"Martín Menem quiere que yo deje de ser la presidenta de la comisión de Juicio Político"

Usted no tiene facultades para desintegrar comisiones. Usted a mí durante un año me presionó para que yo desconociera un acta firmada por los diputados Leopoldo Moreau, Cecilia Moreau y Emilio Monzó, tres expresidentes de esta cámara. Y yo no voy a claudicar con las instituciones. Usted no tiene facultades para desintegrar comisiones. Usted a mí durante un año me presionó para que yo desconociera un acta firmada por los diputados Leopoldo Moreau, Cecilia Moreau y Emilio Monzó, tres expresidentes de esta cámara. Y yo no voy a claudicar con las instituciones.