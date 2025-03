Petroleras desconfían de Donald Trump: Petróleo a US$ 50 no les 'cierra'

Sí se tiene previsto un superávit leve previsto para el 4to. trimestre de 2025 y el 4to. trimestre de 2026.

Mientras tanto, el sólido crecimiento de la demanda + la continua desaceleración en la oferta de líquidos de petróleo en USA, generan margen paraeliminar los recortes de OPEP+.

El crecimiento de la oferta de petróleo en USA se desaceleró significativamente en 2024, con datos revisados que muestran que la producción de petróleo crudo de USA promedió 13,208 mb/d, lo que representa un aumento de tan solo 274 kb/día/año tras el aumento de 942 kb/d observado en 2023.

StanChart ha pronosticado que la producción de petróleo crudo de USA se desacelerará aún más, a 231 kb/d en 2025 y a tan solo 66 kb/d en 2026.

petroleo.webp Los analistas de materias primas de Standard Chartered han informado que los balances actuales del mercado implican que es improbable que el aumento de la producción genere un superávit significativo.

US$ 50

Vayamos a Tom Wilson en Londres; y Jamie Smyth, Malcolm Moore y Amanda Chu en Houston, para Financial Times:

"La Administración de Donald Trump ha indicado su deseo de que los precios del crudo caigan a US$50 por barril o menos, pero el beneficio para los consumidores estadounidenses corre el riesgo de estrangular a la misma industria petrolera que el Presidente quiere expandir.

Durante la campaña electoral, Trump habló repetidamente de los precios muy bajos del combustible, de US$1,87 por galón (equivalente a US$ 20 por barril de crudo), como "un lugar perfecto, una cifra absolutamente hermosa".

El debate sobre el precio del petróleo que busca el presidente estadounidense se ha endurecido la semana pasada después de que Peter Navarro, uno de sus asesores comerciales, sugiriera que si el petróleo cayera a US$50 el barril eso ayudaría a controlar la inflación.

El crudo Brent, el referencial mundial, cayó a US$68 el barril la semana pasada, su nivel más bajo en 3 años, luego de que el grupo de productores OPEP+ confirmara sus planes de aumentar gradualmente la producción.

Los analistas advierten que una caída mucho mayor podría hacer casi imposible que la Administración cumpla otro de sus objetivos: ampliar la producción energética estadounidense en 3 millones de barriles de petróleo o su equivalente por día para 2028.

“US$50 por barril perjudicarán a USA más que lo beneficiarán, y definitivamente no le permitirán producir más petróleo , algo que Trump también desea”, declaró Claudio Galimberti, economista jefe de Rystad Energy. “Ambos objetivos son incompatibles”.

La última vez que el Brent cotizó por debajo de los US$50 por barril fue en noviembre de 2020, durante la pandemia de coronavirus. Los precios de la gasolina en USA no han bajado de US$1,87 por galón desde mayo de 2020.

El secretario de Energía de USA, Chris Wright, declaró a la prensa que la Administración no tenía un precio objetivo para el crudo. Sin embargo, reiteró sus afirmaciones previas a Financial Times de que, al flexibilizar la regulación y otras barreras a la producción, las compañías petroleras estadounidenses podrían aumentar la producción, incluso a precios tan bajos como US$50.

El objetivo es “fomentar la inversión de capital, facilitar la construcción de infraestructura y, por lo tanto, reducir los costos para quienes toman decisiones sobre la perforación de pozos de petróleo y gas y el aumento de la oferta”, afirmó. “Una mayor oferta se traducirá en precios más bajos y más oportunidades”.

Las implicaciones de los bajos precios del petróleo para la economía estadounidense han cambiado en la última década debido a la drástica expansión de la producción de esquisto. USA extrajo más de 13 millones de barriles diarios en 2024, en comparación con los 6 millones de 2012, lo que lo convirtió en el mayor productor de petróleo del mundo y un exportador neto.

Si bien históricamente los precios más bajos del petróleo fueron una bendición para la economía estadounidense, hoy reducirían los ingresos del sector petrolero al tiempo que reducirían los costos para los consumidores.

S&P Global Commodity Insights estima que el precio de equilibrio promedio para los productores de esquisto de Estados Unidos este año es de US$ 45 por barril pero muchos analistas y ejecutivos petroleros dijeron que muchos productores de esquisto de USA no serían rentables a US$ 50 por barril para expandir la producción estadounidense.

Paul Horsnell, jefe de investigación de materias primas de Standard Chartered, dijo que un precio del crudo a US$ 50 el barril “parecería una victoria un tanto pírrica. La economía del esquisto podría seguir funcionando en algunas pequeñas partes de las cuencas de Delaware y Midland, pero el resto, incluidos Oklahoma, las Montañas Rocosas, Bakken y el sur de Texas, tendría dificultades para seguir funcionando”.

En el condado de Dunn, en la cuenca de Bakken, Dakota del Norte, cuyo presupuesto se financia principalmente con un impuesto a la producción petrolera, el 84% de la población votó por Trump. "Es contradictorio", declaró Tracy Dolezal, comisionada del condado de Dunn. "Veremos una desaceleración de la actividad... que afectará los ingresos".

OPEP+

Los aranceles anunciados por Trump sobre las importaciones de materiales cruciales, como el aluminio y el acero, también elevan los costos a los productores de petróleo, justo cuando el mismo Trump les exige que "perforen, perforen, perfore

n", señaló Martijn Rats, estratega petrolero global de Morgan Stanley. "Esos factores elevan el punto de equilibrio, no lo bajan", afirmó.

Scott Sheffield, uno de los pioneros de la revolución del esquisto estadounidense, dijo que el petróleo a US$50 obligó a los productores estadounidenses de esquisto a reducir la producción, lo que permitió a otros países, particularmente a los miembros de la OPEP, aumentar su participación en el mercado y elevar los precios en una fecha posterior.

“Esto dará a la OPEP y a Arabia Saudita un mayor control para 2030, lo que les permitirá aumentar significativamente su cuota de mercado”, afirmó. “Realmente no creo que hayan considerado las consecuencias. Es bueno para el consumidor, pero será muy malo para el sector energético estadounidense”.

Se espera que Trump continúe con sus llamados a la OPEP+ para que aumente la producción más rápido, pero es poco probable que el cártel permita que los precios caigan hasta US$50 por barril sin intervenir.

“US$50 por barril serían un gran problema para ellos”, dijo Galimberti, y agregó que la OPEP+, liderada por Arabia Saudita y Rusia, había dicho que podría pausar y revertir los aumentos de producción en cualquier momento.

Arabia Saudita necesita un precio del petróleo cercano a los US$ 100 por barril para equilibrar su presupuesto, según el FMI, mientras que Rusia depende de los ingresos de las exportaciones de petróleo para financiar su gasto bélico anti OTAN.

Wright ofreció a la industria su pleno apoyo en la mayor reunión anual de ejecutivos petroleros estadounidenses celebrada esta semana en Houston. "Necesitamos más energía. Mucha más energía", declaró.

El discurso tuvo una recepción entusiasta, pero en privado, los ejecutivos están mucho menos convencidos, preocupados por la formulación de políticas impredecibles y el aparente deseo de la administración Trump de reducir el precio de sus productos.

En una cena celebrada la noche anterior con Wright y los directores ejecutivos, la mitad de la sala aplaudía y la otra mitad guardaba silencio, comentó un asistente. "Quienes no están de acuerdo tienen demasiado miedo de hablar en este momento".

----------------------

