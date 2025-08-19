Shein y Temu están tomando la delantera en el mundo de las compras online, pero en Buenos Aires ya se avivaron y están vendiendo los mismos productos y a un precio sumamente competitivo. ¿Por qué elegir este lugar en vez de los grandes chinos?
Ni Shein ni Temu: el lugar de Buenos Aires para comprar más barato y que es furor
Shein y Temu están siendo furor en el mundo, pero en Buenos Aires ya tienen un competidor de peso y con precios mucho más bajos.
Hay varias razones por las cuales es preferible comprar directamente en Buenos Aires en vez de en Shein, Temu o AliExpress. Sencillamente podés acercarte a un local y comprar observando la calidad, medidas y también cómo te quedan ciertas prendas.
Shein y Temu afuera: Buenos Aires vende más barato
Según pudieron informar desde Noticias Argentinas, en el barrio de Once ya venden los mismos productos que se consiguen en estas páginas y a precios muy competitivos. Lo cierto es que te podés ahorrar el envío y también la espera de una o dos semanas hasta que llega a tu casa.
Los precios son prácticamente iguales que en Shein y lo mejor es que podés evaluar la calidad de los productos tanto en indumentaria como en otro tipo de artículos como bazar o electrónica. Es una manera de testear sin llevarte sorpresas. En este barrio podés encontrar espejos con luces LED, botellas de agua virales, vasos stanley, fundas para celulares, ropa y mucho más.
Once siempre estuvo a la vanguardia de todos estos competidores, siendo un lugar donde se consigue de todo y a precios muy bajos. Ahora Shein y Temu tienen una gran competencia en Buenos Aires, donde ya se avivaron para poder hacerle frente a los asiáticos.
