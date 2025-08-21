urgente24
Ahorro asegurado: cómo viajar en colectivo 100% gratis

Llegó una nueva forma de ahorrar en tu boleto de colectivo con hasta 100% de reintegro. No dudes en aprovechar estos descuentos.

21 de agosto de 2025 - 11:15
Viajar en colectivo es cada vez más caro y eso se suma también a otros transportes como subte o tren. Si querés obtener descuentos en tus boletos, no dudes en acceder a estas promociones con las que vas a poder viajar gratis.

Los colectivos se suman al subte y a partir de las próximas semanas se podrá pagar este transporte con tarjetas Visa. La medida alcanza no solo a los plásticos sin contacto, sino también a billeteras virtuales o las que están incluidas en iOS y Android (Apple Pay y Google Pay).

Pagar el boleto de colectivo 100% gratis es posible.

Cómo viajar totalmente gratis en colectivo

Tal y como ocurrió cuando el subte comenzó a implementar el pago con tarjetas y billeteras virtuales, ahora distintas entidades lanzaron descuentos para viajar en colectivo. Se trata de una promoción donde vas a obtener un reintegro del 100%.

Si utilizás billeteras virtuales para abonar el colectivo vas a poder acceder a este 100% de descuento con tope de $10.000 por mes, lo que equivale a varios boletos. Por el contrario, si pagás con la tarjeta física, el descuento va a ser del 35% y con un reintegro de $5000 al mes.

Esta promoción aplica a las tarjetas de débito, crédito y prepagas emitidas en Argentina, por lo que con cualquier billetera virtual vas a poder acceder a los descuentos. Mercado Pago, Naranja X, MODO, Apple Pay, Google Pay y muchas otras estarán habilitadas.

