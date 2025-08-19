urgente24
ZONA $ Shein > Temu > Buenos Aires

RECOMENDADO

Ni Shein ni Temu: el lugar de Buenos Aires para comprar más barato y que es furor

Shein y Temu están siendo furor en el mundo, pero en Buenos Aires ya tienen un competidor de peso y con precios mucho más bajos.

19 de agosto de 2025 - 11:15
Buenos Aires destronó a Temu y a Shein.

Buenos Aires destronó a Temu y a Shein.

Shein y Temu están tomando la delantera en el mundo de las compras online, pero en Buenos Aires ya se avivaron y están vendiendo los mismos productos y a un precio sumamente competitivo. ¿Por qué elegir este lugar en vez de los grandes chinos?

Hay varias razones por las cuales es preferible comprar directamente en Buenos Aires en vez de en Shein, Temu o AliExpress. Sencillamente podés acercarte a un local y comprar observando la calidad, medidas y también cómo te quedan ciertas prendas.

image
Shein y Temu afuera: Buenos Aires ya le hace competencia.

Shein y Temu afuera: Buenos Aires ya le hace competencia.

Shein y Temu afuera: Buenos Aires vende más barato

Según pudieron informar desde Noticias Argentinas, en el barrio de Once ya venden los mismos productos que se consiguen en estas páginas y a precios muy competitivos. Lo cierto es que te podés ahorrar el envío y también la espera de una o dos semanas hasta que llega a tu casa.

Seguir leyendo

Los precios son prácticamente iguales que en Shein y lo mejor es que podés evaluar la calidad de los productos tanto en indumentaria como en otro tipo de artículos como bazar o electrónica. Es una manera de testear sin llevarte sorpresas. En este barrio podés encontrar espejos con luces LED, botellas de agua virales, vasos stanley, fundas para celulares, ropa y mucho más.

Once siempre estuvo a la vanguardia de todos estos competidores, siendo un lugar donde se consigue de todo y a precios muy bajos. Ahora Shein y Temu tienen una gran competencia en Buenos Aires, donde ya se avivaron para poder hacerle frente a los asiáticos.

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES