Diego Spagnuolo, removido de su cargo y detenido por orden del fiscal Franco Piccardi, indicó que Lule sería el organizador de una banda gubernamental voraz dedicada a quedarse con dinero de proveedores de bienes y servicios del Estado Nacional.

En agosto de 2024, el abogado Alejandro Díaz Pascual, de la asociación civil “Arco Social”, presentó una denuncia penal por contratación irregular de la Agencia Nacional de Discapacidad con la droguería Suizo Argentina SA.

Se incluyó en esa presentación a Diego Spagnuolo, como titular de la ANDIS; a la familia Kovalivker, propietaria de la droguería; y a Lule y Martín Menem (titular de la cámara de diputados de la Nación).

La denuncia se construía en base a movimientos de casi $ 30 mil millones (US$ 23 millones) sin licitación pública.

Se estableció en el requerimiento que Farma Online, una plataforma de venta de productos farmacéuticos propiedad de Suizo Argentina SA, comercializaba los productos de la marca GenTech, que tiene a Martín Menem entre sus socios. Según el denunciante, Diego Spagnuolo fue presionado en la ANDIS por “Lule” Menem para avanzar con esa contratación. Se estableció en el requerimiento que Farma Online, una plataforma de venta de productos farmacéuticos propiedad de Suizo Argentina SA, comercializaba los productos de la marca GenTech, que tiene a Martín Menem entre sus socios. Según el denunciante, Diego Spagnuolo fue presionado en la ANDIS por “Lule” Menem para avanzar con esa contratación.

La causa fue cerrada tras el trabajo del fiscal federal Carlos Rívolo, indicando que no había ilicitud en el tipo de procedimiento de las contrataciones.

2-En agosto de 2025, ante los audios difundidos con intervenciones de Spagnuolo, el abogado Gregorio Dalbón presentó una nueva denuncia contra Javier y Karina Milei, “Lule” Menem y Eduardo Kovalivker, de Suizo Argentina SA. L

La causa cayó en el juzgado federal a cargo de Sebastián Casanello y derivó en el allanamiento de varios domicilios, la empresa investigada y la Agencia Nacional de Discapacidad. El magistrado dictó el secreto de sumario.

Los audios de Spagnuolo no dejan lugar a dudas y por ello la Casa Rosada se encuentra en un callejón sin salida.

spagnuolo Diego Spagnuolo junto a Javier Milei.

Esta gente está choreando. A mí me están desfalcando la Agencia. Milei no está metido, pero es toda la gente de él. Van a pedirles guita a los prestadores. Hay un tipo que maneja la caja. ¿Vos viste la entrevista que me hizo (Alejandro) Fantino? Dice 'Diego, vos sos bueno, pero hay gente con voracidad genética. Vos tenés chorros en Chivilcoy, provincia de Buenos Aires, y en Lules, provincia de Tucumán'. o sean nombró a Lule, concretamente, Esta gente está choreando. A mí me están desfalcando la Agencia. Milei no está metido, pero es toda la gente de él. Van a pedirles guita a los prestadores. Hay un tipo que maneja la caja. ¿Vos viste la entrevista que me hizo (Alejandro) Fantino? Dice 'Diego, vos sos bueno, pero hay gente con voracidad genética. Vos tenés chorros en Chivilcoy, provincia de Buenos Aires, y en Lules, provincia de Tucumán'. o sean nombró a Lule, concretamente,

Los audios fueron difundidos por el canal de streaming Carnaval y el portal digital Data Clave.

El hoy ex funcionario afirmaba que le contó la situación directamente al Presidente y que Milei le dijo: " Yo voy a hablar con Lule".

"No habló un carajo con Lule. Lo voy a ver y le voy a decir que hay un periodista que está pidiendo información", agreg{o Spagnuolo en los ya célebres audios.

Spagnuolo detalló con detalles acerca de que Lule Menem le "quiso meter una mina en una dirección nacional, otra en recursos humanos", pero él los "freezó", hasta que, finalmente, "logró meter el más importante de todos, para chorear".

image Inseparabales, Eduardo Lule Menem y Karina Milei

¿'Pichi' o 'sherpa' de Karina Milei?

Antes de su desembarco en la Casa Rosada, en C5N, en el programa de Jorge Ríal, Argenzuela, pusieron un videograph que decía: “Karina Milei, enamorada de ‘Lule’ Menem”.

También, los llamaron “Los Romeo y Julieta del poder”. Esos rumores de romance fueron desmentidos desde el entorno de Lule y agregaron que el funcionario está en pareja.

Lule es un hombre “multitareas” que conoce a todos por su larga experiencia legislativa. No le son ajenos los gobernadores, intendentes, hombres fuerzas de seguridad y cuanto dirigente haya pasado por el Congreso en las últimas décadas. Lule es un hombre “multitareas” que conoce a todos por su larga experiencia legislativa. No le son ajenos los gobernadores, intendentes, hombres fuerzas de seguridad y cuanto dirigente haya pasado por el Congreso en las últimas décadas.

¿Cómo terminan los “asesorados” por Lule? Bastante mal, parece.

Por ejemplo, Angel Maza, ex gobernador de La Rioja, para quien trabajó la hoy “mano derecha” de Karina Milei, fue destituido en 2007 tras un juicio político.

Ese año, Lule volvió al Senado y trabajó con Carlos Menem, también como asesor.

Su tío segundo y ex presidente de la Nación pasó sus últimos años de vida (murió a los 90 años) “escondido” en el senado nacional ya que contaba con sentencias firmes en su contra en la justicia por actos de corrupción cuando ejerció la primer magistratura de la Argentina. Su tío segundo y ex presidente de la Nación pasó sus últimos años de vida (murió a los 90 años) “escondido” en el senado nacional ya que contaba con sentencias firmes en su contra en la justicia por actos de corrupción cuando ejerció la primer magistratura de la Argentina.

En la oficina del riojano, estableció relación cercana con otro ex colaborador del ex primer mandatario, Sebastián Pareja, al que Lule convertiría en el armador de los Milei en la provincia de Buenos Aires.

En un par de semanas, podría jalonar el colaborador de la hermana del Jefe de Estado una nueva derrota en el mayor distrito electoral de la Argentina gracias a una tormenta que él mismo se encargó de acelerar.

lule-karina-saenz.jpg 'Lule' Menem, Karina Milei y el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz.

Desembarco de Lule Menem en la Casa Rosada

La secretaria general de la presidencia le encargó que trabajara para alcanzar su objetivo principal: el armado de La Libertad Avanza como partido nacional, con reconocimiento en todas las provincias. Lule lo hizo a su estilo: mezclando los dineros del Estado argentino (ANSES, PAMI y otras delegaciones federales) con sus necesidades partidarias. La secretaria general de la presidencia le encargó que trabajara para alcanzar su objetivo principal: el armado de La Libertad Avanza como partido nacional, con reconocimiento en todas las provincias. Lule lo hizo a su estilo: mezclando los dineros del Estado argentino (ANSES, PAMI y otras delegaciones federales) con sus necesidades partidarias.

Fue tan desprolijo como eficiente: para 2025, año de elecciones de medio término, el objetivo estaba cumplido.

Menem se encargó del armado de las listas de todo el país a pesar de que sus modos de construcción generaron ruidos con dirigentes territoriales que habían llegado a La Libertad Avanza en 2023.

Estamos hablando de un funcionario omnipresente que en la práctica, por ejemplo, es el encargado de firmar las autorizaciones para la distribución de diferentes artículos que se encuentran varados en la Aduana y que el Estado otorga de manera discrecional a diferentes municipios o fundaciones.

Sus criterios anteponen a menudo los intereses partidarios más mezquinos a las necesidades más urgentes, como ocurriera tras las trágicas inundaciones de Bahía Blanca.

La influencia de Lule se observa en las seccionales de la ANSeS y PAMI provinciales, al colocar diferentes dirigentes allegados.

Uno de los casos más notorios fue la designación de Amado Menem, tío de Lule, en el PAMI riojano o a Andrés Bauzá, socio jurídico del senador Gabriel Bornoroni e hijo del exjefe de Gabinete de Carlos Menem, Eduardo Bauzá.

lule-menem.jpg Eduardo 'Lule' Menem. ¿Será el "cordero de Dios"?

Las decenas de designaciones en las diferentes dependencias del PAMI y ANSeS fueron aplicadas con el fin de extender la territorialidad de LLA a lo largo del país. Luego, muchos de los nombrados denunciaron que debían "devolver" parte de sus haberes a la organización partidaria LLA. Las decenas de designaciones en las diferentes dependencias del PAMI y ANSeS fueron aplicadas con el fin de extender la territorialidad de LLA a lo largo del país. Luego, muchos de los nombrados denunciaron que debían "devolver" parte de sus haberes a la organización partidaria LLA.

La pata juvenil también ocupa un lugar en la agenda de Lule, porque ubicó a su hijo Sharif, de 23 años, como presidente de la Juventud de La Libertad Avanza. ¿Estaba armando su propio “califato” antes que sobrevinieran los escándalos desatados por Diego Spagnuolo?.

Pero, como le pasaba a su tío segundo Carlos, cometió el grave error de pensar que “la prensa ladra pero no muerde”.

“Tiren, tiren, que soy mitad algarrobo y mitad quebracho” desafiaba el ex presidente riojano. La conclusión fue que los tiros del Cuarto Poder lo limaron hasta tal extremo que tuvo que escapar con cobardía del balotaje de 2003 (hecho inédito en la historia) ya que su imagen era “impeorable”.

Lule adora vivir en los sótanos, desconoce de manera enciclopédica lo que ocurre en la estructura comunicacional de una nación que tiene una complejidad mucho más alta que el de la paupérrima provincia de La Rioja. Ignora en buena medida la estructura económica de la Argentina. Lo suyo es la rosca, el toma y daca brutal, como en un bazar sirio, el desmembrado país de donde proviene su familia. Lule adora vivir en los sótanos, desconoce de manera enciclopédica lo que ocurre en la estructura comunicacional de una nación que tiene una complejidad mucho más alta que el de la paupérrima provincia de La Rioja. Ignora en buena medida la estructura económica de la Argentina. Lo suyo es la rosca, el toma y daca brutal, como en un bazar sirio, el desmembrado país de donde proviene su familia.

Los Menem no son los Kennedy

Donald Trump luchó durante años contra las “casas reales” que gobernaron la súperpotencia durante décadas. Luego, terminó intentando armar su propia dinastía a través de sus hijos y su nuera, Lara Trump desde Miami, Florida.

Los Bush en Texas, los Clinton en Arkansas, los Obama porque se buscarían candidaturas para Michelle, los Cheney en Wisconsin y los Kennedy en Massachusetts. Los Bush en Texas, los Clinton en Arkansas, los Obama porque se buscarían candidaturas para Michelle, los Cheney en Wisconsin y los Kennedy en Massachusetts.

Las distancias entre USA y nuestro país nunca fueron tan amplias, a pesar de los infructuosos intentos de acercamiento que a diario ejercitan "las fuerzas del cielo":

image Martín y Lule Menem

Otras noticias en Urgente24:

El nuevo outlet de Buenos Aires con ropa importada a precios muy baratos

Subida de tono: Esta serie tiene 6 capítulos y es furor en Netflix

Banco causa furor con su lluvia de cuotas y los clientes corren a aprovecharla

Se confirmó el gran problema de Shein y Temu en Argentina: Mucha preocupación

El paraíso de las compras: Celulares y notebooks a precio ganga