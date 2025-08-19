CÓRDOBA. Con listas y candidatos confirmados, Karina Milei cerró la “rosca” política en Córdoba y dio paso a la etapa de campaña, donde todo parece indicar que los cañones de La Libertad Avanza apuntarían directamente contra Juan Schiaretti. El ex gobernador será el candidato estelar del oficialismo provincial y principal competidor de la “ola violeta”.
Karina Milei ya apunta a Juan Schiaretti para polarizar en Córdoba
El comando de Karina Milei para Córdoba sería nacionalizar la elección de octubre. Juan Schiaretti candidato, el objetivo a enfrentar.
En ese sentido, la receta que la jefa política del Gobierno nacional habría elegido para la provincia mediterránea sería repetir la nacionalización del debate y sacar del ring provincial a un estadista de trayectoria como Schiaretti. Algo que, naturalmente, apunta a generar incomodidad en el oficialismo provincial, espacio con amplia experiencia en los enfrentamientos locales.
Para llevar a cabo esa tarea, la secretaria General de la Presidencia encomendó al diputado Gabriel Bornoroni el armado de una lista principalmente “pura”. Una idea que parecía caerse con la confirmación de algunas alianzas sobre el cierre de la semana pasada, pero que en la práctica se concretó.
La cabeza de esa lista será encarnada por Gonzalo Roca, un empresario cordobés y mano derecha de Bornoroni en el ejercicio privado del derecho. Si bien La Libertad Avanza especulaba con nombres de mayor exposición pública, la decisión se terminó decantando por la lealtad indeclinable que promete el “ADN violeta”.
La Libertad Avanza vs Juan Schiaretti
Respecto a la polarización de la campaña, Roca no demoró en mostrar la línea que tomará su discurso. Acompañado de otros integrantes libertarios en los primeros lugares de la lista como Laura Soldano, Marcos Patiño y Laura Rodríguez Machado, el empresario estacionero marcó la crítica al Gobierno provincial.
Para La Libertad Avanza, las proyecciones recientes indican que la compulsa en octubre podría estar entre la propuesta del oficialismo provincial y el proyecto de Javier Milei. Sin un plato fuerte de la oposición local jugando por fuera, como hubiera sido una participación de Rodrigo de Loredo o Luis Juez, el camino quedó allanado para que el Gobierno nacional aumente sus bancas.
Además, la provincia mediterránea ha sido históricamente esquiva a las propuestas asociadas al peronismo K. Algo que no dará otro polo posible para el enfrentamiento que busca el Gobierno nacional.
En Córdoba, el peronismo presentará tres listas. Una, encabezada por Juan Schiaretti, otra por Natalia de la Sota, y por último una tercera liderada por Pablo Carro para el kirchnerismo.
Karina Milei y el “no” a la oposición tradicional
La crítica a Schiaretti no solo sería una respuesta al crecimiento del frente de gobernadores agrupados en Provincias Unidas. Además, la movida le permitiría a La Libertad Avanza quedarse con la oferta electoral que quedó despoblada tras la implosión de Juntos por el Cambio.
En ese sentido, la “novela” que involucró a Rodrigo de Loredo y terminó con el diputado desistiendo de una reelección evidenció nuevamente la inflexibilidad de Karina Milei a la hora de negociar para gestionar alianzas. La jefa política del Gobierno nacional impuso condiciones que para el radical se tornaron “inaceptables” a riesgo de una eyección de la UCR, que en Córdoba se terminó partiendo al calor de las especulaciones.
Por fuera de esa negociación, Karina Milei tampoco incluyó nombres relacionados a Luis Juez. El senador, quien había prometido encabezar una lista en caso de que Schiaretti se presentara como candidato, quedó relegado a una alianza testimonial de su espacio (Frente Cívico) con La Libertad Avanza.
