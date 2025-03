Messi explicó por qué no jugará con la Selección Argentina en un sentido mensaje

De un lado faltará Messi, del otro lado faltará Neymar (que también se lo pierde por lesión).

En todo caso, será una buena instancia para medir a la Selección Argentina. Es decir, para que los futbolistas de la Scaloneta puedan ubicar su propia vara colectiva y estudiar a qué nivel están para jugar sin Leo en el equipo.

Los 37 largos años del ex Barcelona no aseguran su presencia en la próxima Copa del Mundo, y trabajar en su partida es algo que, más pronto que tarde, todos deberán hacer. Empezando por el cuerpo técnico, que ya dio muestras de que tiene manos a la obra en eso con las nuevas caras que va sumando en las listas de convocados de la Selección Argentina.

Messi lamentó su ausencia con la Selección Argentina: "Quería estar"

Tras la noticia de que Leo no estaría en los duelos de Eliminatorias, el Diez publicó un mensaje en su Instagram para explicar el por qué de su baja.

IMG_2935.jpeg Messi publicó una historia en su Instagram

Fue una sentida declaración que se leyó y se sintió desde Ushuaia hasta La Quiaca. Escribió el rosarino:

Una lástima perderme estos dos partidos tan especiales con la Selección contra Uruguay y Brasil Una lástima perderme estos dos partidos tan especiales con la Selección contra Uruguay y Brasil

Luego, dio a conocer los motivos de la ausencia: "Como siempre, quería estar, pero en el último momento una lesión no muy importante que me obliga a parar por un tiempo antes de volver a jugar, me dejó afuera". Y, por último, cerró con unas palabras de compromiso hacia sus compañeros y el país: "Desde acá voy a estar alentando y acompañando como un hincha más. ¡Vamos Argentina!".

+ de Golazo24