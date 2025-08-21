Cuánta cantidad de proteínas necesitas realmente, según experto

Pero, ¿Cuánta proteína consumir por día? ¿Cuánta proteína necesitas realmente? ¿Podrías estar consumiendo demasiada proteína?

Cantidad de proteínas que necesitas

Es posible que la gente no sepa cuánta proteína debe consumir a diario. James McKendry, profesor adjunto de Nutrición y Envejecimiento Saludable, de la Universidad de Columbia Británica, puede ayudar con esto.

En un artículo publicado en The Conversation, el experto ha revelado cuánta proteína necesita la gente.

Lo primero que indica el especialista es que, la cantidad de proteína que requiere una persona a diario depende de varios factores, como la edad, el nivel de actividad física y la presencia de problemas de salud.

Sin embargo, "la ingesta diaria recomendada (IDR) de proteínas es la misma para casi todos: 0,8 gramos de proteína por kilogramo peso corporal al día (g/kg/d)".

Por ejemplo, dice el experto, "una mujer que pesa 65 kilogramos debería intentar consumir aproximadamente 52 gramos de proteína al día".

Ahora bien, McKendrye avisa que la IDR se establece para prevenir la deficiencia de proteínas, no para promover una salud óptima.

En ese sentido, es posible que algunas personas necesiten mayor cantidad de proteínas como:

Los adultos mayores con una capacidad reducida para utilizar los nutrientes que consumen

con una capacidad reducida para utilizar los nutrientes que consumen Los atletas cuyos cuerpos necesitan más sustrato para el crecimiento y la reparación de los tejidos

cuyos cuerpos necesitan más sustrato para el crecimiento y la reparación de los tejidos Las personas embarazadas o en período de lactancia cuya ingesta de proteínas se comparte con otra persona, a menudo necesitan más proteína

"En ocasiones, hasta 1,2 a 2 gramos por kilogramo de peso corporal. Por lo tanto, una persona mayor con la misma masa corporal (65 kilogramos) podría necesitar entre 78 y 130 g de proteína al día, superando con creces la IDR", precisa el experto.

Alimentos con alto contenido de proteínas

A menudo, las personas creen que las únicas fuentes de proteínas son de origen animal, pero, para sorpresa de muchos, hay opciones vegetales que pueden ayudar a cumplir con el requerimiento diario de proteínas.

Aquí hay algunos alimentos ricos en proteínas para incluir en la dieta:

Carne

Pescado

Pollo

Salmón

Huevos

Leche

Yogur

Garbanzos

Lentejas

Soja

Frutos secos

Semillas

---------

Más noticias en Urgente24

6 alimentos para mantener la masa muscular después de los 50

El riesgo de cáncer de estómago disminuye 45% con esta dieta

Ricos en proteínas, vitamina B y más: ¿Por qué incluir champiñón y portobello a la dieta?

Semillas de chía o semillas de lino: ¿Cuáles tienen más fibra?

Gastroenterólogo dice 3 razones por las que debes comer palta (aguacate)