Aceiteros intimados por el Gobierno: En busca de un acuerdo que resuelva el conflicto

"Las partes hemos sido citadas a una reunión con Explora, en la sede de la Secretaría de Trabajo para el lunes 17/3 a las 14 a fin de continuar el diálogo", señalaron los gremios.

Rápidamente, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) celebró la decisión de los sindicatos de levantar el paro. "Urgimos que rápidamente se sienten nuevamente a la negociación y no se vuelva a incurrir en acciones ilegales que perjudican a los trabajadores aceiteros", remarcaron desde la entidad empresarial.

Sin embargo, desde los gremios rechazan todo tipo de represión, por lo que continúan en la posición del pedido de reincorporación de los trabajadores "ilegítimamente despedidos".

En ese marco agradecieron "el apoyo de todos los trabajadores/as, delegados y comisiones directivas de todo el país, quienes han rechazado la represión de los trabajadores en la empresa Explora y mantienen firme la lucha por los derechos laborales".

image.png

Por medio de un comunicado indicaron que la huelga se levantó "en todos los complejos industriales, atento que la cartera laboral ha tomado el asunto entre sus prioridades". Las expectativas están puestas en la posibilidad de alcanzar un acuerdo que resuelva el conflicto. Cabe recordar que esta semana los gremios aceiteros ya habían lanzado otra huelga, en reclamo de recomposiciones salariales, para el cual el Gobierno dictó conciliación obligatoria.

Según lo indicado por fuentes gremiales al medio El Cronista, la suspensión de la medida no requiere de una nueva conciliación ya que la situación en Explora forma parte del mismo expediente. "El primer conflicto se hace por tres puntos: Vicentín, Explora y la paritaria. La empresa Explora no cumple con la conciliación. Tiene que reincorporar los dos despedidos y no lo hace. Los trabajadores de esa planta deciden, por este motivo, continuar con la protesta. A partir de ahí ocurre la represión. Y se genera este nuevo hecho por el cual se produce una nueva medida. No es el dictado de una nueva conciliación", explicaron.

