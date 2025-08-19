Misterio por los trolls futboleros de Ricardo López Murphy

La táctica se basa en utilizar cuentas en redes sociales con alcance mastivo en el ámbito deportivo para instalar mensajes políticos en períodos de campaña.

Sumando los cinco perfiles ("0800CJ", "Expefutbol", "Barras_LATAM", "AngelSC__" y "TendenciasDepor"), la cifra de seguidores se acerca al millón de personas.

Además, todos los usuarios cuentan con una suscripción premium que les ofrece, entre otras cosas, una insignia azul, elemento que otorga mayor visibilidad y llegada al público.

El portal de noticias Doble Amarilla ha bautizado a este grupo de tuiteros como el "troll center macrista", haciendo hincapié también en que este grupo de cybernautas suele apuntar contra las gestiones de Juan Román Riquelme en Boca Juniors y de Claudio Chiqui Tapia en AFA.

A continuación, los mensajes de apoyo de las mencionadas cuentas a López Murphy, que dicho sea de paso, estuvieron muy bien sincronizados, alimentando mucho más las sospechas...

López Murphy: "La República está en riesgo"

En declaraciones al programa Esta Mañana, por Radio Rivadavia, el legislador porteño sostuvo que existen dos pilares esenciales para la vida republicana: el presupuesto y la tolerancia. "Hace dos años que no tenemos presupuesto, y esa situación impide que funcione nuestro sistema institucional de una manera adecuada", sostuvo en una crítica directa al gobierno de Javier Milei, que evitó enviar el proyecto en 2024 y 2025.

En cuanto al clima político, López Murphy consideró que el país atraviesa una preocupante falta de tolerancia. "No se pueden expulsar funcionarios porque son hijos de personas que discrepan con el Gobierno o porque la esposa de un funcionario vota distinto de lo que pretende Karina Milei", advirtió, y añadió que poner fin a ese tipo de prácticas es una cuestión de " respeto básico, casi civilizatoria".

RLM buscará renovar su banca en el Congreso en las elecciones de octubre. La fecha señalada para los comicios es el domingo 26 de octubre, jornada en el que estarán en juego 127 bancas de diputados nacionales y 24 de senadores.

