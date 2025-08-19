¿Polémica en Brasil?: Por qué Carlo Ancelotti no convocó a Vinicius

De igual manera, podría disputar el partido ante Bolivia pero al llevarse a cabo en la altura, el entrenador del conjunto brasieño tomó la decisión de convocar a su máxima estrella.

image

Estos encuentros para Brasil, seguramente sirvan para seguir aceitando funcionamiento, pero claro está que los partidos en tierras bolivianas no suelen ser iguales a los encuentros que se disputan en el llano.

Eliminatorias Conmebol

Así se desarrollarán las últimas dos fechas de las Eliminatorias de Conmebol

Fecha 17 | 9 de septiembre de 2025

Uruguay vs Perú

Colombia vs Bolivia

Brasil vs Chile

Paraguay vs Ecuador

Argentina vs Venezuela

Fecha 18 | 14 de septiembre de 2025

Perú vs Paraguay

Venezuela vs Colombia

Bolivia vs Brasil

Chile vs Uruguay

Ecuador vs Argentina

Las posiciones hasta el momento:

Argentina: 35 puntos (clasificado)

Ecuador: 25 puntos (clasificado)

Brasil: 25 puntos (clasificado)

Uruguay: 24 puntos

Paraguay: 24 puntos

Colombia 22 puntos

Venezuela: 18 puntos

Bolivia: 17 puntos

Perú: 12 puntos

Chile: 10 puntos (eliminado)

Embed

La Copa del Mundo empezará el 11 de junio del 2026, con su partido inaugural en el Estadio Azteca, y el nuevo campeón se conocerá el 19 de julio.

En total se jugarán 104 partidos ya que será el primer Mundial de la historia que tenga 48 equipos.

En cuanto al formato, las 48 selecciones participantes estarán divididas en 12 grupos de 4 cada uno, clasificando las dos primeras de cada sección junto a los 8 mejores terceros a los dieciseisavos de final, fase donde inician los duelos de eliminación directa.

+ EN GOLAZO 24

Talleres de Córdoba, arruinado: jugaría un desempate por no descender

Indignación en River por lo que dijo Gustavo Yarroch de Marcelo Gallardo

Fuerte lo que dicen sobre Ángel Di María y Rosario Central: ¿Elige cuándo jugar?

San Lorenzo irá a la quiebra si no paga 5 millones de dólares para el viernes

Ni Real Madrid ni Aleti: Cuti Romero definió su futuro con el corazón en la mano

Increíbles declaraciones de la esposa de Paulo Dybala sobre su llegada a Boca