Peligro: Javier Milei quitó la barrera sanitaria y la Patagonia desespera por la aftosa

- Eliminar el contrabando, que podría afectar sanitariamente el actual status sanitario que tiene la región al sur del río Colorado. En la actualidad es mucha la carne con hueso que ingresa del norte en forma ilegal y sin ningún tipo de control. Sin embargo, se deberá determinar como será el manejo sanitario de la hacienda y cortes con hueso que llega desde el norte de la barrera para mantener sin problemas toda la zona sur del país libre sin vacunación.

¿Por qué no ingresar carne con hueso?

Por esos motivos se eliminó después de 23 años de restricciones, la normativa que prohibía el ingreso de carne con hueso a la Patagonia.

image.png Después de 23 años de restricciones, se levantó la barrera sanitaria que prohibía el ingreso de carne con hueso a la Patagonia.

Cabe recordar que en 1990, en la Argentina se puso en marcha un plan de control de la fiebre aftosa y se designó a Senasa como el organismo responsable del control y la erradicación de la enfermedad. El 30 de mayo de 1997, el Comité Internacional de la Oficina Internacional de Epizootias (OIE) declaró a la Argentina país libre de fiebre aftosa que practica la vacunación. Esto significa que se reconoce la preocupación por controlar la enfermedad y que la vacunación es preventiva.

Para mantener esta calificación no pueden aparecer animales enfermos durante al menos dos años. Con ese reconocimiento, la Argentina pudo empezar a exportar carnes a países como Estados Unidos, donde no hay casos de aftosa desde 1929.

Pero, la calificación de país libre de aftosa con vacunación exige que los productos se sometan a una serie de procesos cuyo objetivo es destruir cualquier virus de la aftosa que pueda permanecer en la carne. Por otra parte, la vacuna, que debe aplicarse dos veces al año, es muy costosa. Por todo esto era deseable avanzar un paso más y ser reconocido como país libre de aftosa en donde no se aplica la vacunación.

Para obtener esta categoría hay que suspender la vacunación y aguardar 12 meses, durante los que no debe aparecer ningún animal enfermo. Al mismo tiempo, se deben realizar controles periódicos en los animales. Así, en 1999 se suspendió la vacunación y en mayo de 2000 la Argentina pasó a formar parte de la lista de países libres de fiebre aftosa sin vacunación.

¿Qué es la fiebre aftosa?

vacuna-aftosa.jpg

La fiebre aftosa es una enfermedad causada por un virus que infecta principalmente a animales de pezuña hendida, como las vacas, los cerdos, las ovejas, las cabras y los ciervos. Como su nombre sugiere, la enfermedad produce ampollas en la boca (parecidas a las que a veces sufrimos los humanos, llamadas "aftas"). Las ampollas también pueden aparecer en zonas donde la piel es delicada: las pezuñas y las ubres en las hembras.

Las ampollas en la boca impiden que los animales coman normalmente, de manera que pierden mucho peso. Además, el dolor causado por las ampollas de las patas les hace difícil trasladarse en busca de nuevos pastos, lo que empeora el problema de la alimentación.

En casos severos, la aftosa puede ser letal. Pero aun si el animal sobrevive, la pérdida de peso representa serios perjuicios para la industria ganadera y las lesiones en las ubres causan una importante disminución en la producción de leche, lo que perjudica así a la industria lechera.

Al ser un país con una fuerte presencia del sector ganadero, la erradicación de la fiebre aftosa ha sido parte clave de la agenda de la sanidad alimentaria en Argentina.

Las restricciones sanitarias para la Patagonia

En agosto de 2000 se detectó la entrada ilegal de animales provenientes de Paraguay a la provincia de Formosa (Argentina). Dado que Paraguay es un país libre de aftosa con vacunación, deben cumplirse una serie de medidas de vigilancia y de control de los animales que entran a la Argentina; esos controles no se llevaron a cabo.

Cuando los animales fueron revisados, se descubrió que algunos de ellos tenían el virus. Siguiendo las normas internacionales, se tomaron medidas para evitar que el virus se dispersara. Se sacrificó a 1.308 animales en la provincia de Formosa, 1.546 en Corrientes y 709 en Entre Ríos, "abarcando así la totalidad de animales susceptibles (de contagio) que estuvieron en contacto con los animales introducidos", según dice el informe de seguimiento del Senasa.

También se realizaron análisis en 6.245 vacas, que resultaron negativos. Los informes se remitieron a la OIE, organismo internacional que evaluó la situación y decidió finalmente mantener a la Argentina en la lista de países libres de fiebre aftosa sin vacunación.

La situación estaba controlada; sin embargo, tuvo un impacto comercial. Según detalla el portal educ.ar, la pérdida de ese volumen de carne argentina en el mercado internacional y el retraso en las negociaciones con nuevos mercados debido a la aparición del virus provocaron importantes pérdidas económicas.

Esto provocó que el 24 de mayo de 2001, mediante la resolución 58/2001 del Senasa se impusieran las barreras entre las regiones libres de fiebre aftosa en las que es necesaria la vacunación (como el norte del país) y las que la vacunación no es necesaria (la Patagonia). Además, se establecieron regulaciones para cada región del país por separado.

Río Negro puso el grito en el cielo

Por esos motivos, la provincia de Río Negro encendió todas las alertas:

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Weretilneck/status/1901969389936611784?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet&partner=&hide_thread=false 20 AÑOS DE ESFUERZO DESTRUIDOS POR UN BURÓCRATA DE BUENOS AIRES



El Gobierno Nacional impone una resolución que destruye lo que miles de productores construyeron con esfuerzo durante dos décadas. La Patagonia es zona libre de fiebre aftosa sin vacunación gracias al trabajo de… pic.twitter.com/IylYfmgMIq — Alberto Weretilneck (@Weretilneck) March 18, 2025

A través de las redes, el gobernador de esa provincia, Alberto Weretilneck señaló que "el Gobierno Nacional impone una resolución que destruye lo que miles de productores construyeron con esfuerzo durante dos décadas", y remarcó que "la Patagonia es zona libre de fiebre aftosa sin vacunación gracias al trabajo de nuestros ganaderos y frigoríficos, pero ahora, desde un escritorio en Buenos Aires, un burócrata pretende borrar todo de un plumazo para favorecer a los grandes supermercados y exportadores".

El mandatario agregó que "nos quieren hacer creer que esta medida bajará el precio de la carne. Es mentira" porque "si realmente fuera así, la carne sin hueso que ingresa desde el norte tendría el mismo precio que en otras provincias, pero eso no sucede".

Desde un escritorio en Buenos Aires, un burócrata pretende borrar todo de un plumazo para favorecer a los grandes supermercados y exportadores Desde un escritorio en Buenos Aires, un burócrata pretende borrar todo de un plumazo para favorecer a los grandes supermercados y exportadores

"Si el objetivo real es mejorar el estatus sanitario del país, la solución es clara: levanten la vacunación en todo el territorio nacional y tengamos un solo estándar sanitario. Destruir la barrera sanitaria de la Patagonia no es el camino. Río Negro no fue consultado", manifestó.

Y sentenció: "Rechazamos este atropello y exigimos su inmediata revisión. No vamos a permitir que destruyan nuestro trabajo y nuestra sanidad. La Patagonia se defiende".

Neuquén también fue tomada por sorpresa

Lo mismo ocurrió en Neuquén, donde el secretario de Producción de Neuquén, Juan Peláez, se mostró sorprendido y dijo que los "tomó por sorpresa".

"No nos habían avisado", aseguró el funcionario:

Nos enteramos igual que todos. Veníamos hablando del traspaso de la barrera con Senasa, con las provincias patagónicas y, de hecho, tuvimos la reunión del Consejo Agropecuario hace un mes más o menos. En ese momento no se tocó este tema, se habló del status sanitario y del traspaso. No nos habían avisado Nos enteramos igual que todos. Veníamos hablando del traspaso de la barrera con Senasa, con las provincias patagónicas y, de hecho, tuvimos la reunión del Consejo Agropecuario hace un mes más o menos. En ese momento no se tocó este tema, se habló del status sanitario y del traspaso. No nos habían avisado

"Desde el Senasa me dicen que era una posibilidad que se manejaba, que era una decisión del ministerio de Economía", dijo el funcionario a 'La Mañana de Neuquén'.

En este punto, Peláez aseguró que "lo trascendente es ver si esto afecta el estatus sanitario de la región. Esto es lo importante. Si hubiera algún brote, será responsabilidad del gobierno nacional".

Y agregó:

Estamos comenzamos a hablar con Senasa, imagino que esto da lugar a que tengamos reuniones con el Estado Nacional y con las provincias patagónicas. Estuve charlando con la gente de la Sociedad Rural de Neuquén también y nadie sabía nada, nos tomó a todos por sorpresa Estamos comenzamos a hablar con Senasa, imagino que esto da lugar a que tengamos reuniones con el Estado Nacional y con las provincias patagónicas. Estuve charlando con la gente de la Sociedad Rural de Neuquén también y nadie sabía nada, nos tomó a todos por sorpresa

Otras noticias de Urgente24

Intercargo: El Gobierno autorizó hoy la privatización total y ya se habla de pasajes más caros

Vaca Muerta: A Equinor, TotalEnergies y Petronas se suma Pluspetrol, la que hizo la oferta del envión

De 'Golpe de Estado' a 'Autogolpe': La Argentina juega con fuego

"Monopolio": Que lo explique Milei porque Telecentro denunció a Telecom por la compra de Teléfonica