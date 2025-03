El acuerdo con el FMI exige superávit fiscal hasta 2035: "Temerario"

javier-milei-kristalina-georgieva-g20jpeg.webp Javier Milei y Kristalina Georgieva.

El FMI según Dujovne

"En marzo de 2016, Nicolás Dujovne, antes de asumir funciones, expresaba en el programa 'Odisea Argentina', de Carlos Pagni: “No volvamos al Fondo, porque el FMI va a querer poner condiciones que la Argentina no va a aceptar”.

Posteriormente, en mayo de 2018, ya siendo ministro bajo el gobierno de Mauricio Macri, el mismo Nicolás Dujovne explicó: “El Gobierno fue al Fondo porque no había otras posibilidades” y porque “el FMI es el prestamista de última instancia diseñado por el sistema multilateral para ocupar este rol”.

En otras palabras, se acudió al Fondo debido a la insostenibilidad del gradualismo fiscal y la necesidad de obtener financiamiento para continuar con el plan económico sin colapsar.

Además, si colapsaba el programa, el gobierno de Macri tenía asegurada la derrota electoral a manos del Peronismo.

En este escenario, el FMI se afilió al PRO, hizo una alianza política con el gobierno de Macri y puso los dólares que debemos pagar.

En aquel momento, de acuerdo con la cuota de Argentina al FMI (US$4.550 MM), nuestro país podría haber recibir hasta US$24.343 MM y, excepcionalmente, hasta US$30.713 MM. Sin embargo, se firmó un acuerdo por US$57.100 MM. (...)

El FMI según Milei

En 2018/2019, Javier Milei criticaba el acuerdo de Macri con el FMI y acusaba al presidente del BCRA, 'Toto' Caputo, de haber gestionado mal más de US$ 15.000 millones.

En marzo de 2022, como diputado, Milei votó en contra de la reestructuración de un préstamo de US$ 44.500 millones, argumentando que beneficiaba a la casta política y no reducía el gasto público.

Ahora, como jefe de Estado, Milei recurre al Fondo para aumentar la deuda con el FMI mediante un DNU.

Según el DNU, la deuda se usará para rescatar la deuda del Tesoro con el BCRA y enfrentar los vencimientos con el FMI en los próximos 4 años. El acuerdo será un Programa de Facilidades Extendidas, con un plazo de pago de 10 años y un período de gracia de 4 años.

Las similitudes entre Milei y Dujovne no se limitan a su interacción con el FMI y la reinterpretación de sus percepciones personales sobre el Fondo y sus acuerdos, sino que también incluyen aspectos macroeconómicos y políticos.

En términos de política macroeconómica y resultados, así como Macri recurrió al Fondo debido a la inconsistencia dinámica de su política fiscal, Javier Milei acude al FMI por la inconsistencia dinámica de su política cambiaria enfrentando la posibilidad de un similar posible fracaso.

Macri buscó asistencia del FMI por cuestiones fiscales, mientras que Milei lo hace por razones cambiarias.

Al igual que Macri necesitaba divisas para continuar con su programa.

Milei necesita dólares que actualmente no tiene para sostener su programa cambiario.

FMI & dólares

El acuerdo con el FMI sería el 3er. eslabón de una cadena que provee dólares en forma transitoria.

La 1ra. fuente extraordinaria y no permanente de dólares provino del desahorro privado para cubrir gastos corrientes.

La 2da. fuente fueron los ingresos del blanqueo, ambas agotadas ahora.

El programa cambiario de Milei requiere más dólares y sin fuentes disponibles, debe recurrir al prestamista de última instancia para evitar el colapso de su ancla cambiaria y, en consecuencia, de la desinflación.

Adicionalmente, si el plan económico de Milei fracasara, es probable que enfrentara un mal resultado electoral, permitiendo al peronismo recuperar fuerza política.

En este contexto, el FMI se alinea políticamente otra vez con el gobierno de turno, esta vez con LLA formando una nueva alianza con el gobierno de Milei, tal cual lo hizo con el PRO y el gobierno de Macri.

El FMI deberá proporcionar más fondos, superando nuevamente incluso sus propias reglas, continuando con préstamos a Argentina, su principal deudor, que representa el 33% de todo su crédito mundial, significativamente más que Turkiye, que aglutina el 10% y se ubica en 2do. lugar.

Además, el FMI está dispuesto a otorgar más préstamos a un país que aún no ha reembolsado ningún monto del préstamo stand-by concertado en 2018 durante el gobierno de Macri.

Broma de mal gusto

Con el actual programa vigente, Javier Milei tiene que empezar a pagar vencimientos de capital en 2026 y 2027, ya que hay que abonar 12 cuotas semestrales de capital entre 2026 y 2032.

Sin embargo, con el nuevo acuerdo Javier Milei pretende acceder a un esquema de repago más extenso, con un período de amortización de 10 años y 4 años y medio de gracia, lo que le permitiría no pagar nada de capital durante este mandato.

En otras palabras, Javier Milei hace lo mismo que Alberto Fernández con el FMI, pero peor: AF no pagaba nada y pateaba todo, pero no quiso nuevo endeudamiento (los US$12.000 MM que faltaban desembolsar del programa de Macri), JM quiere no pagar nada y patear todo, pero sueña con que le den esos US$12.000 MM adicionales.

La historia de los acuerdos entre Argentina y el FMI es una historia de fracasos y malos resultados.

De acuerdo con datos oficiales, nuestro país ingresó al FMI en 1956, y desde entonces firmó 28 acuerdos con el organismo.

De los 28 acuerdos firmados con el FMI,

19 fueron Stand-By;

6 fueron servicios de Financiamiento Compensatorio (una línea especial destinada a países con balanza comercial deficitaria);

2 fueron Servicios Ampliados; y

1, Servicio Financiero del Petróleo (línea especial creada durante la crisis del petróleo en la década de 1970).

Todos estos programas endeudaron a Argentina por un total de US$182.457 millones en casi 70 años.

Es más, en los últimos 30 años el gobierno argentino le pagó al FMI (redondeando) US$27.000 MM sólo de intereses de deuda.

La lista de semejanzas entre la situación actual y la última vez que el FMI puso “plata fresca” no sólo son muchas, sino que son excesivamente relevantes y “pesadas” como para animarse a pensar que “esta vez” puede ser distinto.

Parece un chiste, pero no lo es. Sólo pasa en Argentina.

El presidente del BCRA y el ministro de Financiamiento que fracasaron con el préstamo del FMI en 2018, son actualmente ministros del gobierno de Milei y vuelven a pedir plata al Fondo.

El otrora presidente del BCRA es actualmente ministro de Desregulación y Transformación del Estado.

Del otro lado, el otrora ministro de financiamiento es en el presente ministro padre del crawling peg dinámicamente inconsistente que necesita los dólares para “seguir”.

Si el FMI le contara a los tax payers del mundo que les volverá a prestar a los que le pidieron el crédito más grande de la historia y que no sólo lo dilapidaron, sino que no pagaron nada, seguramente creerían que es un chiste. (...)

Programa incumplible

Cuando el programa de Macri con el FMI termina fracasando la economía argentina ya había hecho un ajuste de muchos puntos del PBI, y no era un desastre tan grande ni en términos fiscales, ni monetarios. Había equilibrio fiscal primario en el Tesoro.

Y con Guido Sandleris en el BCRA había política de emisión de base monetaria 0; aunque había dinero cuasi-fiscal.

En otras palabras, la supuesta prudencia fiscal y monetaria no aseguran el éxito del programa.

Por el contrario, la inconsistencia dinámica del programa se termina pagando siempre, más tarde o temprano se paga, aun haciendo un ajuste preventivo.

En el caso del programa de Macri la política fiscal era dinámicamente inconsistente.

Por el contrario, en el caso de Javier Milei la política cambiaria es la dinámicamente inconsistente, más aún con el actual ritmo de creación secundaria del dinero y de expansión del crédito sin contrapartida de ahorro genuino.

Así como el déficit fiscal no es la única enfermedad macroeconómica de Argentina, el superávit fiscal no tiene poder mágico y no puede por sí sólo curar todos los problemas macro y micro de Argentina que podrían conducir al nuevo programa con el Fondo hacia el fracaso.

Además, no hay que engañarse, ni inventarse irrealidades inexistentes. No hay superávit “de verdad” y el resultado financiero que muestra el Tesoro es el emergente de la contabilidad creativa más grande de la historia. Una contabilidad creativa que no contabiliza los intereses de las LECAPs. ¿Por qué no los contabiliza? Porque la norma contable se lo permite. (...)

(...) Ahora bien, este nuevo programa con el FMI terminaría en 2035; es decir, hay 6 procesos electorales desde aquí hasta fines del programa con el FMI. Ergo, lo más probable es que no haya superávit fiscal en la mayor parte de todo el programa con el FMI y, por ende, probablemente terminaría fracasando.

Inconsistencias

(...) La preocupación de Javier Milei sobre el impacto de un BCRA quebrado en la inflación de Argentina es correcta.

Desde lo intelectual, pretender sanear el balance del BCRA para bajar la inflación es correcto. Ahora bien, hay que explicar por qué el balance del BCRA tiene relevancia para la política monetaria y los resultados inflacionarios en Argentina. (...)

Hace casi 100 años que los agentes económicos argentinos ahorran en dólares que no emite el BCRA, y cada vez que lo hacen implica caída de la demanda de pesos y aumento de la demanda de dólares; o sea, desequilibrio monetario y cambiario; respectivamente.

La consecuencia de este comportamiento diferencial de los argentinos conduce a que el BCRA enfrente una suerte de caja de conversión 'ipso facto' frente a sus ciudadanos, que miran tanto la cantidad de pesos que la autoridad monetaria tiene en su pasivo como la cantidad de dólares posee en su activo.

Al no ahorrar en pesos y hacerlo en dólares, los argentinos procuran sacarse de encima parte los pesos de la base monetaria que el BCRA tiene en su pasivo y cambiándolos por los dólares (reservas) que la autoridad monetaria tiene en su activo.

Bajo esta caja de conversión 'ipso-facto', los agentes económicos argentinos le prestan atención a la relación existente entre los pasivos en pesos y los activos en dólares del BCRA, ya que un ratio más elevado significará a futuro un tipo de cambio y un nivel de precios más elevados, menor ahorro en dólares y menos consumo real futuro, o sea; pérdida de prosperidad individual en el largo plazo.

Ahora bien, obligar a que los exportadores liquiden el 80% de sus ventas en el BCRA acrecienta los problemas, ya que convierte a la política monetaria en endógena potenciando el impacto negativo de la salud del balance quebrado del Central sobre los resultados de política monetaria.

Si el BCRA se apodera de (casi) todos los dólares del comercio exterior, los agentes económicos miran más los dólares que tiene o no tiene el Central comparándolos tanto contra los pesos del pasivo del Central como contra los pesos totales que andan dando vuelta en la economía, revelando que la creación secundaria del dinero y del crédito también importan.

Sin embargo, centrándonos en el balance del Central, cuánto más alta sea la relación pesos de base monetaria vs. dólares de las reservas, habrá más expectativas de devaluación e inflación futura.

Paralelamente, también mayor será la probabilidad de profecía auto cumplida.

Y el problema es que la relación de los pesos sobre dólares viene aumentando fuertemente contra las reservas totales en dólares del BCRA, tanto cuando se considera la base monetaria, como los agregados monetarios más grandes y el crédito.

Además, el BCRA no se queda con casi ningún dólar de los que compra con emisión (...)".

