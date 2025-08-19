La red social X (antes Twitter) se revolucionó en las últimas horas por una serie de publicaciones provenientes de perfiles tradicionalmente vinculados al mundo del fútbol en favor del diputado nacional y candidato a la reelección por la alianza Potencia, Ricardo López Murphy.
SOSPECHOSO
Misterio por los trolls futboleros de Ricardo López Murphy
La red social X se vio sacudida por una inesperada campaña: diversos perfiles vinculados habitualmente al fútbol manifestaron su apoyo a Ricardo López Murphy.
Se trata de los perfiles "0800CJ", "Expefutbol", "Barras_LATAM", "AngelSC__" y "TendenciasDepor", quienes reúnen varios seguidores en la red social de Elon Musk y se expresan acerca de cuestiones mayormente futbolísticas.
Así define Grok, la inteligencia artificial de X, a estas cuentas:
- "0800CJ es un fanático apasionado de Boca y del ping pong que no duda en señalar la hipocresía y la corrupción, ya sea en rivalidades futboleras o en escándalos políticos".
- "@Expefutbol es un usuario de X, fanático apasionado del fútbol argentino, que comparte opiniones contundentes y emociones crudas sobre el deporte. Celebra victorias de equipos menos favoritos, critica arbitrajes cuestionables y sueña con crear edits épicos de fútbol. Genera debates sobre estrellas del futsal, el fútbol argentino y ofertas de juegos, mientras lanza comentarios irónicos sobre la resistencia de los jugadores modernos".
- "@Barras_LATAM, un periodista apasionado por el fútbol de Argentina, celebra la cultura y la camaradería del deporte mientras señala sin miedo la hipocresía y las injusticias en la sociedad".
- "@AngelSC__, un apasionado hincha argentino de fútbol y comentarista social, viene del conurbano, critica ferozmente la política local y los bancos, y defiende la superioridad cultural del mate dulce para extranjeros".
- "@TendenciasDepor es un comentarista deportivo apasionado de Argentina, que celebra las victorias de los menos favoritos y se burla de las grandes derrotas con un cariño especial por los raros triunfos de San Marino".
La militancia tuitera a Ricardo López Murphy
Como bien se indicaba anteriormente, todos estos perfiles fueron señalados por una clara estrategia de campaña al diputado nacional, López Murphy, en las social media.
La táctica se basa en utilizar cuentas en redes sociales con alcance mastivo en el ámbito deportivo para instalar mensajes políticos en períodos de campaña.
Sumando los cinco perfiles ("0800CJ", "Expefutbol", "Barras_LATAM", "AngelSC__" y "TendenciasDepor"), la cifra de seguidores se acerca al millón de personas.
Además, todos los usuarios cuentan con una suscripción premium que les ofrece, entre otras cosas, una insignia azul, elemento que otorga mayor visibilidad y llegada al público.
El portal de noticias Doble Amarilla ha bautizado a este grupo de tuiteros como el "troll center macrista", haciendo hincapié también en que este grupo de cybernautas suele apuntar contra las gestiones de Juan Román Riquelme en Boca Juniors y de Claudio Chiqui Tapia en AFA.
A continuación, los mensajes de apoyo de las mencionadas cuentas a López Murphy, que dicho sea de paso, estuvieron muy bien sincronizados, alimentando mucho más las sospechas...
López Murphy: "La República está en riesgo"
En declaraciones al programa Esta Mañana, por Radio Rivadavia, el legislador porteño sostuvo que existen dos pilares esenciales para la vida republicana: el presupuesto y la tolerancia. "Hace dos años que no tenemos presupuesto, y esa situación impide que funcione nuestro sistema institucional de una manera adecuada", sostuvo en una crítica directa al gobierno de Javier Milei, que evitó enviar el proyecto en 2024 y 2025.
En cuanto al clima político, López Murphy consideró que el país atraviesa una preocupante falta de tolerancia. "No se pueden expulsar funcionarios porque son hijos de personas que discrepan con el Gobierno o porque la esposa de un funcionario vota distinto de lo que pretende Karina Milei", advirtió, y añadió que poner fin a ese tipo de prácticas es una cuestión de " respeto básico, casi civilizatoria".
RLM buscará renovar su banca en el Congreso en las elecciones de octubre. La fecha señalada para los comicios es el domingo 26 de octubre, jornada en el que estarán en juego 127 bancas de diputados nacionales y 24 de senadores.
