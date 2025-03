Alarma en la Selección Argentina: Lautaro Martínez fue desafectado

image.png Lionel Messi se pierde los clásicos ante Uruguay y Brasil.

De un lado se ausentará Messi, del otro lado, faltará Neymar (también lesionado).

'La Pulga' dejó un mensaje en redes sociales:

Como siempre, quería estar, pero en el último momento una lesión no muy importante que me obliga a parar por un tiempo antes de volver a jugar, me dejó afuera. Desde acá voy a estar alentando y acompañando como un hincha más. ¡Vamos Argentina!

Todas las bajas de la Selección Argentina

Ante una doble fecha eliminatoria, la Selección Argetina sufrirá las siguientes bajas: