La razón por la que Argentina dejó de usar el parche de Campeón del Mundo

La otra vez que Argentina no usó el parche de Campeón del Mundo

Hubo un torneo completo en el que Argentina no utilizó el parche de Campeón del Mundo luego de la consagración de Qatar 2022. Y ese campeonato fue en la Copa América de Estados Unidos 2024, donde también fue campeón.

La razón de esto fue por disposiciones de Conmebol, ya que como este es un torneo que organiza el ente Sudamericano y no FIFA, entonces la Selección Argentina debía lucir el parche de campeón de América, ya que en 2021 se consagró en Brasil por 15º vez.

Por eso no deben preocuparse los hinchas argentinos, no sucedió nada raro por la cual Argentina dejará de usar el parche de Campeón del Mundo, solo es temporal, y lo hará hasta el próximo Mundial de 2026, siempre y cuando no se consagre de nuevo, ya que si lo hace lo lucirá hasta 2030.

