Increíble: En Israel, Benjamin Netanyahu se enfrenta a su FBI, el Shin Bet

Shin-Bet es conocido por sus técnicas de interrogatorio extremo, consideradas tortura pero nunca reconocidas por la agencia.

En 2002, la Knesset (Legislativo) promulgó una ley regulando la actividad de Shin-Bet aunque nunca se hizo público el capítulo 'Técnicas de Interrogatorio'.

Ampliando su rol, Shin-Bet controla desde la seguridad de los vuelos de las aerolíneas israelíes hasta las embajadas y consulados de Israel en el exterior.

Argaman Bennet.webp Ex jefe de Shin Bet, Nadav Argaman; y ex 1er. ministro Naftali Bennet.

El escándalo

Ahora vamos a las noticias. Alon Pinkas en Haaretz, de Tel Aviv:

"Incluso para un país acostumbrado y conocido por sus frecuentes y estridentes escándalos políticos que sacudirían los cimientos de otros países, los comentarios del jueves 13/03 sobre el primer ministro Benjamin Netanyahu por parte del anterior jefe del servicio de seguridad Shin Bet (N. de la R.: Nadav Argaman) son una bomba rara en su potencial explosividad y audacia.

"Sin democracia no tenemos nada. … Si Netanyahu infringe la ley, saldré y contaré todo lo que sé sobre él", dijo Nadav Argaman en el Canal 12 de Noticias de Israel.

Un Netanyahu agitado, conmocionado e irritado respondió de inmediato. "Estoy siendo extorsionado bajo amenazas por el actual jefe [Ronen Bar] y el anterior jefe del Shin Bet. … Estas amenazas criminales, casi mafiosas, no me disuadirán", declaró Netanyahu en un comunicado, sin especificar por qué lo están extorsionando ni qué acciones concretas no lo disuadirán.

Se trata de una acusación bastante grave, que raya en el supuesto chantaje por parte de un exdirector y en la insubordinación del actual, al estilo J. Edgar Hoover (N. de la R.: Mítico jefe del FBI estadounidense, equivalente al Shin Bet) en el mejor de los casos y traición, en el peor.

El viernes 14/03 fue más allá y presentó una denuncia contra Argaman ante el comisario de policía. En ella, acusó al exjefe del Shin Bet de extorsión, menoscabo del Estado de Derecho y de divulgación de información secreta.

Argaman, con un historial probado de oposición a la política de "fortalecer a Hamás" de Netanyahu entre 2014 y 2023, ya se había pronunciado antes, pero nunca de esta manera, amenazando implícitamente a un primer ministro en funciones.

También el viernes, 151 ex jefes del Mossad, Shin Bet, jefes de departamento de ambas organizaciones y docenas de ex generales y oficiales de las FDI firmaron una carta de apoyo a Bar, a quien Netanyahu ve como un némesis político y quiere despedirlo.

ronen bar.webp Ronen Bar, jefe del Shin Bet.

En pocos días, Israel, sin duda, pasará sin problemas a un nuevo escándalo. Pero la magnitud de la amenaza apenas velada de Argaman es difícil de exagerar.

Su singularidad radica en que se aplica a una serie de cuestiones que convergen en torno a Netanyahu: su juicio por soborno, fraude y abuso de confianza; el golpe constitucional que instigó hace 15 meses y que ahora impulsa con fuerza; y la tensa relación que mantiene con el Shin Bet desde la masacre del 07/10/2023. Esto ha provocado ataques venenosos contra Bar, incluyendo el ataque inicial de Hamás y las investigaciones sobre la Oficina del Primer Ministro .

Todos los primeros ministros (y presidentes) son paranoicos en cierta medida. En la mayoría de los casos, no se llega a ser líder a menos que se combinen paranoia y megalomanía. Estas dos cualidades se exacerban en el trabajo. Netanyahu no es el único en esto, pero podría ser un ejemplo extremo de lo que sucede cuando se produce una sobredosis aguda de ambas.

Para Netanyahu, todos están en su contra. Un "Estado profundo" de izquierdas, el sistema judicial y una camarilla mediática lo persiguen por celos e ingratitud descarados.

En este contexto, la amenaza de Argaman encajaba a la perfección con la perpetua narrativa de víctima de Netanyahu: las élites siempre lo odiaron y, a través de sucesivos jefes del Mossad y el Shin Bet, le ofrecieron un trato político. Fue incriminado con cargos criminales, y luego los servicios de seguridad no lograron ocultar su abyecto fracaso al anticipar el ataque de Hamás antes del 07/10/2023. Desde entonces, el Shin Bet, así como los altos mandos de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), incitaron a la opinión pública en su contra presionando tácitamente para que dimitiera.

Para él, eso es impensable. Netanyahu se considera el señor protector y salvador de Israel. Una combinación del "El Estado, soy Yo" de Luis XIV; y Jesús, quien "sufrió por nuestros pecados", a ojos de sus seguidores. Y entonces aparece un insolente Ronen Bar, y luego su cómplice Nadav Argaman, profiriendo amenazas.

netanyahu.webp Benjamin Netanyahu.

La estrategia de Netanyahu de una guerra total contra su propio país tiene sus antecedentes en el golpe constitucional que lanzó en enero de 2023, un intento apresurado de transformar a Israel de una democracia liberal a una democracia electoral iliberal y casi autoritaria como la de Hungría y Turkiye. El primer ministro y sus acólitos, con un tono encantador y encantador, la calificaron de "reforma judicial", lo que equivale a calificar un robo a mano armada de "reorganización financiera".

Tanto el Shin Bet como las Fuerzas de Defensa de Israel advirtieron sobre las consecuencias y cómo esto erosiona el poder percibido de Israel, lo que sólo fortaleció la noción de Netanyahu de que los cuerpos de seguridad de Israel están amotinados.

Tras el mortífero ataque de Hamás en octubre de 2023 y la posterior guerra de Gaza de 15 meses , la devastada opinión pública israelí no solo se sentía agonizante y desconsolada. También se insensibilizó ante las maniobras políticas y legales de Netanyahu y sus transgresiones, prácticamente indiferente a los virulentos ataques de él y sus subordinados contra Bar, el (recientemente fallecido) Jefe del Estado Mayor de las FDI, el Teniente General Herzl Halevi, y la Fiscal General Gali Baharav-Miara, contra quien Netanyahu ya había presentado una moción para su destitución.

Sin embargo, la advertencia de Argaman llegó en un momento peligroso para Netanyahu:

la confluencia del impasse deliberado que creó en la segunda etapa del acuerdo de liberación de rehenes con Hamas;

sus crudas y evasivas maniobras sobre el reclutamiento legal obligatorio de jóvenes haredíes;

su juicio por corrupción en curso; y

sus amenazas diarias de despedir tanto a Baharav-Miara como a Bar –las 2 últimas barreras efectivas contra su toma autoritaria del poder.

Esto explica el momento en que se realizó la entrevista de Argaman, pero también deja abiertas algunas preguntas fundamentales.

Gali Baharav-Miara..webp Fiscal General Gali Baharav-Miara.

¿Qué sabe exactamente Argaman sobre Netanyahu que sea tan incriminatorio o condenatorio que crea que funcionaría como un elemento disuasorio eficaz? Si lo que sabe es presuntamente delictivo o está directamente relacionado con la seguridad nacional, ¿por qué no lo investigó cuando era jefe del Shin Bet, o al menos lo divulgó tras dejar su cargo en octubre de 2021? Si lo que sabe es relevante para el juicio de Netanyahu, ¿no estaba obligado a compartirlo con la fiscalía o el tribunal? ¿Qué sabe exactamente Argaman sobre Netanyahu que sea tan incriminatorio o condenatorio que crea que funcionaría como un elemento disuasorio eficaz? Si lo que sabe es presuntamente delictivo o está directamente relacionado con la seguridad nacional, ¿por qué no lo investigó cuando era jefe del Shin Bet, o al menos lo divulgó tras dejar su cargo en octubre de 2021? Si lo que sabe es relevante para el juicio de Netanyahu, ¿no estaba obligado a compartirlo con la fiscalía o el tribunal?

Si la información es de naturaleza personal, es probable que se trate de un chisme irrelevante y no pueda tener un efecto disuasorio contra alguien como Netanyahu, cuyo comportamiento y códigos éticos y morales son bien conocidos; así que ¿por qué amenazarlo?

¿Cuál es el umbral que Argaman considera que tiene en cuenta las acciones ilegales de Netanyahu para que se atreva a denunciar? Si Netanyahu lo llama extorsión, por definición, está siendo extorsionado específicamente.

¿Por qué no ha dicho de qué se trata?

Y si esto realmente es "extorsión criminal", ¿por qué la policía no ha interrogado ya a Argaman por presuntamente chantajear a un primer ministro en funciones en directo?

Todo esto podría desaparecer en cuestión de días, precisamente porque los israelíes se han insensibilizado y otro escándalo llegará para acaparar su breve atención. Pero en términos de precedentes y escala, algo así nunca ha sucedido antes en Israel.

