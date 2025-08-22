El hábito cada vez más frecuente que el Consejo Argentino de Oftalmología pide evitar

Héroes y villanos en la salud visual

La campaña del CAO en FacoExtrema se desarrolla bajo la consigna “Héroes y villanos”. En este contexto, Oteiza remarca: “El villano es claro: quienes saltean la consulta oftalmológica. El héroe es el chequeo a tiempo, que puede salvar la visión”.

Entre las enfermedades que suelen pasar desapercibidas sin una revisión médica, el especialista enumera:

Glaucoma: principal causa de ceguera irreversible en el mundo.

principal causa de ceguera irreversible en el mundo. Cataratas: que pueden confundirse con un simple problema de visión.

que pueden confundirse con un simple problema de visión. Maculopatía: una afección progresiva y silenciosa que afecta la visión central.

FacoExtrema (1) FacoExtrema se lleva adelante del 21 al 23 de agosto.

La recomendación clave: un control al año

El mensaje del CAO es contundente: toda persona mayor de 18 años debe visitar al oftalmólogo al menos una vez al año, incluso si solo necesita cambiar la receta de sus lentes.

Oteiza lo compara con otros chequeos habituales: “Así como nos hacemos un electrocardiograma o un análisis de sangre anual, deberíamos hacer lo mismo con la vista”.

Un simple examen puede marcar la diferencia. “El glaucoma se detecta con una toma de presión ocular que lleva segundos. Pero si una persona se hace anteojos en la óptica durante diez años sin ver a un oftalmólogo, puede llegar con una pérdida de visión irreversible”, advierte.

Sobre FacoExtrema

Del 21 al 23 de agosto, el Centro de Convenciones de Buenos Aires será sede de la edición más grande de FacoExtrema hasta ahora, con siete salones en simultáneo, más de 50 oradores internacionales y cirugías transmitidas en vivo. La consigna de este año es provocadora: ¿Somos héroes o villanos?

Sobre el Consejo Argentino de Oftalmología (CAO)

El Consejo Argentino de Oftalmología (CAO) es una entidad civil que nuclea a todas las sociedades y cátedras de oftalmología del país y asocia a médicos oftalmólogos en forma individual.

Fuente: CAO

