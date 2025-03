La miniserie de 8 episodios que está rompiendo todo y no te podés perder

image.png Una miniserie atrapante, cruda y llena de adrenalina. Con Brian Tyree Henry y Wagner Moura en su mejor nivel, esta joya de Apple TV+ mezcla crimen, drama y emoción en cada episodio. Imperdible.

Lo interesante es que tanto Ray como Manny no son el clásico par de criminales con corazoncito. Ray (Brian Tyree Henry) es un tipo con un pasado lleno de traumas: su adicción al alcohol, sus problemas con su viejo y la sensación de que nunca va a poder zafar de su historia. Manny (Wagner Moura), por otro lado, no se queda atrás: un tipo vulnerable, con serios problemas de adicción, y que lleva una vida de puro caos. Los dos tienen una humanidad que no podés evitar entender. El guion de Peter Craig, que hizo un trabajo impresionante adaptando el libro, los pone en situaciones límite y le da a cada uno sus momentos de vulnerabilidad.