El complot de los zizianos: En Silicon Valley, la banda de los veganos transgénero

Ziz decidió no continuar sus estudios, se mudó a Silicon Valley y comenzó a construir una carrera en nuevas empresas.

Sin embargo, este trabajo decepcionó a Lasota. Con la esperanza de encontrar un propósito en la vida, él / ella se unió a las discusiones de CFAR sobre el futuro de la humanidad y la creación de una IA "ética". Pero aún así, muchos racionalistas la irritaban porque sólo se preocupaban por el destino de las personas.

Lasota quería mejorar el futuro de todos los seres vivos. En su blog, se refirió a los animales conscientes como "humanos" y a cualquiera que comiera carne como "monstruos carnívoros". Incluso antes de unirse a CFAR, Ziz se hizo vegano.

Entre 2016 y 2018 se formó en torno a Lasota un círculo de personas afines, alejándose de los racionalistas. Una de sus aliadas más cercanas, Gwen Danielson, se acercó a ella durante su infructuosa búsqueda de una vivienda en alquiler en California. Al principio, Lasota y Danielson se mudaron a un pequeño barco, propiedad de Danielson y, después de un tiempo, Ziz también compró un barco y se mudó a su propia embarcación.

Danielson y Lasota decidieron crear la Flota Racionalista, una comunidad de personas que compartirían sus puntos de vista, vivirían en el agua y no se preocuparían por cuestiones mundanas tales como el alquiler. Para ello, compraron un remolcador de 70 años, el Caleb, y lo transportaron desde la ciudad de Ketchikan, en una de las islas de Alaska, hasta la bahía de San Francisco.

En el verano de 2017, los funcionarios de la Guardia Costera advirtieron a Lasota y Danielson que el Caleb estaba en malas condiciones y representaba un peligro para otras embarcaciones porque contenía más de 11 toneladas de combustible. Los inspectores exigieron que el remolcador fuera reparado o desguazado, pero sus propietarios ignoraron la orden.

"Los llamábamos salvajes", dijo un ex empleado de Pillar Point Harbor, donde se establecieron los zizianos. “En muchos puertos hay ratas de muelle que llevan un estilo de vida alternativo”. El trabajador dijo que había "caos" a bordo del Caleb.

Aun así, el círculo de aliados de Lasota creció, incluyendo a ella misma, a Danielson, a Emma Borhanian, ex ingeniera de Google; y a Alex Leatham, que estudió matemáticas en la Universidad de California, Berkeley y Los Ángeles. Todos creían que era necesario salvar la vida inteligente de los peligros de la IA, pero consideraban que CFAR y MIRI no estaban haciendo lo suficiente.

Emma-Borhanian.jpg Emma Borhanian.

El ataque a los Sith

"Es evidente que no están preparados para asumir una responsabilidad heroica por el destino de este mundo", escribió Danielson sobre los racionalistas. Además, los zizianos empezaron cada vez más a acusar a CFAR y MIRI de transfobia sistemática. Según el investigador de Wired, Evan Ratcliffe, Lasota y sus compañeros querían desempeñar el papel de héroes que siguen un estricto código moral inaccesible para la mayoría de las personas.

Los miembros del grupo comenzaron a vestirse exclusivamente de negro. Definieron sus puntos de vista como "anarcotranshumanismo vegano" o "sitismo vegano", en honor a personajes del universo de Star Wars.

"Los Sith hacen lo que desean profundamente", explicó Lasota . “Y eliminan todos los obstáculos en el camino hacia esto”.

Los zizianos comenzaron a desarrollar “técnicas psicológicas” que les permitieran “hackear” su conciencia, es decir, liberarse de actitudes sociales falsas. Una de estas técnicas implicaba el “sueño unihemisférico”, es decir, un sueño en el que supuestamente una mitad del cerebro está dormida y la otra mitad está despierta.

En el otoño de 2019, la brecha entre los partidarios de Lasota y otros racionalistas se había ampliado. Los zizianos insultaron a los miembros del CFAR, tanto en línea como en reuniones cara a cara. Amenazaron con demandar a líderes racionalistas por transfobia y los acusaron de encubrir violencia sexualizada contra menores.

sith.webp Adoradores de los Sith (Star Wars), crearon el "anarcotranshumanismo vegano".

La secta

Algunos miembros del CFAR temían que los zizianos pudieran recurrir a la violencia física. La directora ejecutiva de la organización, Anna Salamon, escribió en las redes sociales que Lasota había comenzado a "asustarla mucho". Otros racionalistas han preguntado en los foros si Lasota tenía acceso a armas y si planebaa comprar una pistola. En su blog, Ziz escribió: "No confíes en personas mayores de 30 años que no han cometido un solo asesinato".

Los oponentes de Lasota llamaron a los zizianos una secta. Fueron acusados de llevar a otra mujer transgénero, Maya Pasek, al suicidio en 2018. Pasek, supuestamente, trabajó en las prácticas de sueño no convencionales promovidas por los zizianos, pero sufrió una crisis nerviosa. Y Lasota sólo empeoró la condición de su camarada, obligándola a pensar en el suicidio. Como resultado de ello, Pasek se suicidó.

En la primavera de 2021, Jay Winterford, otro racionalista que se pasó a los zizianos, también se suicidó. Antes de suicidarse, pasaba a menudo tiempo en el Caleb. Lasota dijo que estaba tratando de "arreglarlo" y "mejorarlo".

Para evitar el juicio, Lasota y Danielson fingieron sus muertes. Y cuando el terrateniente decidió desalojar a los zizianos por falta de pago, estos lo atacaron violentamente.

Uno de los vecinos de los Zizia en el puerto de Pillar Point era Curtis Lind, propietario del barco más grande del puerto. Con el tiempo se hizo amigo de los Zizianos. A principios de 2020, Lind, de 78 años, vendió su barco y se mudó a un parque de casas rodantes que poseía en Vallejo.

Casi al mismo tiempo, Danielson pensó que sería una buena idea que su grupo abandonara el puerto y viviera en "casas móviles equipadas y aisladas". "Estaban descontentos con la vida en el remolcador", dijo Lind. "Decidieron que querían mudarse a mi parque de casas rodantes, comprar algunas camionetas pequeñas y convertirlas en lugares donde pudieran vivir y donde nadie supiera que estaban allí".

Lind tenía un acuerdo verbal con Danielson de que los Zizia le pagarían US$ 2.000 al mes a cambio del uso de 2 casas móviles y un espacio en un parque de caravanas. Según Lind , en total había entre 6s y 8 zizianos. Algunos vivían en el parque de casas rodantes de forma permanente, otros aparecían de vez en cuando.

curtis lind.webp Curtis Lind.

Simulación

El amigo de Lind, Patrick McMillan, recordó que los Zizianos a veces caminaban desnudos por el parque y que Danielson le pidió que les comprara un arma en su primer encuentro. Unos meses después de mudarse, los Zizia dejaron de pagar el alquiler. En respuesta a los reclamos, citaron reglas que prohibían desalojar a los inquilinos que se encontraran en una situación difícil debido a la pandemia de Covid-19.

En marzo de 2022, los zizianos finalmente abandonaron su embarcación. Las autoridades tuvieron que gastar US$ 50.000 dólares para retirar materiales peligrosos del barco y sacarlo del puerto. Unas semanas después, el Caleb se hundió.

En agosto de ese año, la hermana de Lasota, Naomi, y Emma Borhanian, se comunicaron con la Guardia Costera de la Bahía de San Francisco e informaron que Ziz se había caído por la borda mientras estaba en un paseo en bote. La Guardia Costera lanzó una búsqueda masiva pero no encontró rastro de la mujer desaparecida; 2 semanas después, el obituario de Ziz apareció en los periódicos de Fairbanks, Alaska.

Casi al mismo tiempo, el abogado de Danielson en el caso de conspiración y confinamiento ilegal le dijo al tribunal que creía que su cliente se había suicidado. El juicio fue suspendido hasta que se determine el destino de los acusados.

Los investigadores descubrieron más tarde que tanto Lasota como Danielson no estaban realmente muertos. Fingieron sus muertes para evitar condenas en casos de mala gestión de remolcadores y protestas en campamentos.

En el otoño (boreal) de 2022, Lind presentó una demanda contra los miembros del grupo que continuaban viviendo en la propiedad del parque de casas rodantes. El tribunal le otorgó US$ 60.000 en compensación y ordenó a los morosos que abandonaran la propiedad en un futuro próximo. Según Lind, 2 días antes del desalojo forzoso, los Zizia lo atrajeron a su remolque, lo rodearon y comenzaron a golpearlo con cuchillos de cocina .

Uno de los atacantes, Alex Leatham, supuestamente sacó una espada samurái y apuñaló a Lind en el hombro izquierdo, provocando que la hoja saliera de su abdomen. Otro golpe cayó sobre el ojo derecho de Lind, quien logró agarrar su pistola y disparar varias veces. Lind hirió a Litham y mató a Borhanyan.

zizianos3.jpg Jack Lasota (izquierda) y Gwen Danielson. Foto: AP

Huida y persecución

Los agentes de policía que respondieron a una llamada de otro residente detuvieron al atacante, Suri Dao, y enviaron a Leatham y Linda al hospital. Leatham y Dao fueron acusados de intento de asesinato de Lind y de acciones que resultaron en la muerte de Borhanian. Los investigadores concluyeron más tarde que Lasota y Danielson, quienes se presumía que estaban muertos, estuvieron presentes en la escena del crimen. Los zizianos no admitieron su culpabilidad: según su versión , Lind había estado acechando a los residentes durante meses, después de lo cual entró en el trailer y abrió fuego.

Un mes y medio después del ataque a Lind, el 31/12/2022, los padres de otra asociada de Lasota, Michelle Zaiko, fueron asesinados a tiros en su casa de Chester Heights , Pensilvania. La cámara de vigilancia de un vecino grabó un automóvil ingresando a la propiedad de las víctimas en la víspera de Año Nuevo. De allí salieron 2 personas. Los desconocidos permanecieron 9 minutos en la casa y luego se marcharon. La policía sospecha que uno de los asesinos era Michelle, quien, según sus familiares, se distanció después de mudarse a California y conocer a los Zizia, y luego acusó a sus padres de violencia y amenazas en un blog.

Con la esperanza de encontrar el arma homicida, los investigadores registraron el coche de Zaiko y la habitación del hotel donde se alojó durante el funeral de su madre y su padre. No había ninguna pistola dentro. Sin embargo, la policía encontró en la habitación a Zaiko Lasota, a quien se consideraba muerta desde hacía 6 meses. Fue acusada de obstrucción a la justicia y arrestada. Zaiko tuvo que ser liberada: la policía no encontró pruebas que la vincularan con el asesinato de sus padres. Sin embargo, ella sigue siendo la principal sospechosa.

En junio de 2023, Lasota fue puesto en libertad bajo fianza y en diciembre no se presentó a su siguiente audiencia. Su abogado dijo que no sabía dónde estaba su cliente.

El 14/01/2025, 2 miembros más de la banda de los Zizians aparecieron en el radar de la policía: Teresa Youngbluth y su amiga (en realidad una amiga transgénero) Ofelia (Felix) Bockholt. Se registraron en un hotel en Windonville, Vermont, aterrorizando al personal. Ambas chicas estaban vestidas completamente de negro, con cinturones de armas que sobresalían de debajo de sus ropas, y una de ellas, según un empleado del hotel que llamó a la policía, incluso caminó por el vestíbulo con una pistola en sus manos. Los huéspedes sospechosos fueron puestos bajo vigilancia.

El siguiente incidente que involucró a los Zizianos ocurrió el 17/01/2025 en Vallejo, California, cuando Maximilian Snyder irrumpió en la casa de Curtis Lind, de 82 años, y lo mató para que no pudiera testificar ante el tribunal sobre el ataque de noviembre de 2022. Snyder fue arrestado y acusado de asesinato.

Poco antes de esto, los acusados en el caso del primer ataque en noviembre de 2022, Suri Dao y Alex Leatham, fueron declarados mentalmente sanos y aptos para ser juzgados. La audiencia estaba prevista comenzar en la primavera (boreal) de 2025. La policía sospecha que Linda fue asesinada por uno de los Zizia para perturbar el juicio.

Poco después, Maximilian Snyder, de 22 años y graduado de Oxford, fue acusado de asesinato. Snyder ya había apoyado abiertamente a Lasota en las redes sociales. Actualmente se encuentra detenido sin derecho a fianza.

zizian55.jpg Teresa Youngbluth.

Final previsible

Casi simultáneamente con el asesinato de Lind en enero de 2025, agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos detuvieron el automóvil de otras 2 zizianas, Teresa Youngbluth y Ophelia Bauckholt, aproximadamente a 15 kilómetros de la frontera con Canadá. A los compañeros de Lasota se les pidió que salieran del coche. Youngbluth sacó su arma y comenzó a disparar. Baukholt también intentó conseguir un arma. Los guardias fronterizos respondieron al fuego. Baukholt y el guardia fronterizo David Maeland murieron en el tiroteo. Youngbluth resultó herida pero sobrevivió. La llevaron al hospital y la detuvieron.

Los medios de comunicación pronto descubrieron que las pistolas utilizadas por Youngbluth y Bauckholt fueron compradas por Michelle Zaiko. Los periodistas también lograron encontrar una solicitud de matrimonio entre Youngbluth y Maximilian Snyder, acusado en el caso del asesinato de Lind. En febrero de 2025, la policía arrestó a Lasota, Zaiko y otro ziziano, Daniel Blank. Los 3 fueron acusados de allanamiento, obstrucción de la justicia y posesión ilegal de un arma.

En una audiencia preliminar, Lasota pidió ser liberado bajo fianza porque la prisión no ofrece opciones veganas. "No he hecho nada malo", afirmó el dirigente ziziano. "No debería estar aquí." El juez rechazó la solicitud y ordenó que los 3 hombres permanecieran bajo custodia. La detención de Lasota puede haber marcado el final del movimiento Zizian: todos los líderes del grupo están en prisión en espera de juicio por diversos delitos. Lo único que permanece desconocido es el paradero de Gwen Danielson, a quien durante mucho tiempo se creyó muerta.

