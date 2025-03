Acuerdo con el FMI blindado, "infiltrados" en la marcha y el BCRA vendió US$ 186M

Live Blog Post

Marcela Pagano contra Martin Menem

Muy bien la diputada nacional Marcela Pagano denunciando a Martin Menem, quien mantiene una ofensiva intensa contra ella para que renuncie a la presidencia de Comisión de Juicio Político. Bueno, en verdad es Karina Milei porque Martin Menem es un delegado de la hermana presidencial.

Pero ni Martin Menem ni nadie del oficialismo pueden interrumpir una presidencia de comisión a menos que la titular renuncie. Pagano le recordó a Martin Menem que hay un acta firmada que la respalda como presidenta de la Comisión, y que si no está de acuerdo, lo desafió a que lleve el tema a debate en el recinto, recordándole que los diputados también podrían revocar el mandato de Martín Menem como titular de la Cámara Baja.

Además, Marcela Pagano le dijo que no piensa renunciar a la presidencia de la Comisión de Juicio Político, y le recordó que quien interrumpe a otro diputado cuando está hablando es de "fascista".

Este pleno también precisa explicaciones. Y le hago una aclaración, señor Martín Menem, usted ha sido elegido por este pleno para convocar comisiones. Usted no tiene facultades para desintegrar comisiones. Usted a mí durante un año me presionó para que yo desconociera un acta firmada por los diputados Leopoldo Moreau, Cecilia Moreau, Emilio Monzó, tres expresidentes de esta cámara. Y yo no voy a claudicar con las instituciones. Ese acta de la constitución de la Comisión de Juicio Político tiene validez, señor Martín Menem. Si usted considera que no, póngalo y sujete la votación acá al pleno, porque el pleno también tiene la posibilidad de revocarle a usted, señor presidente, las facultades que se atribuye. Usted está en un exceso, cometiendo un exceso del uso de sus facultades. Y no me calle porque ¿sabe qué, señor Martín Menem? Interrumpir al orador es de fascista.