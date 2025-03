Pergolini sacó a Riquelme de la bolsa de Mick Jagger, Bill Gates y Bono

Nuevamente reconoció la envergadura de todo lo que implica un club como el Xeneize. "Uno tiene que ser muy cuidadoso con el mundo Boca", dijo. También admitió: "Yo me fui re enojado".

Mario Pergolini.jpg El Mundo Boca no fue el que Pergolini se imaginó

María O´Donell señaló que era difícil imaginarlos a él y a Riquelme trabajando juntos, al ser "dos personalidades tan fuertes".

Pergolini respondió: "Una pena, porque yo creo que con lo que él podía hacer en el fútbol, yo lo podía haber acompañado. Yo creo que él no se permite eso... ´Esto es con mi gente, con mis reglas, a mi forma´".

O´Donell agregó: "Es desconfiado". El conductor replicó: "Tendrá sus razones, él no viene de un lugar sencillo y estar adentro del fútbol es complicado".

Pergolini, sobre Román: "Estuve con Mick Jagger, con Bill Gates... no producen lo que producen los jugadores"

Luego, el dueño de Vorterix también reconoció lo que significa la figura de Riquelme, y que lo que genera es mucho más grande que otros grandes nombres o ídolos populares:

Tiene algo que es increíble, que es algo muy difícil de lidiar, que es recontra amado. Yo he estado con Mick Jagger, con Bill Gates, he comido con Bono. No producen lo que producen los jugadores de fútbol, y sobre todo los ídolos de fútbol

Y explicó: "Y será muy difícil para ellos tener la mente lo suficientemente ubicada para entender eso. Yo creo que dirigir no es lo mismo que ser un ídolo, que llevar adelante unas cosas. No basta con tu intención de ´yo quiero a este lugar, a esta institución, a este colegio, a este club´. Hay que hacer otro tipo de cosas. Creo que una de las cosas que hay que hacer es entender los lugares que uno ocupa".

riquelme.webp Riquelme y una idolatría imbatible

Para Pergolini, el ex futbolista no está llevando bien las riendas del club. "Creo que está gestionando mal", opinó. "Por muchas razones. A lo mejor no está preparado para lo otro que es fútbol y en el fútbol también", sostuvo. "Maradona no era un buen director técnico", ejemplificó.

