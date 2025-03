Ya es hora de que Marcela Pagano se defina

El grupo de trabajo convocado por él mismo eligió a Marcela Pagano presidente de la Comisión de Juicio Político (10/04/2024).

No es el presidente de la Cámara Baja quien designa a los titulares de las comisiones ni los aparta, aunque intentó de un modo ridículo bloquear tardíamente a Pagano, enviando a la diputada nacional Liliana Adela Bolukalo Lemoine (La Libertad Avanza / PBA) a desafiar a Pagano, y luego al diputado nacional Nicolás Fernando Mayoraz (La Libertad Avanza / Santa Fe), a montar un show de impugnación. Pero quienes estaban por la oposición conocían mucho mejor el reglamento y repelieron a los intrusos.

En aquella jornada, los libertarios de la Comisión se retiraron -menos Pagano-, y hubo quorum a la hora de elegir autoridades. Y hubo una 2da. reunión (18/04/2024), en la que se ratificó, en un acta firmada por los presentes, todo lo que sucedió en la reunión fundacional.

En el capítulo siguiente comenzó la presión de Menem, denunciada ahora en público por Pagano, para que ella renunciara; y una situación ridícula y sin antecedentes en la Cámara Baja, en la que un presidente del cuerpo legislativo sabotea a un grupo de trabajo, en forma permanente. Pero Pagano lo toleró. Su reacción del miércoles 19/03, megáfono en mano, debió ocurrir hace 1 año.

En el recinto

Los diputados nacionales Moreau (Leopoldo, el padre; Cecilia, la hija, ambos de UxP) respaldaron a Pagano en la Comisión. También Emilio Monzó (Encuentro Federal / PBA), que representa al bloque preside Miguel Ángel Pichetto. No es un dato menor: Monzó y Cecilia fueron presidentes de la Cámara de Diputados de la Nación, conocen el Reglamento mucho mejor que Martín Menem.

En tanto, a los 78 años, Leopoldo Moreau lo puede recitar.

El procedimiento es sencillo: Pagano tiene que solicitarle al cuerpo legislativo, en el recinto, que se pronuncie sobre el acta firmada y las autoridades elegidas. Martin Menem no puede hacer nada si no tiene el número suficiente de diputados para ganarle la votación a Pagano. Muy probablemente, sumando los votos de UxP, de Encuentro Federal, de disidentes de LLA, del MID y varios de la UCR, Pagano tendría el número suficiente.

Debería sentarse con Pichetto, Germán Martínez (que integra la Comisión), Zago y algunos más, para 'abrochar' adhesiones.

Obviamente esto no será de la simpatía de Javier Milei pero ¿por qué debería importarle eso a Pagano, si su situación ya no tiene retorno en La Libertad Avanza, desde hace mucho tiempo? Bueno, si ella prefiere no asumir la realidad, eso escapa de toda lógica. Carece de sentido seguir quejándose de Menem cuando lo que corresponde es que ejecute su derecho y el Reglamento.

Además, Pagano votó con La Libertad Avanza en el DNU sobre el acuerdo con el FMI, más allá de sus disidencias personales.

Ella posteó al abogado AIe Sarubbi Benitez (alias El Gordo Leyes), quien había manifestado lo contrario: "Enano moral, deja de mentir. Mira mi voto, como siempre a favor de las leyes que aseguran la gobernabilidad del presidente. PD: a vos también te falta mucho para parecerte al gordo Dan, seguí intentándolo, te sale muy mal, haces el ridículo y ni gracia tenés".

Es irregular que la Comisión de Juicio Politico no se convoque desde el 18/04/2024 o sea desde casi 1 año. Y que sus autoridades, elegidas por la mayoría de sus integrantes, no se encuentren reconocidas.

También es evidente que hay una impronta de conflicto doméstico de La Libertad Avanza en todo esto pero esto es, en parte, por la especie de ambigüedad de Pagano.

pagano lemoine.jpg Marcela Pagano vs. Lilia Lemoine, un clásico.

Aquí va la nómina de los diputados nacionales integrantes de la Comisión:

Opositores:

Ajmechet, Sabrina Ajmechet (PRO / CAB)

Alberto Arrúa (Misiones / Innovación Federal)

Juan Fernando Brügge (Encuentro Federal / Córdoba)

Fernando Carbajal (Democracia para Siempre / Formosa)

Mariela Coletta (Democracia para Siempre / CABA)

Alejandro Finocchiaro (PRO / PBA)

Ana Carolina Gaillard (UxP / Entre Ríos)

Álvaro González (PRO / CABA)

Ramiro Gutiérrez (UxP / PBA)

Ricardo Herrera (UxP / La Rioja)

Silvia Lospennato (PRO / PBA)

Juan Marino (UxP / PBA)

Germán Pedro Martínez (UxP / Santa Fe)

Francisco Monti /UCR / Catamarca)

Emilio Monzó (Encuentro Federal / PBA)

Cecilia Moreau (UxP / PBA)

Leopoldo Moreau (UxP / PBA)

Paula Oliveto Lago (CC-ARI / CABA)

Juan Manuel Pedrini (UxP /Chaco)

Paula Andrea Penacca (UxP / CABA)

Vanesa Raquel Siley (UxP / PBA)

Guillermo Snopek (UxP / Jujuy)

Rodolfo Tailhade (UxP / PBA)

José Federico Tournier (UCR / Corrientes)

Patricia Vásquez (PRO / PBA)

Hubo Yasky (UxP / PBA)

Oscar Zago (MID / CABA)

Oficialistas

Nicolás Emma (LLA / CABA)

Lisandro Almirón (Corrientes / LLA)

Marcela Marina Pagano (LLA / PBA)

Nicolás Mayoraz (LLA / Santa Fe)

