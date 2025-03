Los 5 triunfos más importantes de Argentina sobre Brasil

La primera victoria por eliminatorias

Argentina y Brasil no se enfrentaron por Eliminatorias Sudamericanas hasta el año 2001. Si tenemos en cuenta que las primeras fueron las que se jugaron para el Mundial de 1970, son muchos los años que no se cruzaron. Cabe aclarar que en 5 ocasiones no se cruzaron por ser campeones del mundo y clasificar directamente, 3 veces Brasil (todavía no había ganado el mundial de 2002) y 2 veces Argentina (todavía no había ganado el mundial de 2022).