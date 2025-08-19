Karina Milei ya apunta a Juan Schiaretti para polarizar en Córdoba

Es un dirigente de la provincia con su trayectoria, quien ya fue candidato varias veces en el orden nacional... Creemos que Schiaretti no es el instrumento que se necesita para que los cambios se consoliden, criticó Roca en diálogo con La Voz. Es un dirigente de la provincia con su trayectoria, quien ya fue candidato varias veces en el orden nacional... Creemos que Schiaretti no es el instrumento que se necesita para que los cambios se consoliden, criticó Roca en diálogo con La Voz.

Para La Libertad Avanza, las proyecciones recientes indican que la compulsa en octubre podría estar entre la propuesta del oficialismo provincial y el proyecto de Javier Milei. Sin un plato fuerte de la oposición local jugando por fuera, como hubiera sido una participación de Rodrigo de Loredo o Luis Juez, el camino quedó allanado para que el Gobierno nacional aumente sus bancas.

Además, la provincia mediterránea ha sido históricamente esquiva a las propuestas asociadas al peronismo K. Algo que no dará otro polo posible para el enfrentamiento que busca el Gobierno nacional.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JSchiaretti/status/1957202972770705716&partner=&hide_thread=false Soy candidato a diputado nacional para aportar mi experiencia desde el Congreso a esta Argentina que está viviendo un verdadero cambio de era.



Junto a un equipo de gobernadores que integran el bloque legislativo federal Provincias Unidas, trabajaremos para asegurar el equilibrio… pic.twitter.com/wMuuuOS8XC — Juan Schiaretti (@JSchiaretti) August 17, 2025

En Córdoba, el peronismo presentará tres listas. Una, encabezada por Juan Schiaretti, otra por Natalia de la Sota, y por último una tercera liderada por Pablo Carro para el kirchnerismo.

Juan Schiaretti 10P.jpg Juan Schiaretti, uno de los candidatos de peso en Córdoba.

Karina Milei y el “no” a la oposición tradicional

La crítica a Schiaretti no solo sería una respuesta al crecimiento del frente de gobernadores agrupados en Provincias Unidas. Además, la movida le permitiría a La Libertad Avanza quedarse con la oferta electoral que quedó despoblada tras la implosión de Juntos por el Cambio.

En ese sentido, la “novela” que involucró a Rodrigo de Loredo y terminó con el diputado desistiendo de una reelección evidenció nuevamente la inflexibilidad de Karina Milei a la hora de negociar para gestionar alianzas. La jefa política del Gobierno nacional impuso condiciones que para el radical se tornaron “inaceptables” a riesgo de una eyección de la UCR, que en Córdoba se terminó partiendo al calor de las especulaciones.

Por fuera de esa negociación, Karina Milei tampoco incluyó nombres relacionados a Luis Juez. El senador, quien había prometido encabezar una lista en caso de que Schiaretti se presentara como candidato, quedó relegado a una alianza testimonial de su espacio (Frente Cívico) con La Libertad Avanza.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/rodrigodeloredo/status/1956475899454403056&partner=&hide_thread=false Tomé una decisión. pic.twitter.com/YKJyZENpQs — Rodrigo de Loredo (@rodrigodeloredo) August 15, 2025

