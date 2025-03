El Gobierno va contra la jueza que expuso las falencias en las detenciones

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, pidió por una aplicación de la ley "con más dureza" y se quejó del argumento de la magistrada. "Si se detienen 130 o 140 personas, no sé exactamente el número, y en pocas horas una jueza dice que como estaban defendiendo derechos, no se puede fijar la flagrancia si no se vulnerarían derechos... Si se entiende la ley de esa manera es muy difícil combatir la violencia de sectores extremos porque en definitiva la Justicia los libera”, dijo.