La Selección de Brasil, al igual que la Argentina, ya está clasificada al Mundial de Norteamérica 2026. De igual manera, algunos se llevaron una sorpresa al ver que el entrenador de la Verdeamarela Carlo Ancelotti, no convocó a uno de sus mejores jugadores, Vinicius Júnior.
¿SE PUDRE?
¿Polémica en Brasil?: Por qué Carlo Ancelotti no convocó a Vinicius
Carlo Ancelotti no convocó a Vinicius para la próxima doble fecha de Eliminatorias Conmebol. ¿Qué pasó en la Selección de Brasil?
Se aproxima la última doble fecha de Eliminatorias Conmebol y hay algunos seleccionados que están más comprometidos que otros en vistas a una potencial clasificación. No es el caso de los dirigidos por Carleto.
Carlo Ancelotti, Vinicius y Brasil
Luego de lo que fue una mala campaña de la mano de Dorival Júnior, llegó Carlo Ancelotti como para acomodar las cosas en la Selección de Brasil.
La Verdeamarela ya está clasificada al próximo Mundial pero de igual manera, a algunos les sorprendió la ausencia de Vinicius Júnior.
El jugador de Real Madrid, tiene una fecha de suspensión y por ende no podrá estar presente en el partido ante Chile.
De igual manera, podría disputar el partido ante Bolivia pero al llevarse a cabo en la altura, el entrenador del conjunto brasieño tomó la decisión de convocar a su máxima estrella.
Estos encuentros para Brasil, seguramente sirvan para seguir aceitando funcionamiento, pero claro está que los partidos en tierras bolivianas no suelen ser iguales a los encuentros que se disputan en el llano.
Eliminatorias Conmebol
Así se desarrollarán las últimas dos fechas de las Eliminatorias de Conmebol
Fecha 17 | 9 de septiembre de 2025
- Uruguay vs Perú
- Colombia vs Bolivia
- Brasil vs Chile
- Paraguay vs Ecuador
- Argentina vs Venezuela
Fecha 18 | 14 de septiembre de 2025
- Perú vs Paraguay
- Venezuela vs Colombia
- Bolivia vs Brasil
- Chile vs Uruguay
- Ecuador vs Argentina
Las posiciones hasta el momento:
- Argentina: 35 puntos (clasificado)
- Ecuador: 25 puntos (clasificado)
- Brasil: 25 puntos (clasificado)
- Uruguay: 24 puntos
- Paraguay: 24 puntos
- Colombia 22 puntos
- Venezuela: 18 puntos
- Bolivia: 17 puntos
- Perú: 12 puntos
- Chile: 10 puntos (eliminado)
La Copa del Mundo empezará el 11 de junio del 2026, con su partido inaugural en el Estadio Azteca, y el nuevo campeón se conocerá el 19 de julio.
En total se jugarán 104 partidos ya que será el primer Mundial de la historia que tenga 48 equipos.
En cuanto al formato, las 48 selecciones participantes estarán divididas en 12 grupos de 4 cada uno, clasificando las dos primeras de cada sección junto a los 8 mejores terceros a los dieciseisavos de final, fase donde inician los duelos de eliminación directa.
