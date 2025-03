Lilia Lemoine anticipa muertos en las marchas, teléfono para Milei/Bullrich

"Se dio todo, fue un horror, pero no fue culpa de la policía. Ese fotógrafo no tenía que estar ahí. No vive de eso, estaba entre la policía y los manifestantes", insistió en una extraña alusión a la profesión de Grillo y su trabajo.

pablo grillo.jpg El fotógrafo Pablo Grillo, herido gravemente por la policía. Lilia Lemoine cuestionó su labor y la ubicación que eligió para tomar fotos en la marcha.

Reacciones

Al mencionar la frase "no podés hacer un omelette sin que se rompan un par de huevos" al aire del canal A24, la legisladora fue cuestionada por los periodistas del piso. El conductor Fabián Doman le preguntó si esa declaración significaba que podía haber muertos por el accionar represivo y la orden gubernamental de despejar calles, a lo que Lemoine respondió: "Puede llegar a pasar".

Luego, la increpó el periodista Mariano Yezze: "No. No tiene que pasar. No debería pasar" y le recordó los asesinatos de Kosteki y Santillán en 2002 y el de Mariano Ferreyra en 2010 en el marco de la represión policial.

Por otro lado, sobre los manifestantes, expresó: "Mientras nuestro brazo armado son gordos con un celular ellos tienen barras bravas. Están buscando violencia porque quieren impedir el acuerdo con el Fondo" e insistió en que "buscan desestabilizar al Gobierno".

"Hay gente que, como la jubilada, el pobre de Pablo Grillo, como un montón de personas que van a las manifestaciones, y tampoco enfrentan a esa violencia. No tienen que permitir que los barrabravas y la política les copen la manifestación", señaló.

Luego, apuntó contra el gobierno de Jorge Macri: "El Gobierno de la Ciudad autorizó el inicio de dos obras para proveer que los muchachos tengan piedras. Frente a Casa Rosada, frente al Banco Nación. Si no fue con maldad, fue negligencia".

