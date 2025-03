La Selección Argentina clasifica al Mundial tras el empate de Bolivia

Bolivia no pudo vencer a Uruguay de local y eso le dio la clasificación al Mundial 2026 a la Selección Argentina. Los dirigidos por Lionel Scaloni no podrán bajar del 6º puesto ya que hay 4 selecciones (Perú, Venezuela, Bolivia y Chile) que no lo pueden alcanzar. Esto significa que aseguró su presencia en la Copa del Mundo de Canadá/USA/México 2026.