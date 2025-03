USA: Cae la confianza del consumidor y crece la expectativa de inflación

Ryan Sweet, economista jefe para Estados Unidos de Oxford Economics:

El rumor sobre las malas noticias en el mercado de valores y los despidos de trabajadores federales claramente no les sienta bien a los consumidores.

Los temores de desempleo entre los consumidores encuestados por la Universidad de Michigan también aumentaron a niveles vistos por última vez desde la crisis financiera de 2008.

consumidor en usa 1.jpg La encuesta mostró que el indicador de condiciones actuales cayó a 63,5, su mínimo en 6 meses. El índice de expectativas cayó a su nivel más bajo desde julio de 2022.

Un indicador de confianza entre los republicanos bajó casi 3 puntos, mientras que uno para los demócratas bajó casi 10 puntos. Entre los independientes, la confianza cayó 5,4 puntos.

Las expectativas de los consumidores sobre sus finanzas personales cayeron al nivel más bajo registrado, y muchos citaron la incertidumbre en torno a factores políticos y económicos, en particular los aranceles.

Los encuestados afirmaron que existe un 48,7% de probabilidad de que el mercado de valores suba el próximo año, la menor probabilidad desde mayo de 2023.

Bill Adams, economista jefe de Comerica Bank:

La pérdida de confianza se está convirtiendo en una amenaza real para el gasto del consumidor. Los riesgos a la baja para las perspectivas económicas han aumentado considerablemente durante el último mes. Quienes temen que la economía se esté hundiendo no comprarán autos ni casas nuevas, no saldrán a comer ni se irán de vacaciones.

INFLACION en usa.jpg Si bien la inflación se moderó en febrero, cualquier repunte sostenido de la presión sobre los precios podría llevar a los hogares a limitar sus compras discrecionales.

Aranceles

Eliza Winger, economista:

El análisis de la confianza del consumidor realizado por la Universidad de Michigan a principios de marzo refleja una incertidumbre y ansiedad que va mucho más allá del posible impacto inflacionario de los aranceles. Los consumidores también están cada vez más preocupados por sus perspectivas laborales y de ingresos.

A medida que se amplía el alcance de la política arancelaria del presidente Donald Trump, los consumidores de todo el espectro político se preocupan cada vez más de que los aranceles adicionales a la larga resulten en mayores costos.

“Muchos consumidores mencionaron el alto nivel de incertidumbre en torno a las políticas y otros factores económicos; los frecuentes vaivenes de las políticas económicas hacen que sea muy difícil para los consumidores planificar el futuro, independientemente de sus preferencias políticas”, dijo Joanne Hsu, directora de la encuesta, en un comunicado.

El 48% de los encuestados mencionó espontáneamente las tarifas o aranceles durante las entrevistas con la universidad.

“Es fundamental que estos consumidores generalmente esperen que las tarifas generen una presión alcista sustancial sobre la inflación en el futuro”, afirmó Hsu.

Reserva Federal

El informe se publica antes de la reunión de la Reserva Federal del miércoles 19/03, cuando se espera que los funcionarios mantengan las tasas de interés sin cambios.

El presidente de la Fed, Jay Powell, minimizó la semana pasada las preocupaciones sobre el crecimiento, afirmando que el banco central estadounidense "no necesitaba apresurarse" para recortar las tasas de interés.

Pero los inversores están cada vez más preocupados por que la errática política arancelaria de Trump, marcada por una serie de repentinos cambios de rumbo, esté perturbando a las empresas y desacelerando el crecimiento.

